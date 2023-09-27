Страны БРИКС прорабатывают создание альтернативы SWIFT

20:08 28.09.2023

Страны БРИКС обсудят создание альтернативы SWIFT



В 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT, заявил 28 сентября в рамках Московского финансового форума министр финансов РФ Антон Силуанов.



Он отметил, что у некоторых стран объединения уже есть собственные системы.



"Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений - СПФС, у коллег, китайских партнеров, есть своя система", - сказал Силуанов.



По его словам, на данный момент вопрос внедрения альтернативной межбанковской системы стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран - членов БРИКС. В следующем году это будет одним из вопросов повестки заседания организации, добавил он.



Министр также обратил внимание на то, что Россия перестраивает все связи с Запада на Юго-Восток и эта тенденция будет продолжаться.



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На членов объединения приходится значительная доля российской внешнеторговой активности



Ранее, 23 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена провести XVI саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Он отметил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десятка российских городов.



За день до этого российский лидер подчеркнул, что процесс дедолларизации необратим. Также он отметил, что в БРИКС страны сообща запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, в объединении растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты.



XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.



БРИКС - межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.



При этом еще около 30 государств мира, среди которых Венесуэла, Боливия, Турция, Мексика и другие, подали заявки на присоединение к сообществу.