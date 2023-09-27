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Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии
14:36 28.09.2023

Tекст: Ольга Самофалова

Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее.

По данным ЕБРР, к концу 2022 года Россия оплачивала в юанях 20% своего импорта. Для сравнения: годом ранее на китайскую валюту приходилось всего 3%. Получается, что как минимум пятая часть импорта, ввозимого в Россию, оплачивается в юанях, пишет Bloomberg.

Частично это объясняется увеличением импорта из самого Китая, однако использование юаней для расчетов за импорт из третьих стран тоже выросло – с 1% до начала конфликта в феврале 2022 года до 5% теперь.

"Рост использования юаня происходит за счет доллара", – отмечает главный экономист ЕБРР и один из авторов доклада Беата Яворчик.

Россия все чаще договаривается с торговыми партнерами торговать именно в юанях. Сообщалось, что Россия даже индусам предлагает продавать свою нефть за юани, а не рупии, которые в таких объемах просто не нужны российским торговцам. Выставление счетов в юанях – это в том числе один из способов России обходить санкции наряду с параллельным импортом, перевозкой нефти на лояльных танкерах и с заменой западной страховки на страховку от дружественных компаний.

Кроме того, Россия не пользуется западными банками при покупке санкционных товаров и оборудования. В этом сегменте доля юаневых платежей выросла особенно заметно, говорится в документе ЕБРР.

Санкционная война приводит к побочным негативным эффектам для самих США и ЕС. "Рост геополитической напряженности в целом и применение торговых санкций в частности могут снизить привлекательность использования доллара США в качестве основной валюты в международной торговле. Это, в свою очередь, может привести к большей фрагментации глобальных платежных систем", – говорится в докладе ЕБРР.

Потому что введение санкций против России заставило задуматься и другие страны о том, чтобы диверсифицировать валюту, в которой они торгуют. Ведь никто не угадает, какая следующая страна станет неугодной, с кем США и ЕС могут поступить ровно так же, как с Россией. Поэтому другие страны все чаще начинают использовать юань для оплаты внешнеторговой деятельности.

Доля юаня в российской экономике начала расти именно с 2022 года. За полтора года она выросла в разы. По данным ЦБ РФ, доля юаня в расчетах за российский экспорт до февраля 2022 года была практически нулевой (0,5%), а на июль 2023 года выросла до 25%. В импортных операциях доля юаня поднялась с 4% до 34%. Общая доля доллара и евро в импорте сократилась вдвое – до 32% (данные ЦБ).

Также Россия изменила структуру активов Фонда национального благосостояния, убрав оттуда доллар и нарастив долю юаней до 60%.

Товарооборот России с Китаем в прошлом году вырос почти на треть – до 190 млрд долларов. В этом году за восемь месяцев торговля выросла еще на 32% и уже достигла 155 млрд долларов.

Никаких сомнений, что 2023 год войдет в историю как год, когда торговля России и Китая существенно превысила 200 млрд долларов.

Обе страны когда-то строили планы достичь этой цифры в лучшем случае в 2024 году, и несколько лет назад они выглядели довольно амбициозными. Никто не предполагал, что реальность окажется даже лучше планов.

"Китай стал ключевым торгово-экономическим партнером нашей страны в условиях изменившейся конъюнктуры. Обе страны стратегически нацелены на развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, смягчаются различные барьеры, к примеру, упрощено таможенное оформление грузов, введен взаимный безвизовый режим для организованных тургрупп, расширяется номенклатура экспортируемых и импортируемых товаров. Россия уже стала крупнейшим экспортным рынком для китайских автомобилей", – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".

Не говоря уже о сотрудничестве в нефтегазовой сфере с Китаем – здесь оно уже давно тесное, и имеются перспективы по его расширению. Китай, как и Индия, вписался в новое окно возможностей и зарабатывает на перепродаже нефтепродуктов, сделанных из российской нефти.

"В условиях постоянно усиливающегося санкционного давления Россия все больше склоняется к Китаю. И параллельно налаживает торговые отношения с теми странами, которые не поддерживают санкции. А это, по большей части, участницы БРИКС – и там юань тоже вполне себе котируется", – говорит Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования".

На Московской бирже юань уже давно стал опережать доллары США по среднедневным торговым оборотам в паре с рублем, также растет доля вкладов в юанях, указывает Сидоров.

"А с учетом расширения блока БРИКС+ и заявлений о переходе внутри него на взаиморасчеты в нацвалютах и о создании собственной платежной единицы, полагаю, значимость доллара для мировой экономики продолжит падать", – отмечает собеседник.

Наконец, по словам эксперта,

собственные финансовые проблемы США параллельно с поведением "всемирного жандарма" также работают против доллара.

"Доллар пока остается основной мировой валютой, и в ближайшие годы вряд ли какая-либо другая валюта сможет его заменить, это долгосрочный процесс. Тем не менее геополитика в отношении РФ посылает сигнал остальным странам с высокой долей доллара в резервах. Китай, например, продолжает сокращать объемы долларов в резервах, в том числе за счет продажи госдолга США, отдавая предпочтение золоту", – говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Исторически переход от одной доминирующей международной валюты к другой занимал 30–40 лет.

Например, в 1900 году никто не знал, что такое доллар США, у него была нулевая доля, а международные резервы строились на британских фунтах стерлингов с долей более 62%. Второе и третье место делили французский франк и немецкая марка (14,7% и 17,5%).

Однако в 1913 году образовался ФРС США, и постепенно доллар США начал вытеснять британский фунт стерлингов с мировой арены. На это ушло около 40 лет. К 1960 году доля доллара США в международных резервах выросла до 61,7%, а доля британской валюты сократилась вдвое – до 31,5%. А к 1980 году британский фунт стерлингов совсем ушел с мировой арены, сохранив долю всего в несколько процентов.

При этом европейские валюты в качестве международных резервов были тогда более значимы. В 1900 году немецкая марка и французский франк занимали 32% от всех резервов мира, а в 2020 году на долю евро приходилось только 21%. При этом значимость европейских валют с 1920 по 1950 год из-за двух мировых войн вовсе была на нуле. В текущей геополитической войне евро опять теряет много.

"Доля доллара в системе SWIFT выросла с 39,4% до 46,5% с июля 2022 по июль 2023 года. Доминирование доллара усилилось в первую очередь за счет снижения евро, доля которого сократилась с 38,4% до 24,4%. Но здесь важно заметить, что SWIFT отражает лишь часть потоков капитала", – указывает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".

"Если говорить о всей мировой торговле, то с учетом влияния геополитики и опыта России (долларовые резервы которой оказались в одночасье заморожены) альтернативные валюты, в том числе юань, стали использоваться во взаимных расчетах гораздо чаще, и эта тенденция будет набирать обороты", – добавляет он.

Доля доллара в расчетах за российский экспорт на самом деле снижается уже не первый год. Так, в 2013 году доллар занимал почти 80%, а в 2021 году его доля уже сократилась до 55%.

Но ослабление доллара происходило за счет роста доли евро. В 2013 году доля евро в расчетах за российский экспорт составляла менее 10%, а к 2021 году выросла уже почти до 30%. Росла также доля рубля в расчетах за экспорт, но медленней – с 10,2 до 14,4%. В импорте снижение доли доллара составило 5% (с 2013 по 2021 год), и в целом рубль, доллар и евро имели примерно одинаковые доли.

Если бы ЕС не пошел на разрыв экономических связей с Москвой, то евро, рубль и юань могли бы эволюционным путем вытеснить доллар из внешнеторговых расчетов России. Однако обострение санкционной войны внесло свои коррективы. Теперь не только доллар, но и евро быстро уходят из российской торговой жизни.

Опыт показывает, что новой валюте нужны десятилетия, чтобы набрать силу. "Однако юань – валюта не новая и уже имеет определенное хождение и вес, поэтому полагаю, что при сохранении текущих тенденций китайская валюта может полностью подавить доллар уже на горизонте 7-8 лет", – считает Сидоров.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695900960


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