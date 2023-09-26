"Почту России" нагло и безнаказанно разворовали

00:57 28.09.2023

УБЫТКИ "ПОЧТЫ РОССИИ" ОПЛАТЯТ ГРАЖДАНЕ: КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ РЕШИЛИ ЗАМЯТЬ?



Убытки "Почты России", судя по всему, оплатят простые граждане. А коррупционный скандал, в который попал бывший глава госкорпорации, вероятно, решили замять.



Граждан России могут обложить новыми поборами, чтобы покрыть убытки "Почты России", обратил внимание в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.



Так, чиновники могут обязать маркетплейсы или делать взносы со своего оборота, или приобрести услуги данной госкорпорации на сумму примерно 33,5 млрд рублей.



На данный момент власти склоняются к первому варианту, и очевидно, что в том случае, если схема будет реализована, платеж с оборота маркетплейсов в итоге ляжет на плечи конечных потребителей, то есть простых граждан.



Еще в мае, по данным "Интерфакса", "Почта России" направила в Минцифры предложение взимать с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд рублей, по 0,5% от квартального оборота. Такой платеж в госкорпорации обосновывали убыточностью почтовых отделений. Сейчас у компании более 38 тысяч офисов, и сократить сеть нельзя по законодательству.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим призвала внимательно изучить финансовую ситуацию в "Почте России". Она указала, что бюджетная дыра в госкорпорации разрастается с пугающей скоростью, и не исключила, что к разбирательству придется привлечь правоохранительные органы:



Никто не реагирует, и мы голову все прячем в песок, думаем, рассосется. Не рассосется там ничего, надо выработать правильную финансовую модель существования.



В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили "оказать содействие" в интенсивности использования инфраструктуры "Почты России" через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд рублей.



Речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, в международных отправлениях и иных видах логистики, говорится в письме. Кроме того, маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказов в отделениях "Почты России".



Кто старое помянет…



Юрий Пронько, однако, заметил, что Матвиенко, вероятно, не случайно упомянула о возможности привлечения правоохранителей к разбирательству в "Почте России". По его мнению, стоит обратить внимание на скандалы, которые периодически сотрясают эту структуру. Так было, например, в 2019 году.



Тогда СМИ выяснили, что в 2017-м на тот момент гендиректор "Почты России" Николай Подгузов купил в столице квартиру, цена которой составила свыше 1 млрд рублей. Это были апартаменты в элитном московском ЖК Knightsbridge Private Park, их площадь составляла почти 400 кв. м.



При этом в 2017 году официальный доход главы госкомпании равнялся 8,9 млн рублей, а чистая прибыль предприятия - 758 млн рублей. Он также взял кредит в ВТБ на 30 лет, однако физлицам банк обычно не выдает больше 60 млн рублей.



Непосредственно в пресс-службе ФГУП "Почта России" заявили о том, что Николай Подгузов взял апартаменты в ипотеку, предварительно продав две квартиры в Москве. Вся недвижимость была задекларирована в ФНС.



Сам чиновник тогда подчеркивал, что он "не ожидал обнаружить себя миллиардером", а квартира его на самом деле стоит, согласно договору купли-продажи, около 100 млн рублей. По его словам, все его доходы и расходы абсолютно прозрачны и внесены в соответствующую декларацию:



Квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку.



Достойно экранизации



Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Он рассказал, что принимал участие во многих рабочих группах, которые пытались реформировать "Почту России":



Могу сказать, что это была задача практически неразрешимая. Потому что, на мой взгляд, госкорпорацию содержат в столь убыточном и убогом состоянии вполне себе осознанно. Там, когда речь заходит об убытках, всегда говорят, что, дескать, ну, мы же являемся некой социальной обслуживающей организацией.



Также вызывает вопросы, как банк одобрял ипотеку Подгузову. Очевидно, учитывали его реальную заработную плату, и она оказалась весьма неплохой.



Если мы с трудом оформляем ипотеку на 5 миллионов рублей, 10 миллионов, то в данном случае банк счел, что 100 млн рублей - какие-то сущие копейки, почему бы не выдать ипотеку? Я прямо даже себе представляю, как это происходило. Надо, наверное, экранизировать эту историю о получении ипотеки на 100 млн рублей,

- заключил собеседник Царьграда.