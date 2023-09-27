Флаг Кыргызстана: меняем шестеренку на ежа? Опрос

14:27 28.09.2023

Опрос - Поддерживаете ли вы предложение депутатов об изменении флага Кыргызстана?



Предыстория: Спикер ЖК Шакиев и депутат Примов предлагают изменить форму лучей солнца на флаге Кыргызстана из волнообразных на прямые



Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 28 сентября вынес на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменения в закон "О государственных символах Кыргызской Республики".



Инициаторы: депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов.



По словам авторов, законопроект направлен на совершенствование флага Кыргызской Республики.



"В связи с тем, что на сегодняшний день возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком посередине на флаге Кыргызской Республики в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха либо оборок юрты, необходимо принять меры по устранению неоднозначного трактования значения изображения флага", - пишут авторы проекта закона.



Так, предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца.



Флаг Кыргызстана был утвержден постановлением №708-XII Верховного Совета КР 3 марта 1992 года. В соответствии с ним было приведено описание флага, размеры, цвет и другое.



17 июля 2004 года был принят закон "О государственных символах Кыргызской Республики", где статьей 3 приводится описательная часть флага и прилагается цветное и схематическое изображения флага Кыргызской Республики.



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