"Нет вентиляции и сильный сквозняк". В Киргизии фигуранты "Кемпир-абадского дела" жалуются на СИЗО

12:57 28.09.2023

Адвокаты фигурантов "Кемпир-абадского дела" пожаловались УВКПЧ ООН на условия содержания подзащитных



Адвокаты четверых фигурантов так называемого "Кемпир-абадского дела" направили в ряд международных организаций письма с жалобами на условия содержания подзащитных. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на одного из адвокатов Эркина Саданбекова.



Обращения адресованы Комитету ООН по предупреждению пыток, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, правозащитным организациям Human Rights Watch, Amnesty International, а также Национальному центру по предупреждению пыток.



По словам Саданбекова, арестованные Равшан Джеенбеков, Жениш Молдокматов, Кубанычбек Кадыров и Азимбек Бекназаров содержатся в подвальном помещении следственного изолятора. Это можно расценивать как пытки, поскольку в их камерах "нет вентиляции воздуха, сырость, холодный бетонный пол и сильный сквозняк".



Авторы обращения напоминают, что Комитет ООН по предупреждению пыток настоятельно рекомендовал властям Кыргызстана закрыть камеры, расположенные в подвальных и цокольных помещениях ИВС, СИЗО и колоний, а также улучшить условия содержания под стражей. В свою очередь, Кыргызстан обязался неукоснительно соблюдать стандарты прав и свобод человека, включая право на свободу от пыток и жестокого обращения.



"Мы, адвокаты, считаем, что наших подзащитных специально содержат в таких условиях, где нарушаются права человека и подрывается здоровье обвиняемых", - заключили авторы обращения.



-️ Фигурантами "Кемпир-Абадского дела" стали 27 человек - гражданские активисты и политики. Большую их часть арестовали 23 октября 2022 года после того, как они выступили против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Остальных задержали позже. Всех подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.



За время расследования задержанным несколько раз продлевали срок пребывания под стражей. Нескольких перевели из СИЗО под домашний арест. К моменту начала процесса в изоляторе содержались 16 человек.



Часть фигурантов объявляла голодовку, требуя от властей справедливого расследования и свободы. Все обвиняемые называют себя политическими узниками, которых власти преследуют за гражданскую позицию.



По данным международных правозащитников, "Кемпир-Абадское дело" изобилует процессуальными нарушениями, несовместимыми с международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека.



С призывом освободить фигурантов "Кемпир-Абадского дела" ранее к властям Кыргызстана обращались Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и другие правозащитные организации.