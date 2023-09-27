Ташкент. Пожар на складе в Сергели потушен за 8 часов

20:10 28.09.2023

Пожарные ликвидировали пожар на складе в Сергелийском районе Ташкента, где произошел мощный взрыв, только к 10:47 утра четверга. На это потребовалось восемь часов, было задействовано 210 единиц техники и более 2000 человек личного состава МЧС и других организаций, сообщили в МЧС.



На тушение пожара на складе в массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента, где произошел мощный взрыв, потребовалось восемь часов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.



По данным министерства, информация о пожаре поступила в 2:43, пожарно-спасательные расчеты прибыли на место в 2:48, локализовали пожар в 5:02 и полностью потушили в 10:47.



Всего в тушении пожара было задействовано 210 единиц техники и более 2000 человек личного состава МЧС и других организаций (в том числе вертолет Министерства обороны). По предварительным данным, пожар затронул площадь в 15 тысяч кв. м. (ранее сообщалось о 10 тысяч кв. м.), удалось сохранить от повреждений площадь в 30 тысяч кв. м, говорится в сообщении.



По поручению президента создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым. На место происшествия прибыли премьер-министр Абдулла Арипов, руководители МЧС, хокимията Ташкента, прокуратуры, МВД, Таможенного комитета и других ведомств.



От ударной волны произошедшего взрыва были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада, а также пострадали граждане (по данным Минздрава - 163 человека получили травмы, погиб один подросток 2006 года рождения).