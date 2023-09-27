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|Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики
10:46 28.09.2023
Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики
Tекст: Ольга Никитина
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.
Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.
"Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – говорится в документе, цитату из которого приводит "Интерфакс".
Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.
Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.