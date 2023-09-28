Кто вербует белуджских сепаратистов, - Лариса Шашок

01:17 29.09.2023

28.09.2023



Антиправительственные силы в Пакистане объединяются

Лариса Шашок

PNS Saif и другие фрегаты пакистанского флота патрулируют побережье Белуджистана с целью лишить радикалов выхода к морю. Фото Владимира Карнозова

Террористическая организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) 24 февраля призвала радикальных сепаратистов из провинции Белуджистан начать антиправительственный "джихад", чтобы освободиться от произвола пакистанских властей и угнетения региона военными силами.



Призыв ТТП к белуджам прозвучал в видео на урду, записанном медиаресурсом группировки Umar Media. Видео было посвящено жестокому убийству семьи белуджей – матери с дочерью и двумя сыновьями, незаконно задержанных Сардаром Абдулом Рехманом Хетраном, проправительственным вождем одного из белуджских племен, министром провинции Белуждистан. Пакистанские СМИ сообщили об этом 21 февраля, что привело к общенациональному протесту против неспособности государства предотвратить такие инциденты. Представитель ТТП Мухаммад Хурасани осудил эти убийства уже через несколько часов.



ТТП объявила о первом слиянии с белуджскими сепаратистскими формированиями 25 июня 2022 года. Группа боевиков под руководством Аслама Белуджа из юго-западного района Ношки присягнула на верность эмиру ТТП муфтию Нуру Вали Мехсуду.



23 декабря группа боевиков Мазара Белуджа из южной части провинции также присоединилась к ТТП. Следующие два слияния группировок Акрама и Асима Белуджей с ТТП произошли 12 апреля 2023 года.



Всего за последние три года к ТТП присоединилось 38 групп. Среди них были ранее отколовшиеся от ТТП фракции – "Джумат-уль-Ахрар", "Хизб-уль-Ахрар" и группа Хакима Уллы Мехсуда. В состав ТТП также вступили пакистанские подразделения "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) – группы Амджада Фаруки, Устада Аслама и др. Ряды ТТП пополнили и местные группы боевиков из северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, где преобладают пуштуны, а также из Северного Вазиристана и округа Лакки-Марват.



В числе примкнувших оказалась и антишиитская группировка "Лашкар-е-Джангви" (LeJ), которая присоединилась к ТТП в августе 2020 года. Хотя LeJ базировалась в Белуджистане, она не преследовала сепаратистские цели, но действовала за пределами провинции, совершая теракты против шиитских общин. В ее рядах преимущественно состояли боевики из провинций Пенджаб и Синд.



Первый видеоролик Umar Media на белуджском языке был опубликован в апреле 2021-го. Видео поясняло, что цели ТТП не ограничиваются интересами пуштунских племен, она собирается защищать мусульман независимо от их языка и этнической принадлежности. Во втором видео, снятом в мае 2021 года, говорилось, что ТТП борется за освобождение земель белуджей и пуштунов от правительственных сил для создания исламского государства.



Впрочем, первый призыв о вступлении белуджей в ряды ТТП прозвучал еще в феврале 2014 года, когда заместитель эмира группировки Халид Хаккани призвал к участию в "джихаде" против пакистанского правительства. Хаккани утверждал, что ТТП стала такой же жертвой притеснения в пуштунской провинции Хайбер-Пахтунхва, как белуджи у себя на родине, и только совместными усилиями группы могут положить конец угнетению.



Но в тот период ТТП не могла сосредоточиться на вербовке белуджей, поскольку ряд проблем поставили под угрозу ее существование. ТТП потеряла ряд своих опорных пунктов на управляемой федерально территории племен в ходе боевых действий, что вынудило ее членов искать убежище в соседнем Афганистане. В группировке начались распри и расколы. Также ТТП столкнулась с конкуренцией со стороны террористической организации "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ).



ТТП активизировала усилия по вербовке белуджей, когда в июне 2018 года ее возглавил нынешний эмир муфтий Нур Вали Мехсуд. Он оптимизировал цели и стратегию ТТП, чтобы сформировать коалицию с другими недовольными сообществами. Мехсуду удалось взять под свое руководство ранее отколовшиеся от ТТП организации и другие антигосударственные формирования. А победа движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане дала еще больше стимулов для слияния, поскольку пакистанские боевики искали новые территории для вооруженной борьбы.



Среди тех, кто объединился под эгидой ТТП, было много боевиков из южных частей Белуджистана, которые годами поддерживали "Талибан". Umar Media выпустила фильм об одном из командиров ТТП Хамале Белудже (псевдоним Анас Белудж), который дезертировал из рядов афганских талибов и затем был ликвидирован правительственными силами безопасности в марте 2023 года.



Четыре упомянутых слияния побудили ТТП расширить охват подрывной деятельности. 26 января Umar Media выпустила пропагандистский фильм "Взгляд на нынешние государственные репрессии против белуджей". Пакистанские силы безопасности осуждались за внесудебные казни и похищения людей в Белуджистане. Поддерживалось требование белуджей передать контроль над природными ресурсами провинции местным властям.



В Белуджистане уже более двух десятилетий продолжается антиправительственное восстание. Местные сепаратистские группы следуют националистическим идеям светского толка, а ТТП придерживается радикальной религиозной идеологии. Несмотря на эти расхождения, есть свидетельства тайного сотрудничества между ТТП и белуджскими сепаратистами. Ни одна из сторон до сих пор публично не признала этой связи.



ТТП поддерживает свою сеть в северных частях провинции, где преобладают пуштуны. Эти территории граничат с Афганистаном и племенным округом Южный Вазиристан, причем последний является колыбелью ТТП и ее традиционным оплотом. Экспансия ТТП на территории с преобладанием белуджей и успех ТТП в союзе с белуджскими сепаратистами будут иметь долгие негативные последствия для Исламабада.