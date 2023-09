АмерМифы. Скандалы вокруг неисправных F-35 стали традицией, - В.Прохватилов

10:43 28.09.2023 28.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Принципиальные просчеты конструкторов пытаются исправить политические менеджеры



В США разгорается серия скандалов вокруг очередной катастрофы истребителя-невидимки пятого поколения F-35. 17 сентября F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты разбился во время тренировочного полета.



Истребитель взлетел с базы ВВС Чарльстон в паре с другим F-35. На высоте 1200 футов пилот катапультировался, как он сообщил спасателям, "из-за плохой погоды". После этого оставшийся без пилота самолет перевернулся, пролетел в таком положении 60 миль и упал на поле в штате Южная Каролина.



Американские СМИ мгновенно взорвались от возмущения, как это, мол, могли быть разрешены полеты "невидимок", если благодаря расследованию журнала Forbes стало известно, что им нельзя летать в грозу. Всем модификациям F-35 нельзя оказываться ближе, чем на 25 миль от грозы из-за опасности взрыва топливных баков.



"Проблема заключается в системе OBIGGS (бортовой генерации инертного газа) F-35, которая закачивает обогащенный азотом воздух в топливные баки, чтобы инертизировать их, предотвращая взрыв самолета в случае удара молнии. Судя по всему, трубки внутри топливного бака F-35, подающие азотную смесь, со временем перестают эффективно функционировать из-за вибраций и, возможно, перепадов температуры и давления во время полета", – сообщил Forbes в ноябре прошлого года.



В 2020 году специалисты по техническому обслуживанию логистического комплекса Огден на базе ВВС Хилл в штате Юта обнаружили повреждение системы OBIGGS во время технического обслуживания F-35A. Последующая проверка показала, что 14 из 24 проверенных F-35A имели поврежденные трубки. Это привело к приостановке поставок F-35 ВВС на две недели, пока решалось, кроется ли проблема в производственном дефекте. "Было установлено, что это не так, и поставки возобновились, но Объединенный программный офис F-35 ввел ограничение на полеты".



Прошло два с половиной года, но причины неисправности так и не были найдены, и запрет на полеты в грозу снят не был. Поэтому пилот злосчастного F-35A, увидев перед собой грозовой фронт, сразу же катапультировался, чтобы приземлиться на заднем дворе жилого дома. По какой причине пилот второго истребителя не испугался грозы и успешно приземлился на базе Чарльстон, не сообщается.



Через несколько дней разгорелся новый скандал, вызванный публикацией отчета Счетной палаты США (GAO) F-35 Aircraft: DOD and the Military Services Need to Reassess the Future Sustainment Strategy ("Самолет F-35: министерству обороны и военным службам необходимо пересмотреть будущую стратегию поддержки").



В отчете содержалась просто убийственная критика Пентагона из-за множества нерешенных проблем конструкции F-35.



Оказалось, что истребитель стоимостью $100 млн может находиться в воздухе лишь 55% времени, все остальное уходит на ремонт постоянно выходящих из строя систем и компонентов.



"Недостаток запасных частей и технических данных, плохая подготовка обслуживающего персонала и недостаточные усилия по расширению ремонтных баз снижают способность Вооруженных сил США держать в воздухе… истребитель F-35", – говорится в докладе GAO.



"F-35 и его расширенные возможности делают его грозным оружием в арсенале США. Но если самолет не сможет оторваться от земли из-за проблем с его обслуживанием и эксплуатацией, - говорится в отчете, - то это ценное преимущество не принесет пользы ВВС, ВМФ и Корпусу морской пехоты".



Чем больше выпускается F-35, тем больше они ломаются. По данным GAO, с весны 2019 года количество сломанных запчастей, требующих ремонта, увеличилось более чем вдвое, с 4300 до более чем 10 тысяч.



Сейчас на ремонт сломанной запасной детали уходит в среднем 141 день - что намного превышает норматив в 60 дней - и почти три четверти этих деталей отправляются обратно производителям для ремонта.



Вместо того чтобы ждать почти пять месяцев отремонтированной детали, в GAO заявили, что офис Объединенной программы F-35 часто покупает новые детали по более высокой цене. Это помогает быстрее вернуть истребитель в воздух, признали в GAO, но увеличивает затраты на его содержание.



Отсутствие запасных частей было серьезной проблемой для 10 из 15 установок F-35, обследованных GAO, а в прошлом году истребители не могли работать примерно в 27% случаев из-за отсутствия запчастей.



С самого начала выпуска F-35 эти машины страдали от огромного числа неисправностей. В 2021 году в конструкции F-35 насчитали 857 технических дефектов, ряд которых оказывали "критическое влияние на готовность к миссии" и ставили под угрозу жизнь пилота. Корпорация Lockheed Martin эти дефекты не устранила, а продолжала, как мы писали, выпускать неисправные истребители.



У F-35 недоработано программное обеспечение, из-за чего в августе этого года Минобороны Бельгии официально отказалось от приема первых партий истребителей-невидимок F-35A, заказанных еще в 2018 году для поэтапной замены F-16, заявив, что этот самолет продолжает выпускаться в технически неполноценной версии.



В середине декабря 2022 года в Техасе потерпел аварию истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, предназначенный для Корпуса морской пехоты США.



Во время посадки самолет клюнул носом, подломив шасси, закрутился вокруг своей оси и, зацепив крылом землю, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилот успел катапультироваться. Причиной аварии стало "редкое системное явление", вызвавшее вибрацию двигателя.



Этот дефект устранить не удалось, и конструкторы Lockheed Martin предложили установить на F-35 более совершенный двигатель F120 компании General Electric. Пентагон от этого отказался, и авторитетный военный обозреватель Тайлер Рогоуэй назвал это действие "невероятно глупым шагом". В Пентагоне, однако, оригинально вышли из тупиковой ситуации, рекомендовав ВВС иметь под рукой исправный запасной двигатель.



Что касается "невидимости" F-35, то она может быть обеспечена только, если он несет все свои ракеты внутри фюзеляжа. Если ракеты находятся на внешних подвесках, истребитель становится заметен даже самым старым радарам. Кроме того, даже при минимальной боевой нагрузке F-35 не является малозаметным для российских и китайских радаров, пишет The Daily Beast.



Самый главный просчет конструкции F-35 - слабый фюзеляж, который не позволяет долго летать на сверхзвуке из-за риска разрушения. При высоких нагрузках у истребителей крошатся антенны, обшивка и оперение хвостовой части.



Таким образом, новейший американский истребитель-невидимка в реальности невидимкой не является, не может летать в грозу, у него не отлажено программное обеспечение, не устранена смертельно опасная вибрация двигателя, а летать он может по принципу "час полета на дозвуковой скорости, а затем час ремонта".



Неудивительно, что ВВС стали сокращать закупки F-35 с первоначальных 110 в год до 48 сейчас. Производитель горемычного самолета Lockheed Martin, ставший главным отрицательным героем отчета GAO, вынужденно снижает темпы производства F-35 из-за логистических неувязок, так как Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы - галлий и германий, что грозит оставить не только американский авиапром, но и весь американский ВПК у разбитого корыта. В начале сентября производство F-35 было приостановлено из-за нехватки китайских редкоземов, которым лихорадочно ищут замену.



Не приходится удивляться тому, что ведущий конструктор истребителя F-16 Пьер Спрей назвал F-35 "индюком", что в Америке символизирует смесь глупости и сытости.



Между тем сокращая закупки истребителей-невидимок F-35 для своих ВВС, Пентагон навязывает их своим союзникам по НАТО, исходя, похоже, из принципа "возьми убоже, что нам негоже".



Серия резонансных аварий F-35 и разгромный доклад GAO привели к затяжному падению фондовых котировок Lockheed Martin, но ничуть не повлияли на доходы этого гиганта американского ВПК. Недобирая на внутреннем рынке, торговцы крылатой смертью компенсируют потери, продавая неисправные самолеты американским сателлитам в духе мафиозной максимы: это всего лишь бизнес, ничего личного. Источник - fondsk.ru

