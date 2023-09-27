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Путин собирается с визитом в Пекин. Чего решать/просить?
00:35 29.09.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ

Визит президента России в КНР в октябре и прогноз погоды на ноябрь

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре и принять участие в форуме "Один пояс, один путь" С 15 по 17 октября. Об этом сообщил сам глава государства на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве.

О запланированных на октябрь переговорах российского и китайского лидеров накануне сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Встреча, по его словам, должна состояться в Пекине в рамках форума "Один пояс, один путь". В комментариях СМИ прозвучало, что стороны будут обсуждать расширение гуманитарных контактов, а это смущает иностранных наблюдателей в размышлениях о функциях СБ РФ. К тому же склонные к мистике наблюдатели тут же отметили, что в последний раз Путин был в Китае 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала российской военной операции на Украине.

Связанную с этим обстоятельством озабоченность у них усиливает климатический прогноз на первую половину ноября с. г. На Донбассе предстоит сухая и теплая погода с редкими дождями. Не все следуют склонности западных нумерологов предвещать наступление ВС РФ, но независимо от того, в какое время оно состоится, (а его рано или поздно не миновать), это совсем другая геополитическая ситуация, о которой нужно бы проконсультироваться. В таком случае неизбежно возникнут следующие вопросы:

- стоит ли останавливать наступление ВС РФ при первых попытках замирения со стороны Запада? Что интереснее Китаю – долгосрочный украинский раздражитель США или позорный американский проигрыш России, который ударит рикошетом и по американской готовности навалиться на Китай?

- как быть с попыткой Польши ввести воинские части на территорию Западной Украины в случае развала ВСУ?

Не в интересах ли обеих держав вернуть Варшаву в забытый формат восточноевропейских пигмеев, чтобы ей роль провокатора в НАТО медом не казалась? Ведь подельники Польши по НАТО ни коим образом не проявляют готовности заступиться за свою зарвавшуюся подругу, в случае если она получит по мордам. Даже англичанка, подстрекающая ее к морской войне против России, нервно ежится при воспоминании о русских "Посейдонах", будто бы залегших у ее побережья;

- целесообразна ли новая мобилизация в России в случае попыток Запада ввести на Украину дополнительные контингенты наемников из Европы? Ведь очевидно, что придут колонны новых фашистов, опасные не только для России. Фашизм, как бубонная чума, повсеместен, а чуму с древности останавливали огнем.

Остается лишь гадать, будут ли обсуждаться возможные маневры армии Китая в зоне Тайваня в обострившейся ситуации и участие в этих маневрах российских ВКС и ВМФ.

В любом случае услышать мнение китайского руководителя будет весьма ценно.

А фактор благоприятной погоды в ноябре останется на всякий случай дополнительным бонусом от госпожи геополитики.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695936900


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