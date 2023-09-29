 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.09.2023
01:50  Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка
01:17  Кто вербует белуджских сепаратистов, - Лариса Шашок
01:03  Евросоюз в Центральной Азии интересует уран, - Виктория Панфилова
00:40  Казахстан в Германии отдал честь Западу, - СП
00:36  "На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира, - Дм. Тараторин
00:35  Путин собирается с визитом в Пекин. Чего решать/просить?
00:34  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - С.Туник

00:31  Путч, который превратился в фарс. 100 лет назад нацисты впервые попытались захватить власть в Германии (уроки истории)
00:29  КНР отвечает на экономическое давление Запада "новой индустриализацией", - В.Пироженко
00:22  Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана
00:16  Слона снова не было. Президентские дебаты стали символом раскола Америки, - Малек Дудаков
00:05  Борьба за Персидский залив в XXI веке (уроки истории), - Александр Широкорад
00:00  Президенты Узбекистана и Казахстана улетели в Германию
Четверг, 28.09.2023
20:11  Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
20:10  Ташкент. Пожар на складе в Сергели потушен за 8 часов
20:08  Страны БРИКС прорабатывают создание альтернативы SWIFT
15:06  Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте
14:36  Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии
14:33  НАТО несет прямую ответственность за "катастрофу колоссальных масштабов" в Ливии, - Назанин Арманян
14:32  Как писалась история русской Средней Азии
14:27  Флаг Кыргызстана: меняем шестеренку на ежа? Опрос
13:45  Армения карабахнула как государство. Национальный позор и его позорники, - Карине Геворгян
13:05  Почему в Казахстане есть деньги, но они не работают на развитие страны
13:02  Россия как европейский Шрек. Изоляция и колонизация
13:00  Как новая дорога на Иссык-Куль может навредить казахстанской экономике
12:57  "Нет вентиляции и сильный сквозняк". В Киргизии фигуранты "Кемпир-абадского дела" жалуются на СИЗО
12:47  Судьба маори. Гениальная схема англичан, как заставить народы уничтожать самих себя
12:46  Россия и Узбекистан договорились об увеличении взаимных авиарейсов
12:44  Туркменские авиалинии: Под крылом дискриминации, - А.Мамедов
10:59  Минобраз Киргизии возглавила историк Догдуркуль Кендирбаева
10:47  Кто "активирует" КазАктивы, - Данияр Ашимбаев
10:46  Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики
10:43  АмерМифы. Скандалы вокруг неисправных F-35 стали традицией, - В.Прохватилов
07:50  Как Казахстану поделить водные ресурсы с соседями, - Евгения Стокле
07:35  В Буркина-Фасо отбит очередной госпереворот
06:33  Синдром отмены: Казахстан и культура - Алина Искендирова
06:05  Политики США: живые и мертвые, - В.Бурт
02:31  Чудовищный взрыв и страшный пожар в Ташкенте
01:20  Теория Апокалипсиса и субатомная таблица Менделеева, -Евгений Стрелков
01:04  Как Америка теряет монархии Персидского залива, - Мурад Садыгзаде
00:59  Грядущие выборы в США все менее предсказуемы, - В.Можегов
00:57  "Почту России" нагло и безнаказанно разворовали
00:56  Возможна ли "разрядка" в отношениях США и Китая? - В.Овчинский
00:53  Границы 1991 года – бессмысленный фетиш, - Игорь Караулов
00:51  Как запорожцы турецкому султану служили (уроки истории), - А.Широкорад
00:47  Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна
00:10  Дилшод Ахатов назначен послом Узбекистана в Германии
00:09  Назрел решающий поворот в СВО, - Александр Дугин
Среда, 27.09.2023
14:03  Иран сообщает об успешном запуске военного спутника "Нур-3"
13:19  Почему страны Персидского залива предпочитают БРИКС? - Неджметтин Аджар
13:17  Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка
01:50 29.09.2023

29.09.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА

Украинцы опаздывают на горящий поезд

"Европейский выбор" стал главной украинской национальной идеей еще с 1990-х годов. Однако вскоре окончательно стало ясно, что собственными усилиями вторая Франция из Незалежной никак не вырисовывается.

Позднесоветские украинцы в значительной грезили Европой как идеальной страной, ведь "там асфальт шампунем моют". Способ достижения такого же счастья виделся один – в безоговорочном следовании идущим оттуда советам и рекомендациям, национальная политика устраивалась в русле политики западных стран, а об отстаивании собственных интересов не было и речи. "Евроинтеграция" провозглашалась главной государственной задачей при всех украинских властях, включая Януковича. В госучреждениях флаги ЕС стали обязательными, созданы специальные отделы и департаменты Евроинтеграции, а приставка "евро" стала признаком престижа и светлого будущего.

Но разве если я живу в панельной многоэтажке, а мои окна выходят на богатые особняки, какие шансы на то, что у меня будет такой же, если я стану подобострастно выполнять приказы соседа? В реальной жизни рассчитывать приходится только на себя, причем понимая, что для достижения определенного уровня благосостояния понадобиться подвинуть соседей из их бизнес-ниш, что им наверняка не понравится.

Ныне украинцы убеждены, что после таких жертв (в интересах Запада), их непременно должны принять в ЕС и НАТО, забыв, что для западных джентльменов "оказанная услуга ничего не стоит", а такие понятия, как порядочность и благодарность на чужих не распространяются.

К тому же жизнь в ЕС далека от той картинки, которую рисовали влажные мечты украинских Сердючек, распевавших "Раша, гуд бай".

Вот какие реальные цели открыто планирует достичь к 2030 году мэр Лондона Садик Хан:

отмена частных автомобилей;

запрет на потребление мяса и молочных продуктов;

"рационирование" новой одежды до трех единиц в год на человека;

ограничение коротких авиаперелетов до одного раза в три года;

строить дома не из стали с цементом, а из дерева.

Объясняются столь драконовские меры по радикальному "сокращению потребления" (а значит, и кардинальному снижению уровня жизни) глобальным потеплением из-за повышения содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, которое, в свою очередь, вызвано человеческой деятельностью.

Разумеется, мэр мировой столицы денег – не чудик со сверхценной идеей. Идея достижения углеродной нейтральности ныне основополагающий тренд западной повестки, навязываемый обществу с еще большим прессом, чем евроинтеграция украинцам.

Ученые, которые осмеливаются высказывать сомнения, тут же становятся жертвами "культуры отмены", однако теория антропогенного глобального потепления сомнительна. Эпохи, когда углерода в атмосфере было кратно больше, чем сейчас (и без всякого участия человека), ученым хорошо известны. Решающее влияние человеческого фактора на нынешнее повышение его уровня отнюдь не доказано.

На деле западные элиты готовят свои общества к "жесткой посадке". Падение уровня жизни следует за проседанием экономики, а о рецессии Запад предупреждали за несколько лет до СВО.

Под уже начавшееся падение уровня жизни, которое будет только набирать обороты, подводится соответствующая идеологическая база – это, дескать, ради спасения человечества. Массированная пропаганда в СМИ раздувает активную прослойку "защитников климата", которые травят и преследуют несогласных эффективней официальных служб.

Снижение потребления будет достигаться через многократное повышение налогов и акцизов на "опасные" продукты с точки зрения углеродной нейтральности, делая их недоступными для основной массы населения (богачи увеличения в несколько раз расходов на питание или бензин для личного авто даже не заметят).

Возможно, масштаб падения и не будет столь велик, как обещают Садик Хан и прочие адепты "зеленой повестки", но и это известный психологический прием – кому пригрозили смертной казнью не будет протестовать, а вздохнет с облегчением, получив 15 лет тюрьмы.

Истинная причина заката эры Запада в объективных экономических и геополитических причинах. Многовековое доминирование, основанное на технологическом и военном лидерстве, которое, в свою очередь, позволяло грабить остальной мир, подходит к концу.

Нынешний статус "золотого миллиарда" (т.е. самой богатой части населения планеты) пока сохраняется за счет лидерства западных стран в наиболее технологичных отраслях и благодаря сложившимся финансовым схемам и механизмам, главной из которой является использование доллара, как мировой валюты. Но число отраслей, в которых Запад сохраняет технологическую монополию, неуклонно сокращается, а главное – набирает обороты уход от доллара, формирование новых, не связанных с традиционными банковскими центрами финансовых механизмов.

Крупнейшие державы глобального Юга, Россия, Китай, Индия, Бразилия последовательно работают над полным освобождением от "дани" коллективному Западу, а очередь из нескольких десятков государств на вступление в их объединение (БРИКС) наглядно показывает реальное направление мирового развития.

Коллективный Запад пытается всячески затормозить этот процесс путем интриг, провокаций, развязывания кризисов и войн (нынешняя на Украине в том числе), но предотвратить его окончательно уже никак невозможно. Страны так называемого "глобального Юга" занимают все большую долю в мировой экономике. А Западу остается готовится к очень тяжелым временам.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695941400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил промышленную выставку "ИННОПРОМ"
- Мажилис одобрил законопроект по защите персональных данных казахстанцев в первом чтении
- Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управления водными ресурсами
- Администрация Президента держит на контроле ход реализации Послания Главы государства
- Кадровые перестановки
- Понизить базовую ставку Нацбанка до 10-12 процентов и срочно возобновить субсидирование кредитов МСБ
- В Правительстве обсудили ход создания сети трансграничных хабов
- Стали известны имена кандидатов в акимы двух районов от партии "AMANAT"
- Выездное заседание депутатской группы Сената "Өңір"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  