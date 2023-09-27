Синдром отмены: Казахстан и культура - Алина Искендирова

06:33 28.09.2023 Синдром отмены: государство оказалось плохим реаниматологом культуры

Немного сухой статистики – в 1989 году в Казахстане было 99 музеев и 9700 библиотек, в 2005-м – 154 государственных музея и 3539 библиотек, в 2014 году – 224 музея и 4185 библиотек, а на 1 января 2023 года – 271 музей и 3917 общедоступных библиотек. Налицо результат действия программы "Культурное наследие" и упадок культуры чтения. И это при том, что культура и искусство в Казахстане всегда декларативно поддерживались государством.



В одной из госпрограмм развития культуры сказано, что культурная политика – это основная идеологическая платформа каждого успешного государства, формирующая главные ценностные ориентиры общества и созидательное начало личности. Достижения в сфере культуры не измеряются только работой ведомств, учреждений культуры, количественными показателями статистики и наличием известных имен. Но это лукавство, потому что работа государства со сферами культуры и искусства свелась к принятию разных стратегических планов и красивым отчетам об их реализации. Культурные деятели по-прежнему одни из самых низкооплачиваемых работников в стране.



Ранние культурные обещалки



После успешного преодоления кризиса 90-х, когда государству было ну совсем не до культуры, президент неожиданно объявил 2000-й годом культуры в Казахстане, в 2004 году запущена госпрограмма "Культурное наследие". Пожалуй, один из наиболее удачных и эффективных проектов независимого Казахстана, показавший реальный КПД.



Первый масштабный отчет о "Культурном наследии" был в 2011 году, во времена министром культуры Мухтара Кул-Мухаммеда. На тот момент состоялись 40 комплексных археологических и 26 научно-прикладных исследований, давших науке тысячи новых артефактов, восстановлены 73 знаковых для истории и культуры памятника, еще 21 был отреставрирован, в том числе два – за рубежом. Честно говоря, такие цифры для середины нулевых – потрясающие, учитывая, что в более поздние годы о культуре больше говорили, чем для нее делали. Но одними лишь археологическими раскопками и восстановлением исторических памятников культурность общества не определяется.



Поэтому еще одним стратегическим документом тех лет, съевшим почти 7 млрд, бюджетных тенге, была госпрограмма развития сферы культуры на 2006-2008 годы. От нее ожидали на выходе:



стабильно функционирующую и постоянно развивающуюся систему обеспечения населения услугами в сфере культуры;

преобразования государственного механизма по управлению отраслью в современный, способный развивать динамичные процессы культуры настоящего времени.

Судя по тому, что вице-министр труда и соцзащиты населения Олжас Ордабаев буквально недавно признал зарплату казахстанского библиотекаря в 85 тысяч тенге нормальной, еще в середине нулевых минкульт свернул не туда, и вырулить на нормальную тропу развития не смог. Тогда вся отчетность состояла из перечисления проведенных спектаклей и фестивалей.



Но, надо отдать должное чиновникам, они признавали, что отрасль требует нового программного подхода.



"Более двух десятилетий в республике не строятся типовые здания для организаций культуры. На сегодня в большинстве регионов они расположены в приспособленных помещениях – школах, сельских акиматах и т.д. Значителен износ зданий клубных учреждений культуры. Так, из общего числа зданий клубов 671 требует капитального ремонта, 101 находится в аварийном состоянии. Из общего числа зданий библиотек 326 требуют капитального ремонта, а 39 – в аварийном состоянии. Капитальный ремонт и реконструкция необходимы около 100 зданиям музеев. Фактически прекращено целевое финансирование приобретения транспорта, оборудования и технических средств на нужды сельской культуры", – сказали в программе и благополучно забыли до 2014 года.



Ошибки сделаны, уроки выучены



А в 2014-м указом президента была принята Концепция культурной политики, просуществовавшая до августа 2023 года. Как и прочие государственные документы, этот содержал в себе много полезной философии.



"Несмотря на укоренившийся в обществе стереотип о том, что культура в большинстве своем – это отрасль досуга и развлечений, прежде всего нужно рассматривать культуру как, духовного развития и позиционирования страны в мировом пространстве", – один из них.



На 95% отрасль культуры и искусства поддерживалась государством. Оно, как известно, плохой менеджер, поэтому в 2014 году социальные показатели в сфере культуры были ниже плинтуса. Среднемесячная заработная плата работников отрасли была около 65,2 тысячи тенге, что составляло только 65% от аналогичного показателя по всем другим областям деятельности по республике. Расходы на культуру от ВВП по сравнению с другими странами мира четко характеризовали проблему остаточного финансирования отрасли, названной самими же чиновниками "мощным инструментом формирования национальной идеологии".



Отдельной строкой в концепции было обозначено намерение создать при президенте Национальный совет по литературе и искусству с целью "консолидированной реализации культурной политики с единой идеологической платформы, направленной на формирование репертуара, гастрольной деятельности, решения вопросов кадровой политики". Творческая интеллигенция зашумела – планы государства читались так, что этот самый Нацсовет в составе депутатов и чиновников будет утверждать репертуар, решать кого приглашать на гастроли, решать куда ездить на гастроли и кому, назначать главных режиссеров и художественных руководителей. В итоге от этих планов отказались, хотя очень широко их анонсировали.



Второе громкое фиаско минкультуры потерпело на создании виртуального портала "E-culture.kz", где должна была сфокусироваться вся культурная жизнь страны. Такого портала нет в природе, домен свободен.



Третий провал концепции – обещание возвести литературу в ранг важнейшей сферы, "формирующей духовно-ценностную ориентацию общества". Кто хоть раз выпускал в Казахстане авторскую книгу, если это только не учебник для школы, знает, что вне зависимости от исторической или культурной ценности этого труда, все расходы по тиражированию лежат на авторе. Так что издание каких-нибудь 500 экземпляров даже полезной научной монографии в среднем стоит от 1,5 млн. тенге и выше.



Кстати, до 2020 года государство гарантировало 100-процентную оцифровку библиотечных фондов страны. Чего не сделано по сей день.



Новое – хорошо забытое старое



В августе 2023-го Касым-Жомарт Токаев свои указом признал концепцию утратившей силу. Честно говоря, и правильно сделал, а то продолжали бы смешить мир своими "культурными достижениями" до самого 2030-го, пока Казахстан не стал бы, как обещал:



одним из центров развития мировой культуры и искусства;



одним из мировых центров развлечений и досуга с развитой инфраструктурой;



одним из международных центров развития исторической науки, археологии и искусствоведения;



ведущей международной школой повышения профессионального мастерства и творческого роста;



крупнейшим региональным центром ведущих международных организаций.



О том, что нищие актеры и писатели в Казахстане, обожающем культуру и все ее производные, держатся на добром слове, впервые вспомнили в 2020 году. По поручению президента им подняли оклады на треть. А еще начали в рамках Дорожной карты ремонтировать и строить объекты культуры в регионах аж на 23,3 млрд. тенге.



Ну а в марте 2023 года, когда правительство Алихана Смаилова скопом приняло целую кучу всяких национальных концепций до 2029 года, культуру стороной тоже не обошло.



Из Концепции культурной политики на 2023–2029 годы следует, что культурная политика "является одним из средств формирования общенационального единства и модернизации национального сознания. Она осуществляется путем государственной поддержки процессов культурной жизни в обществе и воспитания граждан средствами культуры". Все то же самое, что и в предыдущих аналогичных документах. Ну и, конечно же, с грандиозными планами до 2030 года:



увеличением количества театральных постановок отечественных авторов от уровня 2022 года до 600 единиц к 2030 году;

увеличением посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия от уровня 2019 года на 20% к 2030 году;

повышением посещаемости библиотек на 20% к 2030 году;

увеличением количества объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО до 16 единиц к 2025 году;

увеличением доли памятников истории и культуры республиканского значения, на которых проведены научно-реставрационные работы, от общего количества памятников истории и культуры республиканского значения до 40% к 2030 году;

увеличением доли отечественных фильмов, в том числе анимационных, в кинопрокате от уровня 2022 года до 35% к 2030 году;

увеличением доли фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны до 30% к 2030 году.

"Как ожидается, в результате реализации Концепции будет обеспечено высокое качество предоставляемого культурного продукта. В репертуар казахстанских театров будут включены постановки отечественных авторов. Будет обеспечена поддержка молодых талантливых деятелей культуры и искусства, позволяющая им достичь высокого международного признания. Меры поддержки людей с особыми потребностями обеспечат их интеграцию в социум", – как красиво звучит.



А по факту еще в январе 2022 года известный культурный деятель, сооснователь Евразийского культурного альянса Владислав Слудский отметил, что "большинство интересных инициатив, которые поступали от представителей разных сообществ, и в перспективе могли бы стать длительными и глобальными, редко доходили до реализации. Непрозрачность принимаемых решений, нереалистичные сроки исполнения, вмешательство чиновников в художественный замысел проекта − это те факторы, которые препятствуют гармоничному и системному развитию современной культуры Казахстана". По его словам, несмотря на внушительные бюджеты Минкультуры, практически все успешные культурные проекты в стране сделаны низовой инициативой на собственные или спонсорские средства.



И это при том, что 2022-й был Годом народного творчества и культурного наследия СНГ. Невозможно припомнить какого-то значимого мероприятия, которое бы обозначило Казахстан на карте мировой культуры.



Порадоваться можно только за работников литературы и искусства, которым под очередным нажимом президента снова подняли зарплаты. И в среднем они составили аж 174,9 тысячи тенге, но все равно оказались на 41,4% меньше среднереспубликанского значения. Наивно рассчитывать на какие-то подвиги творческой интеллигенции в таких условиях, не так ли? Если не брать в расчет систематическое проведение в регионах всяких скучных акиматовских плановых мероприятий, собственная, живая, интересная, национальная культурная программа, рассчитанная на массового зрителя, в Казахстане как таковая отсутствует. Поэтому общественность в последний год нашла себе новое развлечение, в нацконцепцию не входящее, – ударилась в политику и "съедает" гастролирующих артистов, неправильно отвечающих на вопрос "Чей Крым"? Или ищет в каждом зарубежном прокатном мультфильме аморальные кадры и носится с петициями не пущать вольнодумцев в страну.



В связи с этим вопрос к премьер-министру – кто будут те самые 20% новых посетителей музеев и библиотек, на которых правительство рассчитало свою Концепцию?



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Искендирова Алина

27.09.2023 Источник - turanpress.kz

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