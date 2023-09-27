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"На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира, - Дм. Тараторин
00:36 29.09.2023

Дмитрий Тараторин
Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

"На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира

Один мой друг, европейский интеллектуал-консерватор с глубокими русскими корнями, по ходу нашего долгого разговора о России и мире вдруг заявил: "Ну, ты же понимаешь, что Байден сатанист?"

Не сказать, чтоб я испытывал глубокие симпатии к старине Джо, но меня поразила радикальность формулировки. При этом мой собеседник вовсе не имеет в виду, что президент США под покровом ночи жарит на медленном огне черных кошек на заднем дворе Белого дома на манер Бартлета Грина из "Ангела западного окна" или вытворяет нечто подобное. Речь шла о том, что Байден за аборты и ЛГБТ-повестку.

Проблема в том, что большинство у нас слабо понимает, что там, на Западе, главное. А вот украинской делегации с этим главным и пришлось столкнуться во время последнего визита в США.

Дело в том, что противостояние между американскими республиканцами и демократами - это уже фактически холодная гражданская война. Причем крайне ожесточенная. И украинская делегация "угодила в замес".

"Респы" квалифицируют "демов" ровно так, как мой европейский друг. И именно это и создало для украинцев проблемы. Для "респов" то, что происходит на территории Украины, ни разу не центральная проблема. Центральная проблема - противостояние экспансии постчеловечества. Под этим термином можно понимать целый веер концепций и представлений относительно возможных трансформаций человека: от "привычных" трансгендеров до киборгов. Именно в этом ключе многим западным мыслителям видится дальнейшая эволюция.

Речь идет даже не о том, что считать нормальным, а что ненормальным, но о самом понятии нормы. Именно ее стремятся отменить силы, фронтменами которых выступают "демы".

А тут, понимаешь, украинская проблема… И республиканцам приходится из-за нее, скрепя сердце, блокироваться с сатанистами. Можно себе представить, как их раздражает такая безумная ситуация. Поэтому они всеми силами это и демонстрируют. Отказ дать трибуну Зеленскому в Конгрессе - именно такая демонстрация.

Впрочем, вряд ли в украинском политикуме это понимают хотя бы два человека. А вот в российской оппозиции эту проблематику не осознает вообще никто.

Западные консерваторы смотрят на Зеленского, как на клиентелу своих заклятых, экзистенциальных и даже онтологических врагов. Это не значит, что и он у них автоматически проходит по этому же разряду. Но оптика именно такая.

А вот российский оппозиционер увидеть мир под таким углом, похоже, не в состоянии. Ведь наш, отечественный, либеральный тип живет по-прежнему в парадигме "конца истории".

Напомню, автор концепта политический философ Фрэнсис Фукуяма именно так назвал свою статью, вышедшую в 1989 году. А за ней последовала и одноименная книга, которая стала бестселлером, утверждая, что крушение социалистического лагеря знаменует торжество либеральной демократии в глобальном масштабе, а значит, фактически конец истории, как противостояния идей и лагерей.

И конец советской истории как раз проходил в этом идиотически-оптимистическом умонастроении.

Это не значит, что большинство людей, двигавших те процессы или сформированных ими, тогда слышали хоть что-то про Фукуяму. Чаще всего нет. Но ощущение того, что либеральная демократия и есть венец прогресса, несомненно, было определяющим. И остается таковым по сей день.

Оно проистекало из сформированного всем советским дискурсом марксистского представления о некоем лучезарном финале человеческой истории, за который можно заплатить любую цену. Ведь это очень характерно, с кем отождествлял себя кумир позднесоветской интеллигенции Окуджава: "Я все равно паду на той, на той единственной Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной".

И по сей день можно слышать, как люди совершенно серьезно (несмотря на все деконструкции постмодерна) говорят о "правильной стороне истории". И уверены, что прогресс (характерны попытки зарегистрировать "Партию прогресса") сам собой так или иначе приведет их к победе почти автоматически. Хотя, конечно, хотелось бы пораньше, но правда в любом случае на их стороне.

Но правд много. Это Истина одна. Однако мы убедимся в этом только по ту сторону нашего земного странствия. А пока оно длится, мы имеем дело с борьбой уже даже не разных правд, а с попыткой всемирной "партии прогресса" отменить саму идею Истины. И отнюдь не только в США мы видим предельную поляризацию сил.

Очень показательны результаты последних президентских выборов в Чили, одной из самых продвинутых стран Латинской Америки: правый консерватор Хосе Антонио Каст, ревностный католик, отец девяти детей, поклонник Аугусто Пиночета, был разгромлен 35-летним Габриэлем Боричем, потомком хорватских и каталонских иммигрантов, лидером студенческих протестов, обладателем диагностированного психического расстройства, убежденным борцом за права ЛГБТ.

В споре Фукуяма - Хантингтон (именно последнего чаще всего противопоставляют "пророку" конца истории) с его концептом "столкновения цивилизаций" неправы оба. Ну, как Каутский с Энгельсом… В критической части Шариков со звериным чутьем своим был прав.

Как известно, Сэмюэль Хантингтон - учитель, друг и оппонент Фукуямы - считает, что никакого конца истории не предвидится, а, напротив, мировой процесс будет определять столкновение различных цивилизаций. Всего он их в мире насчитывает девять. Западной в его парадигме противостоят исламская и китайская, например. А вот Россию, Японию, индийскую и африканскую цивилизации он относит к "колеблющимся". Буддистская и латиноамериканская тоже не вполне определились.

На самом деле глобализация все же делает свое дело, и сегодня речь идет именно о глобальном противостоянии поверх всех этих цивилизаций по поводу самого главного вопроса: что есть человек? Причем уже на самом предельном уровне: человек - это мужчина и женщина? "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их", - для тех же американских республиканцев в большинстве своем эта формула абсолютна и незыблема.

Или человек - это вообще все что угодно? То есть нормы нет как таковой?

Интересно, что в России распространено два в равной степени неадекватных подхода: Запад - это тотальное торжество "повестки", и это хорошо, это будущее всего человечества. Или тот же образ: Запад - это тотальное торжество "повестки", но оценка диаметральная - это плохо, это его окончательное "загнивание".

Нелепо, когда русские консерваторы мыслят в той же парадигме, что и российские леволибералы, но только с обратным знаком.

Там нет никакого торжества. Там два лагеря с абсолютно полярным мировоззрением готовятся к решающей схватке. Она и есть та "единственная гражданская", от которой вообще не спрячешься никак. Которая по-настоящему глобальна. И которую при этом невозможно выиграть с помощью оружия. Потому что речь о том, что для одних прекрасно, для других отвратительно. И наоборот.

Как говорил еще Митя Карамазов в гениальном романе Федора Михайловича: "Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей - знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695936960


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