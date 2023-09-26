Назрел решающий поворот в СВО, - Александр Дугин

00:09 28.09.2023

Володин бросил золотые слова

Александр Дугин

26.09.23

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале сделал 25 сентября действительно важный пост. В силу его значимости приведем его целиком:



"7 фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России.



Байден, Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение". Влили огромные средства в милитаризацию киевского режима.



К чему это привело? Только факты:



1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада.



В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны.



2. Утрачено доверие населения Европы и США к политикам.



Рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США - на историческом максимуме.



Не одобряют деятельность Байдена - 57%, Макрона - 69%, Шольца - 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине.



3. Провал контрнаступления киевского режима.



Украинские военные при поддержке НАТО понесли огромные потери в технике и живой силе. Отсутствие каких-либо результатов разочаровало западных спонсоров.



4. Экономические проблемы Европы и США.



Экономика стран еврозоны - в рецессии. Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям из-за расходов на милитаризацию киевского режима. Во Франции сократили число получателей помощи, нуждающимся перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств. Международные агентства, ожидая ухудшение финансового положения США в перспективе следующих трех лет, понизили долгосрочный инвестиционный рейтинг Соединенных Штатов.



5. Нехватка личного состава украинской армии.



Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г. на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины.



6. Украина - банкрот.



ВВП Украины в 2022 г. снизился на 30,4% - наихудший результат в истории страны.



Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять обязательства перед гражданами.



Финансовая самостоятельность Украиной утрачена.



7. Демографическая катастрофа на Украине.



С Украины бежало более 10,5 млн человек.



Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией.



С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.



Эти 7 фактов говорят сами за себя:



- либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации,



- либо Украина перестанет существовать как государство."



Важны именно выводы. То, что это говорит Володин, означает, что изложенная здесь позиция власти четкая и однозначная.



Безоговорочная капитуляция или полное освобождение Украины с упразднением ее государственности.



Но... Согласитесь, что и то, и другое требует внушительного и убедительного силового подкрепления. То, что Россия выстояла, а Украина потеряла половину населения, важно и правильно, но для бешеной своры одержимых это вообще не аргумент. Они воюют, поставляют новые тонны бойцов на линию фронта, пытаются наступать. У них нет ни колебаний, ни отчаяния, ни ощущения поражения. Пока они даже не дрогнули. И конечно, не дрогнут от заявления Володина.



Для того, чтобы ультиматум Москвы (а Володин спикер, то есть голос Москвы) был воспринят всерьез, надо привести силовые и наглядные аргументы. Ими могли бы быть:



немедленное уничтожение политической и военной верхушки Киева;



эффективный удар по центрам принятия решений;



нанесение военной и экономической инфраструктуре противника такого ущерба, чтоб каждый украинец это немедленно бы ощутил на себе;



массированное наступление русской армии с наглядными и весомыми результатами.



Вот тогда формула "капитуляция или смерть" была бы воспринята серьезно. А так мы слишком часто угрожали врагу и не отвечали за это весомыми и убедительными (для него, да и для нас) поступками. Это очень опасно для великой страны: пугать, а потом делать вид, что ничего не было, не отвечая за сказанное. Великие страны так не поступают. Истерику и ложь врага не стоит сравнивать с нами: наше превосходство в том, что мы не такие как бесноватые твари по ту сторону фронта. Даже сравнение унизительно. Значит, нам надо предпринять вполне конкретные шаги. И они должны быть весомыми и верифицируемыми -- как для врага, так и для нас самих.



Мы снова в истории СВО подошли к критической черте. Володин сделал свое заявление вовремя. Это надо было сказать четко и ясно.



А вот далее должны идти конкретные действия.



И их отсутствие скажется негативно: зачем тогда выдвигать серьезным лицам более чем серьезные ультиматумы, если мы не способны за них ответить? Это дискредитирует страну, заставляет ее казаться слабой и недееспособной. А это не так.



Полагаю, что необходимо собрать оперативно миллионную армию, пробудить общество до конца, перестать угрожать и начать побеждать. Ницше говорил: "я люблю тех, кто бросает перед собой золотые слова и покрывает их еще более золотыми делами."



Володин бросил золотые слова. Отсутствие золотых дел их не просто обесценит, но превратит в свою противоположность - из золота в свинец.



И пора заняться патриотическим перевоспитанием общества всерьез. Сверху до низу - и особенно сверху. А то поведение элит все больше напоминает симуляцию - эрзац-патриотизм.