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|Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте
15:06 28.09.2023
Начальники генштабов Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили в Ташкенте вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом.
Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
В нем приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла.
В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, отметили в Минобороны.