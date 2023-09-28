Евросоюз в Центральной Азии интересует уран, - Виктория Панфилова

01:03 29.09.2023

Странам макрорегиона готовят интересные предложения, цена которым – разрыв отношений с РФ

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



28.09.2023



В Берлине 29 сентября состоится первый саммит глав государств "ФРГ – Центральная Азия" в рамках формата "С5+1". Главы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем перспективу европейских инвестиций в энергетический сектор их экономик. Эксперты считают, что европейцы продолжают искать возможности для выдавливания России или по крайней мере ослабления ее позиций в Центрально-Азиатском регионе. На полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров стран Центральной Азии с руководством и представителями бизнеса Германии.



"Германия, будучи разработчиком стратегии ЕС для Центральной Азии, будет выступать от своего имени и от имени стран Евросоюза. Главной целью является вытеснение России из региона. Для достижения этой цели Германия предложит инвестиции в региональную экономику, конкретно в энергетику и разработку месторождений, а также поддержит создание транспортных коридоров, идущих в обход России", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. По его мнению, объем инвестиций будет невелик, но цена за них высока – отказ от сотрудничества с Россией.



"Для каждой из республик наиболее актуальными являются энергетика и добыча полезных ископаемых. Европу и США интересует уран. Следовательно, они будут стремиться получить доступ к этому урану и другим полезным ископаемым из разных источников. Строительства каких-либо крупных заводов или производств в Центральной Азии не предполагают, да это и не нужно региону, поскольку там нет рабочих рук. Произошла деквалификация населения, и говорить о крупном производстве не приходится. Поэтому – как один из вариантов – будет предложена квота для центральноазиатских трудовых мигрантов", – считает эксперт.



Кобринский обратил внимание, что саммит "ФРГ – Центральная Азия" состоится через 10 дней после встречи с президентом США Джозефом Байденом в Нью-Йорке, на которой он сообщил о намерении посетить одну из стран региона.



Однако какую именно он посетит, пока остается в секрете. Также запланирована встреча министерской группы "США – Центральная Азия" в формате "С5+1", на которой, по всей вероятности, будет подготовлен к подписанию большой пакет документов.



Большинство лидеров стран Центральной Азии высоко оценивают подход Запада к ним. Например, президент Киргизии Садыр Жапаров дорожит своей поездкой в Германию и надеется на "европейские бонусы", которые укрепили бы его позиции в республике и в Центральной Азии в целом.



Впрочем, Садыр Жапаров уже встречался с Франк-Вальтером Штайнмайером минувшим летом. Тогда президент ФРГ заявил, что в "эпоху новой геополитической ориентации" Германия стремится к "более тесному партнерству с государствами Центральной Азии". Однако наиболее актуальной темой переговоров двух лидеров был конфликт в Украине и его воздействие на страны Центральной Азии. После полуторачасовой встречи лидеры государств сделали совместное заявление. Садыр Жапаров подчеркнул, что Киргизия разделяет демократические ценности, основанные на свободах и правах человека, которые также ценятся в Германии. Он также подчеркнул, что сотрудничество Киргизии с Европейским союзом остается "ключевым направлением во внешней политике республики". При этом эксперты напоминают о десятках арестованных по политическим мотивам оппонентах Жапарова в Киргизии. Один из них – депутат парламента, лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.



Франк-Вальтер Штайнмайер также посетил Казахстан, где вел переговоры о поставках нефти и других сырьевых материалов, которые нужны Германии (см. "НГ" от 21.06.23).



Узбекистан рассматривает Германию как надежного стратегического партнера, об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев в ходе своего майского визита в Берлин, где он встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Именно на этой встрече обсуждалась возможность создания нового формата "ФРГ – Центральная Азия" для расширения сотрудничества. Узбекистан, не имея возможности поставлять нефть и газ в Европу, привлекает германские инвестиции в области зеленой энергетики, добычи сырья, химической и фармацевтической промышленности, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства и инноваций на сумму 9 млрд долл. На предстоящей встрече Мирзиеева со Штайнмайером и Шольцем скорее всего будут обсуждаться промежуточные итоги ранее достигнутых соглашений и сотрудничества.



Интересными являются также переговоры с туркменским президентом Сердаром Бердымухамедовым. Европейскому союзу необходим туркменский газ, и для его получения Европа прилагает значительные усилия. 20 августа 2023 года между Ашхабадом и Будапештом было подписано политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию, и в настоящее время идут переговоры между компаниями.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ожидает инвестиции в завершение строительства Рогунской ГЭС. "Представляется целесообразным оказание инвестиционной поддержки Таджикистану в сфере гидроэнергетики со стороны европейских стран. Мы надеемся, что Европейский союз в рамках своей стратегии "Глобальные ворота" примет участие в финансировании завершения строительства Рогунской ГЭС, а также модернизации действующих ГЭС", – заявил Рахмон на июньском саммите "Центральная Азия – ЕС". Однако на данный момент не удалось найти заинтересованных инвесторов. Эксперты указывают на несколько причин: высокие затраты на строительство ГЭС, угрозы со стороны Афганистана, о чем говорил сам глава государства, а также распространенную коррупцию и неблагоприятное деловое окружение в Таджикистане. Политический аналитик, специалист по отношениям Германии с Россией и постсоветскими странами Александр Рар считает, что предстоящий саммит в Берлине представляет серьезный сигнал для России: "Эту встречу, как мне представляется, можно интерпретировать как один из шагов в попытках ослабить Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности".