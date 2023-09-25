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Как Казахстану поделить водные ресурсы с соседями, - Евгения Стокле
07:50 28.09.2023

Как Казахстану поделить водные ресурсы с соседями, рассказала ученая из Франции
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По мнению докторанта института Сорбонна-Казахстан Евгении Стокле, странам Центральной Азии следует рассмотреть опыт управления водными ресурсами реки Меконг.

Водный вопрос в странах Центральной Азии всегда был очень острым. За последние тридцать лет было подписано множество межправительственных документов, проведены многочисленные обсуждения и переговоры. Но, как выяснилось, страны "льют воду из пустого в порожнее". Население растет, и качество воды ухудшается, в том числе под воздействием изменения климата, а проблема водопользования никак не решается. Для разрешения водных споров в регионе прибегают к участию международных структур и даже иностранных ученых.

В данный момент французская ученая, докторант Евгения Стокле из Института Сорбонна-Казахстан проводит исследование по изменению климата и управлению водными ресурсами в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Евгении уже удалось провести большое количество интервью с заинтересованными сторонами и бесед на самом высоком уровне. Ученая отметила, что сейчас у нее достаточно данных для анализа, и она готовит свою первую статью по этой теме. Корреспондент Caravan.kz выяснил, какие основные выводы уже сделала докторантка.

- Евгения, тема которой вы занимаетесь очень актуальная. Понимаю, что исследование еще не закончено, но, может, какие-то основные моменты вы уже для себя выделили.

- Я еще толком ничего не публиковала, исследование, действительно, еще в процессе. Что меня действительно интересует - это то, как общество в Центральной Азии решает водные проблемы, а также вопросы экологии и изменения климата. Почему я выбрала Центральную Азию? Потому что этот регион в силу своего географического положения очень уязвим с точки зрения экологии. Это именно та часть земного шара, где очень сильно чувствуют изменение климата. Очень много исследований говорят о том, что в дальнейшем это может спровоцировать конфликты в обществе.

- Как вы думаете, можно ли решить вопросы по управлению водными ресурсами в наших странах?

- Разногласия в странах ЦА не всегда связаны с водой, есть и другие спорные моменты. Что касается воды, то существует большое количество глобальных инициатив по бассейнам Сырдарьи и Амударьи. Часто этот вопрос поднимается, но, насколько я поняла из проведенных интервью, этот процесс нельзя назвать плодотворным. Вопрос воды сразу тянет за собой вопрос электричества, так как после обретения независимости энергетическая система была распределена неравномерно. Кыргызстан больше интересует энергетический режим, а Казахстана и Узбекистан – водный. Возможно, решение кроется в том, что нужно изучить опыт других стран, находящихся в похожей ситуации, которые смогли договориться. Когда я писала магистерскую работу, изучала Вьетнам и распределение воды в дельте Меконга. Можно сопоставить проблемы, что-то для себя отметить.

Справка:
В 1995 году правительства стран Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве по устойчивому развитию бассейна реки Меконг и формированию комиссии по реке Меконг (КРМ). Позже к ним присоединились Китай и Мьянма. Страны разработали правила, регламентирующие эксплуатацию водных ресурсов и в целом прибрежной территории. Однако позже столкнулись с тем, что без карательной системы международное соглашение не работает. В 2018 году КРМ подняла вопрос об ответственности, которую должны нести нарушители "кодекса поведения". Члены Комиссии отметили, что урегулирование споров должно строиться на основе международного права или на неких согласованных нормах, приближенных к законодательству стран-участниц соглашения.

По мнению казахстанского исследователя, руководителя службы по развитию бизнеса Казахстанско-Британского технического университета Марата Калменова, для стран Центральной Азии будет ближе опыт Сенегала.

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"Нерациональное или эгоистичное использование воды приводит к водным проблемам всего региона. Поэтому сейчас пересматривается соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном по использованию водно-энергетических ресурсов. На мой взгляд, правительства каждой страны должны нести определенную ответственность в рамках соглашения. Строительство гидроэлектростанций в Узбекистане, к примеру, нужно согласовывать с Казахстаном, но в настоящее время этого не происходит. У нас нет инструментов на них повлиять. Если воды не хватает, мы перекрываем границу. Но это не совсем адекватное решение. У государства должны быть инструменты для переговоров со странами-участницами, мы должны предложить им то, что у нас есть (нефть, газ, уголь). Например, вы зимой воду накапливаете, а взамен мы дадим вам уголь. Есть опыт по использованию водных ресурсов реки Сенегал, когда четыре страны смогли объединиться, преодолеть территориальные амбиции и распределить роли, кто за что отвечает", - пояснил он.

Справка:
Для совместного управления водными ресурсами страны Западной Африки (Гвинея, Мавритания, Мали и Сенегал) создали Организацию по вопросам развития реки Сенегал (ОРБС). В основе регионального сотрудничества лежит понимание, что водные ресурсы трансграничной реки являются общим достоянием всех стран бассейна, и соответствующая инфраструктура (гидротехнические станции, плотины, насосы) рассматривается как совместное, неделимое имущество стран-участниц. Гвинея, Мавритания, Мали и Сенегал используют экономическую модель, разделяющую инфраструктурные затраты и выгоды, получаемые каждой из стран. Соответственно совместно гарантируют возмещение заемных средств, используемых для развития водной системы. Страны также сформировали четкую систему распределения доходов от гидроэнергетики и сельского хозяйства.

По словам Марата Калменова, в Казахстане также есть вопросы эффективного расходования воды в условиях климатических изменений:

"Если в среднем в мире температура выросла на 0,8 градуса, в Казахстане – на 1,2. В полтора раза обгоняем другие страны по этому показателю, поэтому изменение климата чувствуем острее. У нас добавилось 8 жарких дней летом и 8 теплых дней зимой, и это сразу влияет на использование воды. Казахстан – засушливый регион, и климатическая повестка для нас – это больше не снижение выбросов, а вопросы адаптации к изменению климата. И мы должны быть к этому готовы. Нужно понять, что мы можем в таких условиях выращивать. Нам надо провести исследование и сказать, что на такой объем воды, который мы получаем, нужно выращивать такие-то растения. Сейчас эта работа не проводится. Кроме того, мы хотим развивать гидроэнергетику, строить на реках дополнительные станции. Для этого нам также нужно пересмотреть вопросы сельского хозяйств".

Автор: Римма Гахова
25.09.23

Источник - Caravan.kz
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