Казахстан в Германии отдал честь Западу, - СП

00:40 29.09.2023

Токаев на встрече с Шольцем: мы будем однозначно придерживаться антироссийских санкций

Александр Уральский



Виктор Шацких



28 сентября, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, встречаясь с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделал заявление, напрямую касающееся России. Если точнее, антироссийских санкций.



"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", - сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит "Sputnik Ближнее Зарубежье".



Заявление Токаева многих в России удивило - все-таки Казахстан наш ближайший союзник, член ОДКБ, которая помогла президенту Казахстана сохранить власть во время попытки госпереворота в январе этого года, член Евразийского союза.



За комментариями мы обратились к Виктору Шацких, московскому журналисту, много лет работавшему в Казахстане.



- Меня высказывание Токаева не особо удивило. Это не первый раз, когда пять азиатских котов крутят хвостами.



"СП": Каких котов?



- Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан - бывшие республики СССР. Их лидеры съездили в США, теперь вот Токаев приехал в Германию. Выбирает, кто из "папиков" окажется щедрее. Мол, давайте, любите нас, а то опять в Москву поедем с Путиным обниматься.



Как нам наказать Болгарию за поставки ВСУ нашего же оружия?

Помните, неделю назад лидеры центральноазиатских государств встречались с Байденом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Теперь очередь до Шольца дошла.



"СП": Токаев в Америке отметил, что Казахстан является крупным партнером США в области разработки и добычи полезных ископаемых. Особенно нефти. Не знаю, шел ли тогда разговор об антироссийских санкциях, но сегодняшнее заявления лидера Казахстана показывает, что скорее всего тема обсуждалась. На встрече с Шольцем Токаев акцентированно сказал о позиции Казахстана.



- Это не новость. Многие прекрасно знают, что Казахстан использовался для обхода санкций. В меньшей степени, чем Турция, но тем не менее.



В Европе были сильно возмущены, когда выяснилось, что после начала СВО и новых пакетов санкций, резко возрос "непрофильный" импорт в Россию из РК: смартфоны, бытовая техника, автомобили, да много чего еще. Впрочем, в той же Германии, отправляя товары в Казахстан, отлично понимали, что сама азиатская республика столько не переварит. По многим позициям немецкий экспорт в Казахстан увеличился в полтора-два раза, а по некоторым и в три. Но всех это устраивало. Бизнес на этом делал большие деньги.



"СП": После заявления Токаева что-то изменится?



- Не думаю. Это больше ритуальные слова. Казахстану необходимо с Россией сохранять тесные экономические связи - как-никах общая граница больше 7 тыс. километров - и с Евросоюзом, особенно с США, не резон ссориться. У всех свои национальные интересы.



"СП": Но в России уже звучат возмущенные голоса: как-так, мы же союзники?! Это удар в спину! и т. д.



- Обычное дело. Вряд ли на политическом уровне что-то изменится. Но многое будет зависеть от исхода спецоперации на Украине. За этим в Казахстане внимательно наблюдают.



Тем временем



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада.