Иран сообщает об успешном запуске военного спутника "Нур-3"

14:03 27.09.2023

Иран сообщает об успешном запуске военного спутника "Нур-3"



Иранский военный спутник "Нур-3" успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.



"Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), несколько минут назад спутник „Нур-3" был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя „Касед", - приводит его слова агентство IRNA. - Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом".



КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием "Нур", а в марте 2022 года на орбиту вышел "Нур-2".