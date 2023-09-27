Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте

15:06 28.09.2023

Начальники генштабов Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили в Ташкенте вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом.



