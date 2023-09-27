Президенты Узбекистана и Казахстана улетели в Германию

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00:00 29.09.2023
Президент Шавкат Мирзиеев 28 сентября отбыл в Германию с рабочим визитом, где встретится с руководителями этой страны, а также главами государств Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 28 сентября по приглашению федерального канцлера Германии Олафа Шольца отбыл в Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
Как сообщалось ранее, президент проведет в Берлине ряд официальных и деловых встреч, примет участие в мероприятиях в формате глав государств Центральной Азии и Германии.
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Начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, сообщает Акорда.
В рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.
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