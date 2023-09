Борьба за Персидский залив в XXI веке (уроки истории), - Александр Широкорад

00:05 29.09.2023 28.09.2023



Американцы выпустили дроны и открыли охоту на танкеры, Иран отвечает адекватно



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



Первым делом рассмотрим, что представляют собою Персидский залив вообще и Ормузский пролив в частности.

Длина Персидского залива – 926 км (по другим сведениям, 1000 км). Ширина от 180 до 320 км. Средняя глубина менее 50 м, максимальная – 102 м. Весь северо-восточный берег залива, то есть около 1180 км, – персидский, или иранский. Он гористый, обрывистый, что облегчает оборону и размещение ракетных и артиллерийских батарей.



Самым уязвимым местом здесь является Ормузский пролив. Длина пролива 195 км. Пролив сравнительно мелководный: предельная глубина 229 м, а на фарватере глубина до 27,5 м. Это позволяет эффективно использовать там все типы донных мин.



В настоящее время движение судов в Ормузском проливе осуществляется по двум транспортным коридорам шириной в 2,5 км каждый. Танкеры, идущие в залив, проходят по коридору ближе к иранскому берегу, а встречные, из залива, – по другому коридору. А между этими коридорами находится буферная зона шириной в 5 км. Эта зона создана, чтобы исключить столкновение встречных судов.



БАЗА МАНАМА И 5-Й ФЛОТ США



В 1935 году англичане создали военно-морскую базу в Манаме (Бахрейн), которая контролировала Ормузский пролив.



Расстояние от Манамы до иранского берега всего 200 км. В августе 1971 года англичане ушли из Манамы – но, как говорится, свято место пусто не бывает, и Манаму заняли американцы. В конце 1971 года площадь их военно-морской базы составляла 10 акров, к 2023 году – уже 62 акра, а в ближайшее время планируется ее расширить до 120 акров. Сейчас на базе находятся 4 тысячи американских военнослужащих. Кроме того, в Бахрейне Соединенные Штаты имеют авиабазу под названием Шейх Иса.



В 1995 году специально для контроля за Персидским заливом и западной частью Тихого океана США воссоздали 5-й флот. Главная его база – все та же Манама. За исключением штаба и отделов обеспечения, оперативные формирования 5-го флота постоянного состава не имеют. Корабли для них выделяются по мере необходимости из других флотов.



В составе 5-го флота почти постоянно присутствуют авианосные соединения и атомные подводные лодки с ракетами "Томагавк". Так, например, в 2019 году в Персидском заливе находился авианосец "Авраам Линкольн". На сменившем его авианосце "Теодор Рузвельт" в апреле 2020 года началась эпидемия коронавируса, и он ушел в базу Апра на острове Гуам.



ОХОТА НА МОРСКИЕ ДРОНЫ



В сентябре 2021 года Центральное командование военно-морских сил США (NAVCENT) учредило Task Force 59 (Целевую группу 59) со штаб-квартирой в Манаме. Основной задачей этого подразделения является тестирование эксплуатационных возможностей широкого спектра морских автономных систем как разведывательного, так и ударного предназначения.



С 23 ноября по 15 декабря того же года в Бахрейне прошли военно-морские учения Digital Horizon ("Цифровой горизонт") 5-го флота США, направленные на отработку и применение морских автономных систем, беспилотных летательных аппаратов, их интеграцию в единую систему боевого управления с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. В прошедших маневрах были использованы 15 различных беспилотных систем. При этом 10 из них 5-й флот ВМС США применял впервые.



Во второй половине 2022 года американцы начали патрулирование Персидского залива парусными морскими дронами Saildron Explorer USV. Внешне дроны похожи на доску для виндсерфинга. Длина "парусника" 7 м, высота 5 м. В металлическом парусе и в корпусе размещены солнечные батареи, питающие оборудование дрона. Автономность Saildron Explorer USV – от шести месяцев до года, в зависимости от модификации.



30 августа 2022 года иранский корабль захватил канатом американский дрон Saildron Explorer USV и стал буксировать его в сторону Ирана. Однако после угрозы со стороны американских кораблей иранцы обрубили канат.



5 сентября 2022 года иранский эсминец "Джамаран" (водоизмещением 1420 т) в Персидском заливе заметил два дрона Saildron Explorer USV, один из которых дрейфовал, а второй сидел на мели. Оба дрона были подняты на борт эсминца, и корабль направился к иранскому порту.



Но тут к месту инцидента прибыли американские эсминцы Nitze и Delbert D. Black, и их бортовые вертолеты зависли над "Джамараном". Параллельно начались прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном. В результате на следующий день "Джамаран" сбросил в воду оба дрона. Что иранцы 18 часов делали с дронами, неизвестно.



НИ РЫБА, НИ МЯСО, НИ КОРАБЛЬ, НИ СУДНО



Кто был прав в обоих этих инцидентах с точки зрения морского права? Точно и доподлинно сказать нельзя. Дело в том, что дроны не являются судами в понимании Конвенции ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. Под действие этой Конвенции в соответствии со статьей 2 ее же самой военные аппараты не попадают.



Но они не попадают и под определение военного корабля в понимании статьи 29 Конвенции ООН по морскому праву. Это определение достаточно ясно:



"Для целей настоящей Конвенции понятие "военный корабль" означает судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-либо государства, имеющее внешние знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся под командованием офицера, который состоит на службе правительства данного государства и фамилия которого занесена в соответствующий список военнослужащих или эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине".



К морскому дрону, не имеющему на борту экипажа и командира, это определение явно не подходит.



Неопределенность статуса подводных и надводных дронов позволяет в нейтральных водах уничтожать или досматривать их на предмет "угрозы судоходству". Говоря по-русски, наши корабли и самолеты на Черном море, на Балтике и на других морях могут, не разбираясь, уничтожать любой подводный или надводный дрон, не выходя за рамки международного права.



Пока же при захвате чужого дрона действует право сильного. И если бы Иран был ядерной державой, то его корабли вряд ли вернули бы дроны американцам.



По всем этим причинам американцы (по крайней мере до сентября 2023 года) "выгуливали" свои морские дроны в Персидском заливе только в сопровождении боевых кораблей. Так, 19 апреля 2023 года дрон L3 Harris Arabian Fox MAST-13 прошел Ормузский пролив в сопровождении двух сторожевых кораблей. Находившиеся поблизости иранские суда вели слежение, но не вмешивались.



ПРИЗРАЧНЫЕ АРМАДЫ



С 1996 года США несколько раз вводили санкции против Ирана – и в первую очередь против экспорта иранской нефти. При этом Соединенные Штаты грозят наложить санкции на государства – экспортеры иранской нефти.



Естественно, в Иране научились обходить американские санкции. Хотя при этом все равно теряется часть доходов от продажи иранской нефти.



Западные СМИ пишут о "призрачной армаде" Ирана. В конце 2022 года британская газета The Mail on Sunday сообщала: "123 иранских судна обходят санкции на торговлю нефтью. Они меняют свое местоположение на GPS и создают видимость, что стоят на якоре в море, но в это время загружаются/разгружаются в порту. А еще активно подделывают документы, используют флаги разных стран, отключают системы идентификации и используют подставные компании. Нефть нередко перегружается на несколько судов и смешивается перед тем, как достичь места назначения. Так происходит и с "токсичной" российской нефтью".



Другая британская газета, известный таблоид Daily Mail пишет:



"У Ирана есть целая "подпольная" финансовая система для торговли в обход санкций. Она включает счета в иностранных банках, компании-посредники за пределами страны и фирмы, которые координируют запрещенную торговлю. Годовой ее оборот оценивают десятками миллиардов долларов. А иранские банки привлекают аффилированные фирмы для управления торговлей под санкциями. Они регистрируют "дочки" за пределами страны, становятся доверенными для иранских торговцев, а затем торгуют с иностранными покупателями иранской нефти в валюте через счета в иностранных банках. "Иранская армада" уже помогает России обходить санкции".



Международная некоммерческая организация United Against Nuclear Iran (UANI) обвиняет иранский флот в сотрудничестве с российскими нефтяными компаниями. Якобы российские нефтяники используют "суда черного рынка Тегерана", чтобы обойти запрет на экспорт. А Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания даже призывают сформировать команду "охотников за привидениями".



Как минимум пять иранских "армад-призраков" перевозят нефть из России в Китай и Индию, утверждают в UANI. А недавно американская газета The Wall Street Journal сообщила, что компания Zamanoil из Объединенных Арабских Эмиратов помогала иранским и российским нефтяникам. Казначейство США обвинило ее в работе с российским правительством и "Роснефтью" над поставками иранской нефти в Европу.



АМЕРИКАНСКИЕ ПИРАТЫ И ИРАНСКИЕ КОНТРМЕРЫ



В свою очередь, американский военный флот начал охоту за "танкерами-призраками", то есть занялся форменным пиратством. Ведь все действия "танкера-призрака" совершенно законны с точки зрения международного права.



Например, в апреле 2022 года американские корабли остановили танкер Suez Rajan под флагом Маршалловых островов. 20 августа 2023 года американские СМИ сообщили о том, что у побережья Техаса начата перегрузка партии иранской нефти с танкера Suez Rajan на судно MR Euphrates.



Иранский дипломат Насер Канаани, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, не подтвердил и не опроверг сообщения об этом. Но предупредил, что Иран ответит на акты пиратского захвата танкеров, перевозящих его нефть. По словам Канаани, действия по захвату танкеров, перевозящих иранскую нефть, – это яркий пример морского пиратства и нарушения международных положений и правил морских перевозок, и в этом вопросе Иран не будет сидеть сложа руки.



"Чиновники американского правительства понимают, что эпоха "бей и беги" закончилась, Иран не останется безучастным по отношению к любым нападкам на права иранского народа где бы то ни было, и ответит", – заявил официальный представитель МИД Ирана.



Спустя несколько дней после захвата Suez Rajan, 27 апреля 2023 года иранские военные задержали в Оманском заливе танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов, следующий из Кувейта в Соединенные Штаты. В качестве причины задержания Иран назвал попытку Advantage Sweet скрыться с места происшествия после столкновения с неназванным иранским судном.



А 3 мая Иран задержал еще один танкер под названием Niovi под флагом Панамы, когда это судно вышло из сухого дока в Дубае (ОАЭ) и направлялось в Фуджейру на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Оба танкера были доставлены в район порта Бендер-Аббас и находятся под присмотром военных с иранской военно-морской базы.



5 июля 2023 года ВМС Ирана попытались задержать у берегов Омана танкер VLCC Richmond Voyager под флагом Багамских островов по подозрению в попытке покинуть место столкновения с иранским судном. Но на место инцидента прибыл эсминец США "Макфол", после чего корабль ВМС Ирана удалился. А за несколько часов до этого ВМС США аналогично отреагировали на инцидент с танкером под флагом Маршалловых островов TRF Moss в том же регионе.



6 июля стало известно, что ВМС Ирана примерно в 95 км к северо-востоку от порта Даммам (Саудовская Аравия), в международных водах Персидского залива, задержали танкер под танзанийским флагом по подозрению в контрабанде нефтью. ВМС США отслеживали ситуацию, но не предприняли ответных действий.



Зато 6 августа в регион прибыли более трех тысяч морских пехотинцев и моряков США на борту десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall. Кампания направлена на защиту коммерческих судов от возможного нападения со стороны Ирана. При этом американские военные рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на коммерческих судах, проходящих через Ормузский пролив.



ИНЦИДЕНТ С "ФЛОРИДОЙ"



8 апреля 2023 года в состав 5-го флота была включена атомная подводная лодка SSNG-728 "Флорида", построенная по типу ракетоносца "Огайо".



Ее ввели в строй в 1983 году как серийную субмарину с баллистическими ракетами, с номером SSBN-728. Как носитель баллистических ракет лодка прослужила до 2003 года. После этого субмарину поставили на перевооружение, вырезали отсек с баллистическими ракетами и установили отсек с пусковой установкой для крылатых ракет "Томагавк". Теперь лодка несла 154 крылатые ракеты BGM-109 "Томагавк". Торпедное вооружение осталось прежним – четыре 533-мм торпедных аппарата. После перевооружения лодка вошла в строй в 2006 году.



Боевое крещение "Флорида" прошла в 2011 году, когда выпустила 93 крылатые ракеты по территории Ливии в рамках операции "Рассвет Одиссеи". И с угрозой нанесения такого же удара лодку направили в Персидский залив. И Соединенные Штаты даже – против всех своих правил – публично объявили об этом.



20 апреля 2023 года контр-адмирал ВМФ Ирана Шахрам Ирани заявил, что дизель-электрическая подводная лодка ВМФ Ирана "Фатех" вынудила всплыть американский атомоход при прохождении им Ормузского пролива. После всплытия "Флорида" покинула пролив.



Вообще говоря, принуждение к всплытию иностранной подводной лодки в своих водах – это стандартный прием в арсенале военных флотов. Но чтобы дизель-электрическая подводная лодка заставила всплыть атомную субмарину – такого еще не было. "Фатех" – это головная субмарина в серии из четырех дизель-электрических подводных лодок иранского флота.



Естественно, США не признали своей конфузии. И заявили, что "это заявление представляет собой очередную иранскую дезинформацию, которая дестабилизирует ситуацию в регионе".



36-9-1480.jpg

Необитаемый катер L3 Harris Arabian Fox

MAST-13 не сразу заметишь на фоне крупных

кораблей, но вреда свободному

мореплаванию он может причинить много.

Фото с сайта www.dvidshub.netИРАНСКИЕ СИЛЫ В ЗАЛИВЕ

Что же Иран может противопоставить 5-му флоту США?



В 1992–1997 годах Россия продала Ирану три подводные лодки проекта 877ЭКМ ("Тарек", "Нур" и "Юнис"). К 2023 году все лодки прошли ремонт и, возможно, модернизацию. Подлодка "Юнис" в конце 2020 года совершила двухмесячный поход в Аденский пролив и Красное море.



17 февраля 2019 год в строй вступила подводная лодка "Фатех" (водоизмещение 600 т, скорость подводного хода 14 узлов, четыре 533-мм торпедных аппарата). Еще три лодки этой серии находятся в стадии строительства.



Для действий в мелководном Персидском заливе предназначены 18 малых подводных лодок типа Ghadir, построенных в Иране в период с 2007 по 2012 год. Их водоизмещение 120 т, скорость 11 узлов, два 533-мм торпедных аппарата. Предусмотрена возможность постановки мин.



Кроме того, в составе Иранского флота числится девять эсминцев, фрегатов и корветов, а также 24 ракетных катера.



Особый интерес представляет введенный в строй в сентябре 2021 года корвет-катамаран "Шахид Сулеймани". Это первый иранский корабль, построенный по технологии "стелс". Водоизмещение корвета около 800 т, скорость 32 узла, дальность плавания 9000 км. Вооружение: одна 76-мм артиллерийская установка OTO Melara, один одноствольный 30-мм автомат и два трехствольных 20-мм автомата. Ракетное вооружение неизвестно, но на фото видны шесть коротких пусковых контейнеров и 16 установок вертикального пуска.



В 2017 году в Иране вступила в строй первая плавбаза ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Судно "Савиз" изначально было построено как сухогруз большого водоизмещения, но его переоборудовали по новому проекту. Оно получило новое радиоэлектронное вооружение для наблюдения и управления войсками. Также судно способно нести плавсредства разных классов, в том числе дистанционно управляемые морские дроны.



С 2017 года "Савиз" регулярно появляется вблизи берегов Йемена. Видимо, корабль осуществляет помощь хуситам. Существуют различные версии и оценки деятельности такой плавбазы, но полная информация официально не раскрывалась. Более того, официальный Иран не признает "Савиз" военным кораблем, обеспечивающим деятельность своих и дружественных формирований.



Официально первым "многоцелевым судном" или плавбазой ВМС КСИР стал "Шахид Рудаки", вошедший в состав флота 20 ноября 2020 года. Западные массмедиа предполагают, что это сухогруз "Галакси Ф" итальянской постройки, спущенный на воду в 1992 году. Водоизмещение "Шахида Рудаки" 120 тыс. т. Артиллерийское вооружение невелико – 23-мм автомат. Но габариты судна позволяют установить на него что угодно.



На палубе размещено восемь контейнеров противокорабельных ракет (ПКР), зенитных ракетных комплексов (ЗРК), шесть воздушных дронов Ababil-2, один вертолет "Белл-412" и четыре морских дрона, для спуска которых предусмотрен кран.



Наиболее совершенная иранская плавбаза "Макран" – бывший нефтяной танкер "Халидже Фарс", переоборудованный в военный корабль. Хотя это и не было официально признано, фирма TankerTrackers, которая отслеживает морское судостроение, идентифицировала его как судно японской постройки, построенное в 2010 году, ранее называвшееся Beta, а еще раньше – Al Buhaira и чей сигнал AIS последний раз был обнаружен в 2019 году недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов.



Корабль был спущен на воду 10 сентября 2009 года на верфи Sumitomo Heavy Industries, Ltd. в Йокосуке (префектура Канагава, Япония) и введен в строй 8 марта 2010 года.



Спутниковые снимки показывают, что переоборудование в военный корабль произошло на верфи ISOICO в Бендер-Аббасе, где танкер был "перестроен с навесами на палубе, похожими на ангары", и окрашен в серо-голубой цвет. Плавбазу спустили на воду в ноябре 2020 года. Ходовые испытания прошли с 9 по 14 декабря 2020 года.



Иранские СМИ заявили, что водоизмещение "Макрана" составляет 120 тыс. т, а его размеры – 228 м в длину, 42 м в ширину и 21,5 м в высоту. Автономность плавания – до трех лет. На полетной палубе "Макрана" размещается до шести больших вертолетов, а в средней и кормовой частях – ЗРК и ПКР.



25 июля 2021 года эсминец "Саханд" и плавбаза "Макран" участвовали в параде на Неве в честь 325-й годовщины Российского флота.



20 сентября 2022 года плавбаза "Макран" и эсминец "Дена" из порта Бендер-Аббас отправились в кругосветное плавание.



Замечу, что эсминец "Дена" введен в строй в июне 2021 года. Водоизмещение корабля 1500 т, длина 95 м, ширина 11,1 м. Максимальная скорость 30 узлов. Экипаж 140 человек. Вооружение корабля включает 76-мм, 40-мм и 20-мм артустановки, 12,7-мм пулеметы, зенитные ракеты "Мераб" (морская версия ЗРК "Сайад-2"), противокорабельные ракеты "Нур" и 324-мм торпеды.



В ходе плавания корабли посетили индийский порт Мумбаи, индонезийскую Джакарту и 26 февраля 2023 прибыли в порт Рио-де-Жанейро. Далее корабли обогнули мыс Горн, зашли в Кейптаун и в оманский порт Салила. И наконец 17 мая 2023 года вернулись домой.



ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПИРАТСКОЙ ВОЙНЫ



Надо ли доказывать, что в случае полномасштабной войны иранские плавбазы не смогут в океане противостоять американским авианосным соединениям?



Однако для рутинной войны с американскими пиратами, захватывающими танкеры с иранской и российской нефтью, взрывающими газопроводы в Северном море, направляющими к берегам других государств многочисленные морские дроны, подобные плавбазы весьма эффективны.



Главное, создавать плавбазы – носители вертолетов, воздушных и морских дронов можно быстро и дешево. На уже построенный сухогруз водоизмещением 80–120 тыс. т устанавливается полетная палуба для вертолетов, самолетов с вертикальным взлетом и воздушных дронов. Размеры сухогруза позволяют установить достаточное количество артиллерийских систем, вплоть до 130-мм калибра, а также ЗРК и ПКР. Автономность подобных плавбаз можно довести до года или двух.



Такие плавбазы могут заправлять топливом, загружать боеприпасы и предоставлять отдых экипажам малых ракетных кораблей, оперирующих на путях российских и иранских танкеров и сухогрузов.



К тому же пора вспомнить американский афоризм: "Бог создал людей слабыми и сильными, но полковник Кольт уравнял всех". В переводе на русский: один спецбоеприпас, выпущенный ракетой с катера, однозначно уничтожает любой авианосец.



КРАЙНЕЕ, НО ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО



Летом 2023 года ряд российских политиков и журналистов высказывались о возможности применения тактического ядерного оружия на Украине. На мой взгляд, при сравнительно малом военном эффекте такой шаг стал бы серьезным политическим поражением России.



Совсем иное дело – ответный (!) удар спецбоеприпасом на море. В результате нет ни заражения почвы, ни потерь среди мирного населения.



Просто американский или британский корабль, который открыл огонь на поражение по российскому или иранскому кораблю или танкеру, перевозящему нефть этих стран, должен быть уничтожен. Есть возможность произвести это обычными боеприпасами – хорошо. Нет возможности – применять спецбоеприпас.



Пусть каждый американский и британский пират знает, что в ответ на его выстрел может получить ракету со спецбоеприпасом. Ну а если янки ограничатся приказом кораблю остановиться, то русский моряк ответит: "Пошел ты…" Думаю, и на фарси есть аналог этому выражению.



Если же рядом с захваченным американцами танкером не окажется военных судов России и Ирана, то пора перенимать персидский метод и захватывать в Атлантике и даже на Балтике американские и британские суда в качестве заложников. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695935100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил промышленную выставку "ИННОПРОМ"

- Мажилис одобрил законопроект по защите персональных данных казахстанцев в первом чтении

- Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управления водными ресурсами

- Администрация Президента держит на контроле ход реализации Послания Главы государства

- Кадровые перестановки

- Понизить базовую ставку Нацбанка до 10-12 процентов и срочно возобновить субсидирование кредитов МСБ

- В Правительстве обсудили ход создания сети трансграничных хабов

- Стали известны имена кандидатов в акимы двух районов от партии "AMANAT"

- Выездное заседание депутатской группы Сената "Өңір"