Президенты Узбекистана и Казахстана улетели в Германию

00:00 29.09.2023

Президент Шавкат Мирзиеев 28 сентября отбыл в Германию с рабочим визитом, где встретится с руководителями этой страны, а также главами государств Центральной Азии.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 28 сентября по приглашению федерального канцлера Германии Олафа Шольца отбыл в Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



Как сообщалось ранее, президент проведет в Берлине ряд официальных и деловых встреч, примет участие в мероприятиях в формате глав государств Центральной Азии и Германии.



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Начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, сообщает Акорда.



В рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.



Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.



Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

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