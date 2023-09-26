 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назрел решающий поворот в СВО, - Александр Дугин
00:09 28.09.2023

Володин бросил золотые слова
Александр Дугин
26.09.23
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале сделал 25 сентября действительно важный пост. В силу его значимости приведем его целиком:

"7 фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России.

Байден, Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение". Влили огромные средства в милитаризацию киевского режима.

К чему это привело? Только факты:

1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада.

В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны.

2. Утрачено доверие населения Европы и США к политикам.

Рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США - на историческом максимуме.

Не одобряют деятельность Байдена - 57%, Макрона - 69%, Шольца - 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине.

3. Провал контрнаступления киевского режима.

Украинские военные при поддержке НАТО понесли огромные потери в технике и живой силе. Отсутствие каких-либо результатов разочаровало западных спонсоров.

4. Экономические проблемы Европы и США.

Экономика стран еврозоны - в рецессии. Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям из-за расходов на милитаризацию киевского режима. Во Франции сократили число получателей помощи, нуждающимся перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств. Международные агентства, ожидая ухудшение финансового положения США в перспективе следующих трех лет, понизили долгосрочный инвестиционный рейтинг Соединенных Штатов.

5. Нехватка личного состава украинской армии.

Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г. на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины.

6. Украина - банкрот.

ВВП Украины в 2022 г. снизился на 30,4% - наихудший результат в истории страны.

Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять обязательства перед гражданами.

Финансовая самостоятельность Украиной утрачена.

7. Демографическая катастрофа на Украине.

С Украины бежало более 10,5 млн человек.

Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией.

С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

Эти 7 фактов говорят сами за себя:

- либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации,

- либо Украина перестанет существовать как государство."

Важны именно выводы. То, что это говорит Володин, означает, что изложенная здесь позиция власти четкая и однозначная.

Безоговорочная капитуляция или полное освобождение Украины с упразднением ее государственности.

Но... Согласитесь, что и то, и другое требует внушительного и убедительного силового подкрепления. То, что Россия выстояла, а Украина потеряла половину населения, важно и правильно, но для бешеной своры одержимых это вообще не аргумент. Они воюют, поставляют новые тонны бойцов на линию фронта, пытаются наступать. У них нет ни колебаний, ни отчаяния, ни ощущения поражения. Пока они даже не дрогнули. И конечно, не дрогнут от заявления Володина.

Для того, чтобы ультиматум Москвы (а Володин спикер, то есть голос Москвы) был воспринят всерьез, надо привести силовые и наглядные аргументы. Ими могли бы быть:

немедленное уничтожение политической и военной верхушки Киева;

эффективный удар по центрам принятия решений;

нанесение военной и экономической инфраструктуре противника такого ущерба, чтоб каждый украинец это немедленно бы ощутил на себе;

массированное наступление русской армии с наглядными и весомыми результатами.

Вот тогда формула "капитуляция или смерть" была бы воспринята серьезно. А так мы слишком часто угрожали врагу и не отвечали за это весомыми и убедительными (для него, да и для нас) поступками. Это очень опасно для великой страны: пугать, а потом делать вид, что ничего не было, не отвечая за сказанное. Великие страны так не поступают. Истерику и ложь врага не стоит сравнивать с нами: наше превосходство в том, что мы не такие как бесноватые твари по ту сторону фронта. Даже сравнение унизительно. Значит, нам надо предпринять вполне конкретные шаги. И они должны быть весомыми и верифицируемыми -- как для врага, так и для нас самих.

Мы снова в истории СВО подошли к критической черте. Володин сделал свое заявление вовремя. Это надо было сказать четко и ясно.

А вот далее должны идти конкретные действия.

И их отсутствие скажется негативно: зачем тогда выдвигать серьезным лицам более чем серьезные ультиматумы, если мы не способны за них ответить? Это дискредитирует страну, заставляет ее казаться слабой и недееспособной. А это не так.

Полагаю, что необходимо собрать оперативно миллионную армию, пробудить общество до конца, перестать угрожать и начать побеждать. Ницше говорил: "я люблю тех, кто бросает перед собой золотые слова и покрывает их еще более золотыми делами."

Володин бросил золотые слова. Отсутствие золотых дел их не просто обесценит, но превратит в свою противоположность - из золота в свинец.

И пора заняться патриотическим перевоспитанием общества всерьез. Сверху до низу - и особенно сверху. А то поведение элит все больше напоминает симуляцию - эрзац-патриотизм.

Источник - zavtra.ru
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