Почему в Казахстане есть деньги, но они не работают на развитие страны

13:05 28.09.2023 Если не давать денег экономике, то нельзя требовать развития.



В Казахстане нет денег на инвестиции! Банки могут дать только короткие деньги! Государство должно уйти из экономики - и все станет хорошо! Примерно такие лозунги вбивают в головы людей разного рода эксперты. На самом деле все не так печально. Деньги в стране есть. Проблема в том, что их могут разворовать, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



Чтобы нормально оценить финансы любой страны, надо знать три цифры: это агрегатор М0 – денежная масса, агрегатор М2 – это все деньги и счета на руках у населения, предприятий и государства, которые могут быть потрачены сейчас и в обозримом будущем (это данные на сайте Нацбанка), и размер экономики – ВВП в тенге (на сайте Бюро нацстатистики).



Отношение М2 к размеру экономики – это уровень монетизации. Или насыщенность экономики ликвидными активами.



Чем более развитая экономика, тем больше в ней денег. Отсюда можно сделать обратное утверждение: если не давать денег экономике, то нельзя от нее требовать развития.



Все это прекрасно показывает вот этот график. Черная линия, стремящаяся ввысь – это ВВП Казахстана. Видно, как за 13 лет экономика страны выросла в пять раз. Сделало это богаче нас с вами хотя бы в два-три раза? Возможно. А может быть, где-то мы стали и беднее. За это как раз отвечает агрегатор М2. Его показывает слегка поднимающаяся зеленая кривая.



Но ведь так не считают. Надо смотреть отношение одного показателя к другому. Это и есть уровень монетизации. Его показывает пунктирная линия.



Самая нижняя красная линия – агрегатор М0: наличные деньги. Его как прижало еще 13 лет назад, так и не отпускает.



По итогу 2021 года монетизация экономики Казахстана была 28 %. В 2022 году – 27 %. 2023 году уже заканчивается, и пока монетизация снова сдает – примерно 26,9%.



Для сравнения: монетизация США – примерно 85 %, Германии – 100 %, Франции – 130 %, Бразилии – 50 %, Индии – 26 %. Из тех, кто к нам поближе: в Кыргызстане - 36 %, Армении - 33 %, Беларуси – 16 %, в России – 54 %.



Сразу бросается в глаза закономерность: у развитых стран больше денег. Менее развитая – меньше денег. Но тогда почему у Армении, России и Кыргызстана монетизация выше, чем у Казахстана? Тут ответ простой: более развит малый и средний бизнес, который производит больше своих товаров.



Почему Национальный банк держит такие жесткие параметры для страны? Причин несколько. Монетизация тесно связана с инфляцией. Когда денег много, то труднее контролировать инфляцию. А это главный показатель работы Национального банка. Очень удобно крутить вентиль, когда денег в экономике мало: раз на один оборот – инфляцию придавили. Эффект достигается очень быстро. Это видно по графику ниже.



Тут четко видно, как Нацбанк жестко контролирует рост цен через выпуск денег: чуть дали денег – инфляция растет, притушили денежную массу – цены тормозят.



Правда, в 2022 году не очень получилось. Но это другая история.



А ведь Национальный банк не отвечает за экономику. Его задача – здоровье финансовой системы, которая только обслуживает экономику.



Возьмите в руки любую монету. У нее есть две стороны – лицевая (аверс) и обратная (реверс). На лице выбит номинал монеты в национальной валюте. Допустим, это 200 тенге. А что выбито на другой стороне? Герб Казахстана. Страна, которую представляет реальная экономика в лице, наверное, правительства. Страна и товары, которые мы все производим. Чтобы национальная валюта была сильной, надо наполнять наш собственный рынок отечественными товарами. Помните пример Армении и Кыргызстана? И, вот с этим у Казахстана большие проблемы.



В принципе, перспективы у нас есть. И очень неплохие. У нас есть развитая банковская система, которая может работать на экономику.



Чем выше разница между М3/ВВП и М1/ВВП, тем более развита в стране система безналичных расчетов, а следовательно, и в целом экономика. И наоборот, чем меньше выражен разбег между этими показателями, тем менее развита банковская система, большая часть расчетов осуществляется в наличной форме.



У нас разница в четыре раза. Пользуйтесь, если умеете. Но, видимо, не умеют.



Деньги в стране есть. Но они не работают на развитие Казахстана, что весьма странно. У нашей страны есть несколько фондов, которые создавали под лозунгами развития, но потом вдруг испугались их потерять.



Первый, самый большой фонд – Национальный фонд. По действующим правилам, в ФНБ уходят все роялти от добычи полезных ископаемых: нефти, газа, угля, руды. Контролирует его Национальный банк. И его регулярно используют как заначку, из которой можно вытащить денежку на нужные, как считают важные люди, проекты.



В начале 2023 года в Нацфонде было 55,7 млрд долларов. За восемь месяцев в него поступило 5 млрд долларов, но и забрали почти миллиард. В итоге сейчас там 59,9 млрд долларов.



Видно, что основная валюта Нацфонда – доллар. Хотя, скорее, это нефтедоллар. И эти деньги никак не помогают развитию страны. Скорее, они поддерживают экономику США. Иногда они помогают стабилизировать курс тенге, когда Нацбанк продает валюту.



Второй фонд – Единый национальный пенсионный фонд (ЕНПФ). Сама по себе идея очень здравая: заставить каждого человека копить на свое будущее. Но ведь дьявол кроется в деталях.



На 1 сентября 2023 года пенсионные накопления в ЕНПФ составили 16,8 трлн тенге. Это сравнимо с бюджетом Казахстана - 21 трлн тенге.



Это инвестиционный портфель ЕНПФ, включая частные фонды. Нас интересуют три позиции: ГЦБ МФ РК, ГЦБ иностранных государств и акции эмитентов РК.



Государственный ценные бумаги министерства финансов занимают половину всех пенсионных активов (48 %). Минфин пылесосом забирает с рынка все свободные деньги. Снова - почему? Потому, что свободные деньги попросту обрушат хрупкую стабильность тенге. В идеале эти бы деньги пустить на развитие промышленности, села, торговли и туризма. Но наши ответственные министерства никак не могут набраться смелости это сделать.



29 % пенсионных денег сидят в ГЦБ других государств. То есть снова работают на чужого дядю, а не на Родину.



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И всего 2 % - это акции эмитентов РК. Это уровень доверия пенсионной системы к фондовому рынку Казахстана.



И третий фонд – некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС). Деньги фонд собирает тоже немаленькие. По итогу 2022 года – 4,6 млрд тенге. За год его активы выросли на миллиард! Очень высокая динамика, учитывая, что это тоже наши деньги, которые должны работать на нас. Изначально ФСМС создавали для финансирования одной большой отрасли – здравоохранения. Но с увеличением активов руководство начало странно "экономить" деньги, отказывая оплачивать счета, выставляемые медцентрами. Один из таких пострадавших центров намерен подать в суд на Фонд за неоплату услуг. Если прецедент будет создан, можно будет говорить о провале всего проекта. А значит, деньги эти работают не для нас, а против.



Все это свободные деньги, которые собирались в фонды для развития страны, и их можно использовать для инвестиций. Но правила их использования написали такие, будто мы супернадежный Люксембург или Нидерланды, а не страна третьего мира. Поэтому наши деньги укатили в Люксембург, а мы остаемся страной третьего мира.



Понять тех, кто писал эти правила, можно.



У нас нет надежной системы контроля. Национальный банк иногда не доверяет сам себе.



Можно вспомнить истории про облигации азербайджанского банка или бумаги "Бузгул аурум". Но если не давать денег экономике, то нельзя от нее требовать развития.



Какой может быть рецепт роста? По этому пути уже пошли наши соседи: Кыргызстан, Армения, Россия и Китай. Надо развивать малый и средний бизнес. Правда, последние 30 лет МСБ никто не занимался, хотя обещают много.



Тут причина одна. И парадоксальная: мы, Казахстан, слишком богаты, чтобы заниматься мелким бизнесом. Вернее, не мы, а те, кто принимает решения о работе бизнеса на земле. Это чиновники отраслевых министерств и акиматов. Их зарплата и доходы совсем не зависят от развития экономики региона, в котором они живут и работают. Принцип справедливости в этом случае стал тормозом для роста экономики. Зачем акиму рвать жилы, если он знает, что уже сделал неплохую карьеру? А аким области не отвечает за свою работу перед жителями области, так как на это место его поставил президент.



Наша страна уже подошла к такому уровню развития, когда дальнейший рост может быть только после политических изменений.



Автор: Адил Урманов Источник - Караван

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