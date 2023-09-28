Минобраз Киргизии возглавила историк Догдуркуль Кендирбаева

10:59 28.09.2023

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства образования и науки исполняющего обязанности министра Догдуркүл Кендирбаеву. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.



КЕНДИРБАЕВА Догдуркуль Шаршеевна

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[25.07.1965 - ..]

Окончила Кыргызский государственный университет по специальности "Учитель истории и общественных дисциплин" с отличием.



В 2005 г. баллотировалась в Парламент от партии "Алга, Кыргызстан!" по Каракольскому округу №72 Иссык-Кульской обл.



С 12 июля 2012 - заместитель министра образования и науки КР.



исполнительный директор фонда "Инициатива Розы Отунбаевой" (=2018-20=)



+ с 11.2020 - советник главы Минобразования и науки КР на общественных началах.



с 28.09.2023 - и.о. Министра образования и науки КР



Советник государственной службы 1-го класса.



1996 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки КР.

2002 г. - Почетная грамота КР.

1996-2010 гг. - Почетные грамоты областной государственной администрации.

1996 г. - Отличник образования КР.

2002 г. - Лауреат Международной премии "Дилгир".

2003 г. - победитель конкурса новаторских идей для стран Центральной Азии – Всемирный банк по Центральной Азии.

2006 г. - победительница международного конкурса "Женщины Кыргызстана в развитии села". ПРООН- ЮНИФЕМ.

2008 г. - Почетная грамота Каракольского городского кенеша.

Почетная грамота – благодарственная письмо посольства России КР.

Победительница областного, республиканского конкурса "Лучший учитель года-96".