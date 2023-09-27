Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России

20:11 28.09.2023

Tекст: Валерия Городецкая



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России.



Токаев заверил Шольца, что Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и "каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима", быть не должно, передает "Коммерсант".



