Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

10:46 28.09.2023

Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

Tекст: Ольга Никитина



Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.



"Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – говорится в документе, цитату из которого приводит "Интерфакс".



Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.



Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.



Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.