Армения карабахнула как государство. Национальный позор и его позорники, - Карине Геворгян

13:45 28.09.2023

Нагорный Карабах остался только в памяти армян. Простят ли Пашиняну позор?

Карине Геворгян: решение по Арцаху означает запуск процесса ликвидации Армении

Игорь Плюснин



Нагорный Карабах остался только в памяти армян. Простят ли Пашиняну позор?



Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян.



Решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, а также, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха.



Также речь идет о договоренности, которая достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана. По нему обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей и военных Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору.



Населению Арцаха нужно ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Баку, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.



Также стало известно, что бывший глава МИД и советник президента непризнанной республики Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана.



Кроме этого, бывший государственный министр, глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован спецслужбами Азербайджана. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма.



Политолог, востоковед Карине Геворгян в беседе со "Свободной Прессой" заявила, что есть два варианта развития событий.



- С одной стороны, это решение и все, что произошло с Карабахом, запускает тектонические процессы вблизи российских границ. С другой стороны, есть второй сценарий, когда это вообще не окажет ни на кого никакого впечатления, и это останется исключительно внутренней проблемой карабахских армян и армян, в принципе, и Азербайджана.



"СП": Вам лично кажется, какой сценарий будет реализован в итоге?



- Первый для меня более очевиден, учитывая реакцию окружающих стран, в частности Ирана, Индии, арабских стран, которые регулярно эти процессы отслеживают.



"СП": Для Армении и конкретно для премьера Никола Пашиняна это что означает?



- Это значит только одно - запуск процесса ликвидации Армении - все.



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Непризнанная республика Нагорного Карабаха просуществовала около 30 лет. Она возникла после войны с Азербайджаном в начале 90-х. Баку тогда проиграл, но взял реванш в ходе второй Карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года. Примечательно, что Армения не признавала НКР, хотя оказывала многостороннюю помощь, в том числе оружием. Никол Пашинян войдет в историю, как президент, сдавший Арцах. С момента последних событий в Армению прибыло около 65 тыс. беженцев.