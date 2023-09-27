Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана

00:22 29.09.2023 Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов



Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Документ вступит в силу до начала 2024 года. В противостоянии Армении и Азербайджана поставлена точка или региону придется столкнуться с новыми конфликтами?



Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекращает свое существование. Соответствующий указ подписал президент Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.



Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.



По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.



На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.



Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989-м) в конце 1980-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.



С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990-го на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Азербайджана и Армении за контроль над территорией.



Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.



Вплоть до сентября 2020-го ситуация оставалась относительно стабильной. Тогда между государствами вновь начались вооруженные столкновения, в результате которых погибло около 4 тыс. человек. Однако 9 ноября в Москве стороны подписали заявление о прекращении огня, а в 2022 году Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга (в частности, Ереван подтвердил принадлежность Карабаха Баку).



В Азербайджане новость о ликвидации НКР восприняли оптимистично. По мнению местных политологов, подобное развитие событий способно стать отправной точкой для реальной стабилизации отношений двух республик.



"Азербайджан ждет плодотворная и длительная работа по реинтеграции региона в родное государство.



Важно в кратчайшие сроки решить все гуманитарные вопросы, которые беспокоят местных жителей. В частности, многие из них, поддавшись внушению незаконного правительства, переезжают в Армению", – сказал Тофик Аббасов, сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма.



"Однако не меньше семей делают выбор в пользу того, чтобы остаться. Их жизням ничего не угрожает – правительство Азербайджана уже выстроило тесный диалог с обществом Карабаха. Мы вместе продумываем все необходимые решения, и план по реинтеграции этой территории полностью учитывает интересы местных", – отмечает собеседник. "Также необходимо продолжить процесс разоружения региона. До сих пор в городах и селах Карабаха остаются незаконные схроны вооружений, которые должны быть ликвидированы ради безопасности граждан", – подчеркивает он.



"Отмечу, что подобный исход открывает и новые возможности для диалога Армении с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев высоко оценил то, что Ереван не стал вмешиваться в события 19-20 сентября. Более того, он давно призывал наших соседей к миру. В силу политических перипетий раньше переговоры успехом не увенчались", – акцентирует собеседник.



"В новой политической реальности Азербайджан будет укреплять свои позиции в регионе и на международной арене без оглядки на внутренний конфликт в Нагорном Карабахе",



– подчеркивает Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов "Южный Кавказ". По его мнению, "события развиваются крайне стремительно, и вернуться в прошлое уже ни у кого не получится".



"Важно понимать, что без сепаратистского образования на своей территории, которым манипулировали различные центры силы для увеличения своего влияния на Южном Кавказе, Азербайджан сможет выстраивать отношения со странами региона", – отмечает собеседник.



"Конфликтный потенциал в регионе будет сохраняться, так как противоречия между странами имеются до сих пор. Однако сейчас зарубежным игрокам будет сложнее использовать наши недопонимания в диалоге с Арменией. Главный фактор дестабилизации убран за скобки, и я полагаю, что в сложившемся положении все проблемы можно решить мирным путем", – подчеркивает Велизаде.



Вместе с тем в экспертном сообществе скептически относятся к возможности установления крепкого мира между Ереваном и Баку. Отмечается, что обе стороны имеют друг к другу множество претензий, каждая из которых может превратиться в отправную точку для нового конфликта.



"Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик.



Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией", – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.



"То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель", – подчеркивает собеседник.



"Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно "остудить" горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе", – отмечает эксперт.



"Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки", – считает политолог. "В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана.



Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности.



Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису", – акцентирует собеседник.



"В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны", – уточняет Трухачев.



В том, что конфликтный потенциал на Южном Кавказе сохраняется до сих пор, уверен и политолог Владимир Корнилов. "Противоречивых аспектов в диалоге Азербайджана и Армении все еще много. Между странами существуют вековые споры, которые не закончатся с ликвидацией НКР. Хотя определенную символичную черту это событие определенно подвело", – отмечает он.



"С одной стороны, падение Нагорного Карабаха – победа Азербайджана. Поэтому остается вопрос, остановится ли Баку на достигнутых результатах. С другой – случившееся стало трагедией для армянского народа, в том числе жившего на территории непризнанной республики. Это может оказать свое влияние на умы людей. – поясняет Корнилов. –



Не исключаю, что через какое-то время в Ереване могут зазвучать призывы к реваншу. Мотивы к новому обострению есть у всех".



"Ситуация остается напряженной. Нерешенных вопросов в отношениях Азербайджана и Армении: мирный договор до сих пор не подписан, проблема делимитации и демаркации границы между государствами также не решена", – сказал Николай Силаев ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО.



"Статус оставшегося населения Карабаха тоже туманный. Пашинян, конечно, обещал, что не оставит армян, однако накануне был задержан один из руководителей непризнанной республики Рубен Варданян. Дело в том, что люди, сотрудничавшие с властями Степанакерта, зачастую считаются Азербайджаном террористами. И если это обстоятельство не будет пересмотрено, то следует ожидать новых уголовных дел", – отмечает он.



"Отдельно придется решать проблему транспортных коммуникаций. Дорога, соединяющая Нахичевань с основным Азербайджаном, вполне может быть построена. Армения даже не против. Но Баку настаивает на том, чтобы коридор не контролировался Ереваном, что неприемлемо для последнего. Попытка пробить "артерию" силой приведет к большой войне на Южном Кавказе", – заключает Силаев. Источник - Взгляд

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