Как писалась история русской Средней Азии

14:32 28.09.2023 Как писалась история русской Средней Азии



Tекст: Михаил Диунов, историк



150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше.



После того как Русь, завоеванная монголами, оказалась заперта в тесных границах вокруг Москвы, Твери и Новгорода, несколько столетий об освоении земель на востоке невозможно было даже мечтать. Стоял вопрос о выживании, а не о расширении. Да и русская демография, подорванная ордынским нашествием и последующим игом, долго не позволяла начать освоение новых территорий.



Все изменилось при князе Иване III, создателе централизованного Русского государства. Он избавился от унизительной зависимости от Орды, а люди перестали бояться, что очередной разбойничий набег разорит их дома и уведет в полон детей. Это немедленно привело к быстрому экономическому и демографическому подъему.



Распад Орды привел к тому, что в ее владениях образовался "вакуум власти", которым, конечно же, воспользовалась Россия, как самая сильная держава региона. В то время были присоединены Пермь, Вятка и Югорская земля (Северо-Западная Сибирь), русские владения подошли к Уралу, природные богатства которого столетиями манили новгородских купцов.



Иван IV не просто стал первым русским царем, но и избавился от угрожавших России осколков Орды: Казанского и Астраханского ханств, ставших инструментом проведения враждебной политики могущественного османского султана Сулеймана Великолепного, мечтавшего покорить весь христианский мир.



Вслед за этим настало время покорения Сибири. Это был очередной кусок Золотой Орды, в котором пришлая с юга (из современного Узбекистана) династия Чингизидов господствовала над местным населением, навязывая им чуждую культуру и жесточайшую эксплуатацию – требования по нормам ясака (вид дани, обычно пушниной, которую собирала Орда) были огромны, а не выполнивший их рисковал быть проданным на рабовладельческом рынке Самарканда, Хивы или Бухары. Это стало причиной того, что власть сибирских ханов рухнула от удара ватаги, в которой никогда не было больше тысячи казаков.



В XVII-XVIII веках Россия старательно осваивала Сибирь, строила города, дороги, развивала экономику края. Русские дошли до Дальнего Востока и утвердились на Тихом океане, провели границу с Китаем.



В следующем столетии пришло время Средней Азии. Русское правительство не случайно обратило внимание на этот регион. Тому было несколько причин.



Во-первых, обширные пустыни, степи и горные долины в тот момент были малонаселенными. Низкий уровень жизни, бедность, угнетение местных баев, пребывавших в средневековой дикости, отсутствие цивилизованных законов и правосудия приводили к тому, что население Средней Азии было чрезвычайно мало. Фактически на юге от границы России лежали ничейные земли, которые могли бы приносить урожаи и решить проблему нехватки пахотной земли в более холодных северных регионах.



В отличие, скажем, от британцев и бельгийцев, которые обычно устраивали среди покоренных племен геноцид, а французы просто отбирали их земли, русские приносили на новые территории порядок и цивилизацию. Отчего, кстати, немедленно после завоевания численность среднеазиатских народов стала расти.



Во-вторых, именно в это время на Среднюю Азию начала обращать все более пристальное внимание Британская империя. В XIX веке вовсю шла большая игра, в которой англичане пытались всеми силами досадить русским и захватить как можно больше азиатских территорий. В Лондоне говорили, что русский медведь должен быть заперт в своей ледяной берлоге. Они считали, что ни в коем случае нельзя допустить Россию к новым рынкам, к теплым морям, к источникам ценного сырья – хлопка. А ведь тогда хлопок был не только важнейшим источником производства тканей. Из него делались бездымный порох, пироксилин, динамит, фото- и кинопленка, а также лаки и краски. К тому же контроль над Средней Азией позволял потенциально угрожать Британской Индии.



Движение России на юг



Движение России на юг начинается в XVIII столетии. В 1717 году Петр I снарядил небольшой отряд под командованием князя Бековича-Черкасского, приказав ему двигаться к Хиве. На границе ханства состоялось сражение в урочище Карагач, где русский экспедиционный корпус из четырех тысяч человек наголову разгромил хивинскую армию численностью почти 30 тысяч.



Но хан продемонстрировал восточное коварство. Он начал переговоры о мире и предложил разместить русские войска по квартирам в нескольких городах. Добившись разделения сил, хан приказал убить князя Бековича-Черкасского. Русские солдаты были или зарезаны, или проданы в рабство.



Это совершенно не помешало хану Хивы позднее, когда ему угрожал сосед – эмир Бухарский, обратиться к русскому царю с просьбой установить протекторат над Хивой. В 1718 году такие же просьбы слали в Россию несколько казахских ханов. Но страна вела тогда тяжелую затяжную войну со шведами, и более никаких действий в отношении Средней Азии Петр I предпринимать не стал.



При императрице Анне Иоанновне русские строят Оренбургскую линию и начинают осваивать степи к югу от Уральских гор. Вдоль военной линии фортов, защищающих границу, немедленно начали селиться переселенцы из России. Земля там стоила недорого, а климат был весьма благоприятен. Оренбургская линия стала преградой для набегов кочевых казахских племен, промышлявших грабежом и работорговлей.



Примерно в это же время казахи начали переходить в русское подданство, но этот процесс завершился лишь в XIX веке. Только после этого удалось почти полностью прекратить торговлю русскими пленниками на невольничьих рынках Хивы и Бухары. К 1822 году власть Российской империи в Великой степи была уже столь сильна, что власть казахских ханов была ликвидирована, а управление пограничными землями на период их интеграции передано особой Оренбургской комиссии.



С 1840-х годов началось заселение степных районов казаками. Первоначально они принадлежали к Сибирскому войску, а с 1867 года выделены в особое Семиреченское казачье войско. Так был колонизирован стратегически важный район на границе с Китаем, названный так по протекавшим там семи рекам. В 1854 году русские основали город Верный, ставший центром Семиречья. Это были благодатные земли с мягким климатом и отличными почвами, дающими щедрый урожай.



Вскоре Верный превратился в процветающий большой город с развитой промышленностью, театрами, музеями и библиотеками.



Казахи стали селиться там лишь после того, как постепенно переходили от кочевого образа жизни к оседлому. Вплоть до 1920-х годов Верный оставался русским городом, но затем, в ходе советской политики коренизации, был переименован в Алма-Ату и начал активно заселяться казахами.



Вглубь Центральной Азии



После окончательного присоединения Казахстана русские двинулись вглубь Центральной Азии. В 1853 году была занята крепость Ак-Мечеть, принадлежавшая Кокандскому ханству. Это означало соприкосновение уже не с кочевыми народами, а с куда более развитыми централизованными государствами, пусть даже и сохраняющими средневековые порядки. Здесь потребовалось создание новой линии укреплений. Ведь граница сильно продвинулась на юг от Оренбургской линии, уже потерявшей свое прежнее значение. Так, в 1860 году была основана Сырдарьинская линия – военная граница с укрепленными фортами и казачьими поселениями.



Не будет лишним упомянуть, что же представляла собой Средняя Азия к тому времени. Различные этносы имели скорее племенную самоидентификацию, причем на одной и той же территории могла существовать такая ситуация, когда вокруг городов кочуют тюркские роды, дальше в горах живут изгнанные ими персидские племена, а города населяет причудливая смесь из персов и тюрок. Ни одно из государств Средней Азии не было национальным, не имело единой этнической основы, включало в свой состав множество среднеазиатских народностей. Каждая страна была связана лишь общей религией и верностью правителю.



Конкурировать с динамично развивающейся Российской империей такие государства никак не могли.



Сначала главным противником России стало Кокандское ханство. Тем более что с ним были старые счеты – за гибель экспедиции 1717 года. От пограничных стычек с 1864 года перешли к серьезным боевым действиям. На покорение Хивы были отправлены отряды под командованием полковников Михаила Черняева и Николая Веревкина. Они должны были, двигаясь с востока и запада, совершить стратегический охват Туркестана. Русские взяли несколько городов и крепостей. В следующем году войска вступили в Ташкент. Из территории Сырдарьинской линии было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, первым главой которого стал Черняев, получивший генеральские эполеты за взятие Ташкента.



Хан Коканда Худояр подписал вассальный договор с Россией. Но в 1875 году его свергли, а новый хан Насреддин начал войну с Россией. Генерал Михаил Скобелев с незначительными силами разбил армию ханства, взял город Коканд и присоединил Ферганскую область к Туркестану. Судьба Кокандского ханства стала примером того, к чему приводит нежелание жить в мире с Россией. Эта страна была ликвидирована.



Меж тем за десять лет до этих событий, в 1866 году началась война с Бухарским эмиратом. Государством куда более населенным, богатым и мощным, чем Коканд. Бухарский эмир Музаффар тщеславно считал себя сильнейшим правителем Азии. Он выдвинул ультиматум Российской империи с требованием вернуть земли Кокандского ханства. Разумеется, получил отказ, после чего объявил России войну. В битве у Ирджара 40-тысячное бухарское войско атаковало трехтысячный отряд генерала Дмитрия Романовского. Несмотря на более чем десятикратное превосходство противника, русские полки нанесли бухарцам столь сильное поражение, что остатки армии бежали, бросив не только обоз, но и самого хана, выехавшего на войну вместе с гаремом. Русские солдаты в качестве трофеев получили огромные запасы цветастой восточной ткани, из которой шили себе косоворотки на память о победе.



Эмир еще пытался сопротивляться. В этом ему помогал фанатизм местного населения, подстрекаемого к священной войне муллами (к тому приложила руку Османская империя, пытавшаяся создать проблемы для русских в Средней Азии). Война продолжалась еще несколько лет. В 1868 году генералом Константином фон Кауфманом был взят Самарканд – крупнейший город Средней Азии. Когда, оставив небольшой гарнизон, русские войска ушли, к городу подступила бухарская армия. Началась героическая оборона Самарканда, в которой чуть больше 600 солдат противостояли 65-тысячному войску. И при счете один против ста выстояли, дождавшись возвращения Кауфмана. Художник Василий Верещагин, участвовавший в обороне города, посвятил этому событию три картины: "Пусть войдут", "Вошли" и "После неудачи".



К 1868 году, понимая, что его дело проиграно, эмир Музаффар пошел на мирные переговоры. С этого момента и до 1917 года все эмиры Бухары были вернейшими сторонниками Российской империи, помогали русским, а их государство было образцом верности России.



28 сентября 1873 года новую геополитическую картину в Средней Азии зафиксировал Шаарский договор, подписанный генералом Кауфманом и эмиром Бухарским. Эмират становился протекторатом России, обязался освободить всех рабов и ликвидировать рабство. Русские подданные получили право свободно перемещаться по территории эмирата и вести там беспошлинную торговлю или заниматься промышленным производством.



В этом же году был установлен протекторат над Хивинским ханством. К 1875 году присоединение Туркестана завершилось. В 1882 году император Александр III принял титул "государь Туркестанский". Герои среднеазиатских походов стали любимцами прессы и общества. Так началась столетняя история русской Средней Азии. Источник - Взгляд

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