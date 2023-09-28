КНР отвечает на экономическое давление Запада "новой индустриализацией", - В.Пироженко

00:29 29.09.2023

28.09.2023 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Сложная внешняя среда, отмеченная жесткой экономической конкуренцией и усилением противостояния с США, подталкивает Китай к ускоренному внедрению стратегии "новой индустриализации". В условиях ограничения Вашингтоном доступа КНР к передовым технологиям и продукции на их основе эта стратегия рассматривается как способ снизить зависимость китайской промышленности от внешних поставок и обеспечить качественный рост китайской экономики.



Курс на "новую индустриализацию" был включен в доклад 20-му съезду КПК в октябре 2022 года и обсуждался на ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре 2022 года в присутствии председателя КНР. В последнее время официальные лица КНР вновь заговорили об этой стратегии.



Речь идет об ускоренном развитии промышленности одновременно в трех направлениях – модернизация традиционных отраслей, развитие новых стратегических отраслей и цифровизация экономики.



О модернизации традиционных отраслей в связи со стратегией новой индустриализации председатель КНР Си Цзиньпин впервые высказался в начале сентября во время инспекционной поездки по северо-восточному Китаю. Этот регион является старой промышленной базой страны, отсюда начиналась индустриализация КНР в 50-е гг. при содействии СССР. Здесь сосредоточена вся энергоемкая тяжелая промышленность Китая – угольные шахты, топливная энергетика, горно-добывающие предприятия, металлургия, тяжелое машиностроение (производство горнорудного оборудования и оборудования для металлургической, химической промышленности) и пр. Именно на северо-восточный Китай приходилось в свое время, например, 80% всех капиталовложений в металлургию.



Эти отрасли, как основа реального экономического могущества, сыграли в свое время ключевую роль в технической модернизации всей китайской экономики.



С началом реформ Дэн Сяопина и по мере создания производств тяжелой и обрабатывающей промышленности на новой технологической базе в южных провинциях Китая значение старой промышленной базы постепенно падало. Это проявлялось в отставании с модернизацией оборудования и технологических процессов, что в конечном счете уменьшало рентабельность производства, превращало энергозатратные и экологически проблемные предприятия старой промышленной базы в убыточные. В связи с идущим в китайской экономике энергопереходом встал вопрос об их будущем.



В прежнем виде они существовать не могут, на этот счет приняты принципиальные решения – "экономика КНР прощается с большими затратами ресурсов и огромным потреблением энергии, характерными для их предыдущих итераций". Но и закрыть их нельзя, поскольку они все-таки сохраняют определенное значение в промышленных цепочках экономики Китая и также играют важную общественную роль – дают работу огромному числу людей в северо-восточных провинциях КНР.



В отношении предприятий этих отраслей ставится задача трансформации и модернизации: обновление оборудования и технологических процессов с сохранением прежней специализации там, где это возможно; частичное или полное перепрофилирование и встраивание в новую экономическую структуру Китая, в новые промышленные цепочки и цепочки поставок.



Второе направление "новой индустриализации" – стратегические развивающиеся отрасли, которые включают биотехнологии, новую [зеленую] энергетику, новые материалы, производство высококачественного оборудования (в первую очередь для производства интегральных микросхем) и экологически чистую промышленность. Эти и смежные с ними отрасли рассматриваются как критически важные на данном этапе научно-технического прогресса, поскольку своей инновационной продукцией удовлетворяют спрос на китайском и мировом рынках, порожденный энергетическим переходом.



Для КНР это обстоятельство имеет особое значение, поскольку ее традиционный экспорт, играющий наряду с внутренним товарооборотом основную роль в росте ВВП, подошел (или подходит) к некоему естественному пределу, в том числе из-за западных ограничений. В итоге для быстрого увеличения экспорта и, соответственно, поддержки внутреннего производства в КНР за счет простого расширения географии рынков возможностей почти не остается.



В перспективе для традиционного китайского экспорта и капиталовложений существует еще африканский рынок, который активно Китаем осваивается. Но, во-первых, его платежеспособность растет недостаточно быстро; во-вторых, и там растет конкуренция с западным экспортом и капиталами, особенно после запуска Западом собственного проекта инфраструктурного строительства – конкурента китайскому проекту "Пояс и путь"; в-третьих, Запад активно переводит (во всяком случае, пытается) свой экспорт и капиталовложения в странах "мирового Юга" в "зеленые" товары и "зеленую" промышленность.



Вызовы для КНР усугубляются растущими американскими ограничениями на доступ китайских производителей сложной электроники к некоторым микросхемам, которые пока не производятся в Китае и к соответствующему оборудованию (литографические станки, пр.).



В Китае осознают связанные с этими процессами риски. Председатель Госсовета (правительства) КНР Ли Цян на недавнем заседании поставил вопрос о "захвате инициативы развития", "продвижении новой индустриализации более быстрыми темпами", "обеспечении промышленной безопасности страны и ее конкурентных преимуществ" и подчеркивал необходимость "самообеспечения в важнейших технологиях".



С точки зрения "самообеспечения" Китай рассматривает "новую индустриализацию" как способ решить проблему импортозамещения, столь актуальную и для нашей страны.



Цифровизация экономики, городского хозяйства и шире – повседневной жизни в городе и сельской местности – это третье направление "новой индустриализации", которое призвано повысить качество жизни населения.



С помощью цифровизации планируется автоматизировать управление отдельными рабочими процессами и производством в целом на основе облачных технологий, аналитики больших данных, интернета вещей, искусственного интеллекта и в итоге превзойти Запад в главном экономическом показателе – в производительности труда. В КНР это называется цифровой индустриализацией и оцифровкой промышленности.



Тем временем в промышленном секторе Китая в целом наблюдается устойчивый рост, поскольку модернизация промышленности продолжает набирать темпы. Данные Национального бюро статистики показали, что объем промышленного производства в Китае в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности и коммунальных услугах вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,5% в августе после роста на 3,7% в июле.



Растут не только капиталовложения, в том числе иностранные, в высокотехнологичные отрасли Китая, но и растет отдача от них. Согласно официальным данным, в первой половине 2023 года иностранные вложения в соответствующие производства выросли на 28,8%. Одновременно с этим наблюдается рост объема производства в наукоемких отраслях. Так, в августе в годовом исчислении увеличились: выпуск интегральных микросхем и оптоэлектронных устройств - на 21,1% и 29,9% соответственно; производство оборудования – на 5,4 % (ускорение по сравнению с июлем составило 2,1%); производство транспортных средств на зеленой энергии – на 13,8%.



Субиндекс, отслеживающий новые заказы в рамках индекса управляющих по закупкам в обрабатывающей промышленности, вырос до 50,2%, впервые с апреля вернувшись на территорию расширения, что свидетельствует о росте деловой активности в экономике КНР.



Китайские эксперты считают, что политика по стимулированию спроса наряду с устойчивой модернизацией промышленности и усилением новых факторов развития будет поддерживать ускоренный экономический рост.



Сложная внешняя среда и вероятное наращивание западных ограничений в высокотехнологичных секторах, и прежде всего в производстве полупроводников, стали постоянно действущим вызовом для Китая. На данный момент китайская экономика справляется с текущими трудностями, а стратегия "новой индустриализации" призвана стать долгосрочным планом преодоления новых рисков.