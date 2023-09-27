Туркменские авиалинии: Под крылом дискриминации, - А.Мамедов

12:44 28.09.2023 Туркменские авиалинии: Под крылом дискриминации



Арслан Мамедов



В последнее время мы часто слышим от туркменских чиновников о таких понятиях, как устойчивое развитие, инновационный подход, инклюзивный рост, гендерное равенство – вещах, безусловно, замечательных, но только если дело не ограничивается одними разговорами. В Туркменистане же дальше разговоров дело не идет практически никогда.



Все мнимые достижения, о которых Туркменистан регулярно рапортует в ООН и других международных организациях: верховенство закона, уважение прав человека, недискриминация – на поверку оказываются ложью от первого слова до последнего, стоит лишь присмотреться к ситуации повнимательнее.



Например…



В середине сентября 2023 года авиакомпания "Туркменистан" объявила набор с предварительным отбором кандидатов на первоначальное обучение бортпроводников. Условия отбора и требования к кандидатам были опубликованы на официальном сайте авиакомпании. В том числе, условия откровенно дискриминационные, если не сказать, унизительные.



Да, Туркменистан и его одноименная авиакомпания – далеко не исключение. Строгие, порой необоснованные, требования к бортпроводникам, особенно к женщинам, предъявлялись всегда и формально оправдывались бизнес-интересами.



Для авиаперевозчиков, особенно в условиях конкуренции, важно создать и поддерживать определенный образ и стиль, который якобы соответствует качеству предоставляемых ими услуг. При этом они определенно считали, а многие и продолжают считать, что молодые, привлекательные женщины лучше соответствуют этому образу. Слишком многие связывают успех с молодостью и красотой. Именно поэтому традиционная реклама авиакомпании (практически любой) – это призывно улыбающаяся стюардесса модельной внешности, зачастую в сильно облегченной униформе, а не, к примеру, комфортабельный самолет.



Подобное отношение, явно ограничивающее социальную роль женщин на основании непонятно кем определенных критериев, эксплуатирует распространенный в патриархальных обществах устойчивый стереотип о женщине - заботливой и покорной обслуге, которая должна как можно лучше выглядеть, как можно меньше разговаривать и как можно больше больше трудиться.



Справедливости ради следует заметить, что ряд предъявляемых требований все же имеет смысл. Особенно, если учесть, что основное профессиональное предназначение бортпроводника – не развлекать пассажиров и разносить алкогольные напитки, а обеспечивать безопасность. Именно поэтому, работа на современном воздушном судне исключает длинные ногти, нарощенные ресницы, длинные распущенные волосы, очки, пирсинг, ожерелья, браслеты, и прочие потенциально травмоопасные штуки, к тому же ограничивающие мобильность их обладателей в случае возникновения нештатной или аварийной ситуации на борту.



Также резонными представляются некоторые требования к физическим данным бортпроводников. Они должны свободно доставать рукой до верхней багажной полки, быть в состоянии открыть дверь кабины самолета (это требует определенных усилий), суметь помочь пассажирам при эвакуации, быть в целом здоровыми и крепкими, выносить нагрузки, связанные с работой на высоте, постоянной сменой часовых поясов и так далее.



Связанные с этим нормативы: возраст не старше 35-38 лет, рост от 160 см и выше, контактные линзы вместо очков, специальная одежда и отсутствие болтающихся украшений – детально прописаны в регламентах практически любой авиакомпании мира и не вызывают неприятия ни у одного здравомыслящего человека.



В то же время, внятно объяснить, почему стюардесса не должна носить короткую ассиметричную стрижку или иметь татуировку на запястье, еще никому не удавалось, а такие ограничения также весьма распространены. В последние годы вокруг подобных спорных требований, вроде обязательного макияжа и обуви непременно на каблуках для женщин-бортпроводников, все чаще разворачивается дискуссия, все чаще звучат обвинения в дискриминации и, в частности, призывы прекратить объективацию. Работодателям деваться некуда, приходится либо корректировать правила, либо объясняться с профсоюзами, журналистами, правозащитными и феминистскими организациями, что зачастую вредит имиджу компании.



Так, например, недавно американская авиакомпания Virgin Atlantic и австралийская Qantas после многолетних препирательств разрешили стюардессам выходить на работу без макияжа. При этом Qantas разрешила еще и обувь на плоской подошве, а Virgin Atlantic сопротивляется, требуя от женщин непременно носить высокие каблуки, чем продолжает вызывать яростную критику в свой адрес.



В Туркменистане никому и ничего объяснять не требуется, просто потому что никто не задает вопросов. О равноправии никто даже и думать не смеет, поскольку это противоречит базовым принципам устройства туркменского общества.



Соответственно, и авиакомпанию "Туркменистан" такие "мелочи", как права человека и действующее законодательство, никоим образом беспокоит, не говоря уже про критику со стороны общественности. Поэтому и перечень требований к будущим бортпроводникам, помимо элементарных глупостей, содержит несколько позиций, прямо противоречащих не только здравому смыслу, но также Трудовому кодексу и Конституции.



Статья 7 Трудового кодекса Туркменистана гласит: "Не допускается ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в их реализации в зависимости от национальности, цвета кожи, расы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, возраста, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии, а также иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда".



Конституция Туркменистана также вроде бы гарантирует равные права граждан, в том числе право на труд, право на образование, право на выбор профессии, право свободно передвигаться по стране и выбирать себе место жительства.



Однако же, если у вас нет ашхабадской прописки, в стюардессы вам путь заказан – берут только жительниц Ашхабада. Исключение сделано для двух ближайших к столице этрапов Ахалского велаята: Акбугдая и Геоктепе. Удивительно, но даже "умный город Аркадаг" остался среди отверженных. Впрочем, возможно, про него просто забыли.



На каком основании введено это ограничение, непонятно. Первоначальное обучение бортпроводников, о котором идет речь – платное. То есть, желая получить работу в авиакомпании, кандидаты должны заплатить за обучение, и это нормально. При этом у жителей Койтендага, Куняургенча или Байрамали нет возможности даже заплатить, их не возьмут в любом случае по прописке. И ведь это не какая-то частная лавочка, а государственная авиакомпания, единственная в стране. Государство не стесняется демонстративно сегрегировать граждан, одновременно впустую рассуждая о равноправии.



Подобная практика неизбежно провоцирует серьезные последствия. Она усугубляет неравенство, создает проблемы доступа к образованию, рабочим местам, здравоохранению и другим социальным услугам, вплоть до образования гетто и конфликтов между различными этническими, социальными и экономическими группами населения.



С требованиями к внешности будущих бортпроводников все гораздо хуже – она у них непременно должна быть "приятной". Прямо так и указано на официальном сайте авиакомпании – "приятная внешность".



Кому должно быть приятно? Кто определяет критерии этого приятства? Как они вообще себе это представляют: "Вы достаточно приятны, проходите! А вы – фу! Идите отсюда и деньги свои заберите!" – Так, что ли?



Напоминает байку о том, как Петр I запрещал брать на государственную службу людей с косоглазием. Или оттуда же: "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". Вот так, посмотришь на сегодняшний Туркменистан и задумаешься, не из петровских ли времен черпают вдохновение нынешние туркменские руководители?



Ни одна из серьезных современных авиакомпаний не может допустить такую дискриминацию. Во всяком случае, не столь наглым, скотоподобным образом. Ничего подобного не позволяют себе ни Singapore Airlines, ни Emirates, ни Air France, ни Lufthansa – возьмите любую из первой полусотни мирового рейтинга. Только заикнись они о "приятной внешности" – их репутация будет разрушена в ту же секунду.



Во многих странах вообще действуют законы и нормативные акты, прямо запрещающие дискриминацию на основе внешности. Поэтому, вместо того, чтобы делать акцент на субъективной оценке красоты, авиакомпании сосредотачиваются на более важных качествах для бортпроводников, таких как профессионализм, коммуникативные навыки, эмпатия и уважение к окружающим и так далее.



В Туркменистане, как мы помним, антидискриминационные законы тоже существуют. Существуют, но не действуют.



Что же касается авиакомпании "Туркменистан", то она по праву входит в число худших в мире и по качеству обслуживания, и по комфорту на борту, и по доступности информации о рейсах. И неудивительно, с таким отношением. Источник - gundogar.media

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