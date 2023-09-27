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Россия и Узбекистан договорились об увеличении взаимных авиарейсов
12:46 28.09.2023

Министерства транспорта России и Узбекистана договорились об увеличении взаимных авиарейсов между некоторыми городами обеих стран. В частности, число перелетов по маршруту Москва - Ташкент и в обратном направлении возрастет с 39 до 50 раз в неделю. Соответствующие соглашения закреплены в переписке ведомств, опубликованной на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Таким образом, увеличено еженедельное авиасообщение между следующими городами:
-️ Москва - Ташкент: с 39 до 50 рейсов;
-️ Москва - Бухара: с 10 до 14 рейсов;
-️ Москва - Ургенч: с 7 до 14 рейсов;
-️ Санкт-Петербург - Ташкент: с 7 до 14 рейсов;
-️ Красноярск - Ташкент: с 7 до 14 рейсов.

В письме российского Минтранса от 14 сентября указано, что чиновники РФ ознакомились с предложением узбекской стороны по увеличению авиасообщения и представили свой вариант, скорректировав "расширение коммерческих прав полетов".

В тоже время, отмечалось, что большее количество рейсов положительно скажется на развитии сотрудничества и будет способствовать удовлетворению спроса пассажиров на перевозки между двумя странами.

В ответном письме, датированном 15 сентября, Министерство транспорта Узбекистана соглашается с позицией российских коллег и предоставляет разбивку по числу перелетов отдельных компаний между столицей республики и городами федерального значения - Москвой и Санкт-Петербургом. Согласно документу, большая часть рейсов будет осуществляться лайнерами "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекских авиалиний").

С какой даты вступит в силу новое расписание, не уточняется.

Источник - fergana
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