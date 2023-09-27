 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судьба маори. Гениальная схема англичан, как заставить народы уничтожать самих себя
12:47 28.09.2023

Гениальная схема англичан, как заставить народы уничтожать самих себя

Когда европейцы открыли Новую Зеландию, ее населял крайне воинственный и непокорный народ – маори.

Это были очень дисциплинированные, отважные воины, отличающие особой силой, агрессивностью и боевыми качествами.

Сегодня маори, кстати, становятся все более известны благодаря тому самому устрашающему танцу с высунутыми языками и зловещими криками:

Ну, и еще маори имели (а их потомки и сейчас часто имеют) очень характерные и узнаваемые татуировки:

Ну, так вот. Маори были чем -то вроде спартанцев, но только на другом конце света. И европейцы не смогли просто взять и захватить их, превратить в рабов.

Нет, ну если бы они хотели, конечно, могли бы снарядить мощную армию и отправить ее к Новой Зеландии...

Но сами посмотрите на карту. Расстояние огромнейшее. От той же Британии Новая Зеландия находится в аккурат на противоположной стороне шарика. 20 тысяч километров по прямой! С учетом изгибов маршрута – и того больше.

Британию и Новую Зеландию даже не получается уместить на одном снимке. Они очень далеко друг от друга

Тащить так далеко целую армию было накладно. Поэтому англичане поступили проще.

Маори представляли из себя не единый народ, а множество разрозненных племен, которые время от времени воевали друг с другом. Ну, это, собственно, типичная ситуация для родоплеменных сообществ. Кровная месть, захват территорий и рабов, узурпация власти и так далее.

Только вот вооружены маори прежде были дубинками и копьями, что не позволяло иметь какому-то племени тотального преимущества.

И тогда англичане придумали "гениальную" схему. Они начали продавать маори огнестрельное оружие. Но продавать часто даже не за какие-то товары (вроде свиней), а за...

...головы самих же маори...

Ну, то есть, если хочешь получить ружье – принеси голову своего врага и получишь то, что хотел.

Возник даже термин – "мокомокаи". Это голова маори с характерными татуировками, которую сами же маори меняли на оружие у англичан.

Теперь представьте, что там (на островах) началось. Допустим, какое-то племя приняло предложение англичан и обзавелось парой ружей. Это позволяло им легко напасть на соседнее племя, отомстить за прошлые обиды, да еще и получить несколько новых голов, которые можно обменять на новое оружие.

С другой стороны, то племя, на которое напали с невиданным чудо-оружием, не будет ведь сидеть на месте? Оно тоже пойдет к англичанам и тоже обменяет свои "трофеи" на огнестрел.

И в итоге получилось так, что маори начали тотально вооружаться. И сразу же пускать в ход это новое оружие.

Тот период так и назвали – "мушкетные воины". За 40 лет произошло свыше 3000 (!!!) военных походов. Маори уничтожали сами себя – примерно 20% населения (20 тысяч от 100 тысяч) сгинуло в этих перестрелках. Причем это были самые сильные и смелые мужчины.

Англичанам же не нужно было особо на это тратиться. Достаточно было периодически отправлять в Новую Зеландию корабли, забитые ружьями и патронами.

В итоге они все-таки захватили острова, когда маори ослабели настолько, что противостоять британцам уже не могли. Кстати, произошло это не так давно. Мушкетные воины происходили во времена Пушкина, в начале 19 века.

Согласитесь, не смотря на всю циничность и античеловечность, это гениальная схема. Любая война требует оружия и солдат. Содержать солдат дорого, да и это же все-таки свои люди...

Поэтому в зону боевых действий отправляется только оружие, а солдаты находятся на местах. Причем им ставится простое условие:

Оружие в обмен на военные успехи (головы врагов). Есть военные успехи – есть много оружия. Нет успехов – оружия не дадим.

В итоге оружие стреляет, англичане не гибнут. Да и зачем им гибнуть, если оружие делает свое дело и маори с каждым днем становится все меньше? Как говорится, если не видно разницы, зачем платить больше.

Действительно гениально. И да, что-то такая схема мне напоминает...

Источник - Объясняю на пальцах
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695894420


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