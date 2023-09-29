Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка

01:50 29.09.2023

29.09.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА



Украинцы опаздывают на горящий поезд



"Европейский выбор" стал главной украинской национальной идеей еще с 1990-х годов. Однако вскоре окончательно стало ясно, что собственными усилиями вторая Франция из Незалежной никак не вырисовывается.



Позднесоветские украинцы в значительной грезили Европой как идеальной страной, ведь "там асфальт шампунем моют". Способ достижения такого же счастья виделся один – в безоговорочном следовании идущим оттуда советам и рекомендациям, национальная политика устраивалась в русле политики западных стран, а об отстаивании собственных интересов не было и речи. "Евроинтеграция" провозглашалась главной государственной задачей при всех украинских властях, включая Януковича. В госучреждениях флаги ЕС стали обязательными, созданы специальные отделы и департаменты Евроинтеграции, а приставка "евро" стала признаком престижа и светлого будущего.



Но разве если я живу в панельной многоэтажке, а мои окна выходят на богатые особняки, какие шансы на то, что у меня будет такой же, если я стану подобострастно выполнять приказы соседа? В реальной жизни рассчитывать приходится только на себя, причем понимая, что для достижения определенного уровня благосостояния понадобиться подвинуть соседей из их бизнес-ниш, что им наверняка не понравится.



Ныне украинцы убеждены, что после таких жертв (в интересах Запада), их непременно должны принять в ЕС и НАТО, забыв, что для западных джентльменов "оказанная услуга ничего не стоит", а такие понятия, как порядочность и благодарность на чужих не распространяются.



К тому же жизнь в ЕС далека от той картинки, которую рисовали влажные мечты украинских Сердючек, распевавших "Раша, гуд бай".



Вот какие реальные цели открыто планирует достичь к 2030 году мэр Лондона Садик Хан:



отмена частных автомобилей;



запрет на потребление мяса и молочных продуктов;



"рационирование" новой одежды до трех единиц в год на человека;



ограничение коротких авиаперелетов до одного раза в три года;



строить дома не из стали с цементом, а из дерева.



Объясняются столь драконовские меры по радикальному "сокращению потребления" (а значит, и кардинальному снижению уровня жизни) глобальным потеплением из-за повышения содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, которое, в свою очередь, вызвано человеческой деятельностью.



Разумеется, мэр мировой столицы денег – не чудик со сверхценной идеей. Идея достижения углеродной нейтральности ныне основополагающий тренд западной повестки, навязываемый обществу с еще большим прессом, чем евроинтеграция украинцам.



Ученые, которые осмеливаются высказывать сомнения, тут же становятся жертвами "культуры отмены", однако теория антропогенного глобального потепления сомнительна. Эпохи, когда углерода в атмосфере было кратно больше, чем сейчас (и без всякого участия человека), ученым хорошо известны. Решающее влияние человеческого фактора на нынешнее повышение его уровня отнюдь не доказано.



На деле западные элиты готовят свои общества к "жесткой посадке". Падение уровня жизни следует за проседанием экономики, а о рецессии Запад предупреждали за несколько лет до СВО.



Под уже начавшееся падение уровня жизни, которое будет только набирать обороты, подводится соответствующая идеологическая база – это, дескать, ради спасения человечества. Массированная пропаганда в СМИ раздувает активную прослойку "защитников климата", которые травят и преследуют несогласных эффективней официальных служб.



Снижение потребления будет достигаться через многократное повышение налогов и акцизов на "опасные" продукты с точки зрения углеродной нейтральности, делая их недоступными для основной массы населения (богачи увеличения в несколько раз расходов на питание или бензин для личного авто даже не заметят).



Возможно, масштаб падения и не будет столь велик, как обещают Садик Хан и прочие адепты "зеленой повестки", но и это известный психологический прием – кому пригрозили смертной казнью не будет протестовать, а вздохнет с облегчением, получив 15 лет тюрьмы.



Истинная причина заката эры Запада в объективных экономических и геополитических причинах. Многовековое доминирование, основанное на технологическом и военном лидерстве, которое, в свою очередь, позволяло грабить остальной мир, подходит к концу.



Нынешний статус "золотого миллиарда" (т.е. самой богатой части населения планеты) пока сохраняется за счет лидерства западных стран в наиболее технологичных отраслях и благодаря сложившимся финансовым схемам и механизмам, главной из которой является использование доллара, как мировой валюты. Но число отраслей, в которых Запад сохраняет технологическую монополию, неуклонно сокращается, а главное – набирает обороты уход от доллара, формирование новых, не связанных с традиционными банковскими центрами финансовых механизмов.



Крупнейшие державы глобального Юга, Россия, Китай, Индия, Бразилия последовательно работают над полным освобождением от "дани" коллективному Западу, а очередь из нескольких десятков государств на вступление в их объединение (БРИКС) наглядно показывает реальное направление мирового развития.



Коллективный Запад пытается всячески затормозить этот процесс путем интриг, провокаций, развязывания кризисов и войн (нынешняя на Украине в том числе), но предотвратить его окончательно уже никак невозможно. Страны так называемого "глобального Юга" занимают все большую долю в мировой экономике. А Западу остается готовится к очень тяжелым временам.