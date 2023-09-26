Дилшод Ахатов назначен послом Узбекистана в Германии

00:10 28.09.2023

Назначен новый посол Узбекистана в Германии. Им стал Дилшод Ахатов

В преддверии визита президента в Германию в эту страну прибыл новый посол Узбекистана. Им стал Дилшод Ахатов, до этого служивший послом в Индии.



В преддверии визита президента Шавката Мирзиеева в Германию в Берлин прибыл новый посол Узбекистана Дилшод Ахатов, сообщает ИА "Дуне".



51-летний Дилшод Ахатов с 2020 года возглавлял посольство Узбекистана в Индии. Он является выпускником Университета мировой экономики и дипломатии и Московского государственного института международных отношений.



Работу в системе МИД начал в качестве стажера и прошел все ступени карьерной лестницы до начальника управления и Главного управления, заместителя министра иностранных дел.



В 2010-2013 годах уже был послом в ФРГ и по совместительству в Швейцарии, Чехии, Швеции и Испании.



На посту посла в Берлине Дилшод Ахатов сменил Набижона Касимова, занимавшего эту должность с 2017 года.



28−30 сентября Берлин с рабочим визитом посетит президент Шавкат Мирзиеев. Запланированы его переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, здесь состоится встреча глав государств Центральной Азии и Германии.