Политики США: живые и мертвые, - В.Бурт

06:05 28.09.2023

28.09.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Американский политикум дряхлеет и не успевает за современностью



Сейчас много пишут о засилье пожилых людей в американской власти. Геронтократия это серьезно, особенно для большой страны, опыт СССР здесь показателен. Но дело не столько в физиологической старости, сколько в политической.



У прогрессивных политиков есть навык чуять, откуда дует ветер и оперативно налаживать паруса, а тем, кто плетется в хвосте актуальных тенденций, остается только подсчитывать убытки от штормов и ураганов. Инерция американской политики столь велика, что и возрастные, и молодые живут прошлым, не признавая реалий современности. Отсюда вытекают странности и нелепости в оценках и решениях президента, сенаторов и конгрессменов.



Отряд геронтократов Америки возглавляет хозяин Белого дома 80-летний Джо Байден. Все его огрехи видны как на ладони, а пресса рассматривает их под увеличительным стеклом, однако Сонный Джо собирается идти на второй президентский срок.



Байден не раз бывал в Москве, в 1979 году он участвовал в советско-американских переговорах по ОСВ-2. В то время сенатор от штата Делавэр сидел напротив главы СССР. Позже Байден вспоминал: "Я помню, что Брежнев был болен серьезнее, чем мы думали. Он извинился, покинул собрание раньше времени и передал руководство Косыгину…"



Байдену в то время было 36, Брежневу – 73. Генсек уже чувствовал себя нездоровым, Леонид Ильич говорил невнятно, с трудом передвигался.



Нынешнего Байдена сравнивают с поздним Брежневым. Он тоже плохо ходит, но не уходит, и больше ничего общего у них нет.



Президент США четко произносит слова, но при этом часто несет чушь, лидер СССР имел неважную дикцию, но говорил дельные вещи. Байден опускается до оскорблений, Брежнев всегда был корректен.



Байден не то, что "американский Брежнев", он даже не напоминает себя прежнего. Даже к России "самоходный дед" стал относиться враждебно сравнительно недавно. В бытность вице-президентом при Обаме Байден говорил о необходимости улучшения отношений с Москвой. Вот цитата: "Настало время нажать кнопку перезагрузки и пересмотреть те многочисленные области, в которых мы можем и должны работать вместе".



Наверняка Байден об этом запамятовал. Или постарался забыть.



Сенатор-республиканец Митч Макконнелл на несколько месяцев старше президента. Он выглядит бодрее, но тоже порой впадает в "спящий режим", что не мудрено – Макконнелл заседает в Капитолии без малого четыре десятилетия и, конечно, немного утомился. Однако финишировать не собирается и старается поддерживать свой политический вес. Причем довольно оригинальными спичами. К примеру, он заявил, что "американская поддержка Украины – в наших прямых интересах, не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай".



Чтобы увидеть в этом предложении логику, надо быть Макконеллом. Вашингтон своими действиями, напротив, сближает обе страны и вместо одного мощного противника США получает два. Кроме того, американское государство все сильнее увязает на Украине, забыв, каким жестоким поражением закончилась авантюра во Вьетнаме.



Еще один представитель американской геронтократии – 83-летняя спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее политический рейтинг скакнул вверх после прошлогоднего визита на Тайвань. Эта провокация обрушила упорные попытки американской дипломатии наладить отношения с Пекином.



В свое время Пелоси говорила о необходимости сотрудничества Москвы и Вашингтона и подчеркивала, что отношения двух стран должны основываться на доверии. Уместно напомнить, что в 2020 году Пелоси призывала тогдашнего президента США Дональда Трампа прекратить опасные провокации против Ирана. Спикер тогда произнесла знаменательную фразу: "Америка и мир не могут позволить себе войну".



Самый старый сенатор США – 90-летняя Дайэнн Файнстайн. Долгое время она не посещала заседания, но когда от нее потребовали снять с себя полномочия, она все же добралась до Капитолия. И заявила, что после перенесенного ею опоясывающего лишая будет работать по облегченному графику.



Пояснила особенности графика The New York Times. Сенатор от Калифорнии наняла несколько личных помощников, которые толкают ее инвалидную коляску, объясняют, что происходит вокруг и успокаивают, когда Дайэнн разволнуется. Ну а голосует Файнстайн, не слишком вникая в смысл предлагаемых законопроектов, а руководствуясь "советами" однопартийцев-демократов.



Республиканец Чак Грассли заседает в сенате 42 года и всего на три месяца младше Файнстайн. Свое 90-летие он отметил несколько дней назад, но до сих пор не поступало никаких сведений об отклонениях, связанных с его преклонным возрастом. В прошлом году Грассли поместил в Twitter видео своих утренних пробежек и отжиманий. Он невольно подтверждает оптимистичное мнение советского патофизиолога Александра Богомольца, утверждавшего, что человек при определенных условиях способен прожить намного больше ста лет.



Кстати, в 2002 году демократ Стром Термонд, по прозвищу Вечный Стром, ничего не знавший о теории любимца Сталина, отметил вековой юбилей прямо на сенаторском посту. Его он занимал без малого 50 лет, пережив 19 президентов. В последние годы Термонда привозили в Капитолий только в дни важнейших голосований, но и тогда решающую кнопку нажимали его помощники.



Здесь упомянуто только несколько самых старых представителей американской власти. Но в США достаточно и пожилых. Это вызывает тревогу в стране, поскольку велика опасность принятия ими не только вредных, но и опасных решений.



Впрочем, беды США не только в дряхлых правителях. Во внешней политике страны достаточно людей вполне работоспособного возраста, знающих, компетентных. Но они охвачены безудержным желанием превосходства, подпитываемым призраками прошлого. Люди из Белого дома и Капитолия, как вирусом, охвачены грезами о гегемонии над миром, которая между тем уходит как песок сквозь пальцы. Но они этого, кажется, не замечают.



"Нелегко отказаться от привычного уклада. У Америки есть свои любимчики и сторонники, которые порой не могут вынести мысли о том, что она держит их у себя на побегушках, – пишет египетская Al Ahram. – Крах имиджа США не столько освобождает их от зависимости от Вашингтона, сколько заставляет усомниться в преимуществах подчинения крупной державе… Америка катится по наклонной в глубокую пропасть, а козырные карты постепенно выскальзывают из рук".



Типичный пример – Украина. Воротилам американской политики давно ясно, что ее лидер циничный жулик. Тем не менее на поддержку режима Зеленского Вашингтон тратит несметные средства. Деньги сгорают в пламени войны, разворовываются, но ничего не меняется. По-прежнему звучат обещания оказывать всемерную поддержку Украине. И все ради мифической надежды побить Россию.



Даже сейчас, когда очевидна губительность такой внешней политики, во власти ничего не меняется. Все потому, что в головах американских политиков застыли смутные воспоминания о том, как в 90-е годы Москва униженно просила денег и покорно делала все, что приказывал Вашингтон.



Американских политиков питают все те же иллюзорные надежды на крах конкурента, хотя серьезных предпосылок к этому нет. Они оторваны от реальной жизни. А тех, не может составить себе правильную картинку о происходящем и отрывается о реальности, жизнь неизменно бьет о нее.