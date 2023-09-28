Протесты на юге Сирии получили американскую поддержку, - Игорь Субботин

05:40 29.09.2023

28.09.2023



Вашингтон намерен использовать лидеров друзской общины как рычаг давления на Асада

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Тысячи друзов под друзскими флагами вышли протестовать в Сувейде.

Администрация президента США Джозефа Байдена выразила поддержку протестным выступлениям на юге Сирии, которые возобновились этим летом из-за ухудшающихся экономических условий. Госдепартамент связался с одним из духовных лидеров друзской общины, компактно населяющей провинцию Сувейда. Ранее свою поддержку ему засвидетельствовал ряд американских законодателей. Западные эксперты убеждены, что протестный потенциал может стать эффективным рычагом давления на президента Башара Асада, однако многое будет зависеть от того, увеличат ли протесты масштаб.



О том, что власти США поддерживают протестное движение южан, заявил заместитель помощника госсекретаря Итан Голдрич.



Дипломат, который курирует в том числе сирийское направление, сделал телефонный звонок одному из духовных лидеров друзской общины Хикмату аль-Хиджри. Это подтвердил в своих соцсетях аккаунт американского представительства в Сирии. Отмечается, что через Голдрича администрация Байдена засвидетельствовала свою "поддержку свободы слова сирийцев, включая мирные протесты". "Мы подтверждаем призывы к справедливой и единой Сирии и политическому решению, согласующемуся с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", – говорится в заявлении американской дипмиссии.



Антиправительственные выступления возобновились в южных областях Сирии этим летом. Импульсом стало ухудшение условий жизни, в том числе отмена правительственных субсидий на ряд товаров первой необходимости. Особенностью нынешней фазы уличного протеста стало то, что его участники изначально выдвинули центральному правительству лозунги политического характера, вернувшись к практике десятилетней давности, то есть начала арабской весны. В своей первой реакции на шествия южан помощница президента Сирии по связям со СМИ Луна аш-Шибль выразила уверенность, что манифестации инспирированы внешними силами. "Эти акции организованы горсткой наемников", – безапелляционно подчеркнула аш-Шибль.



Выступления сохраняют импульс и сейчас. Это чувствуют представители американского истеблишмента. Так, Хикмату аль-Хиджри в эти недели успел позвонить конгрессмен-республиканец Френч Хилл, ключевая фигура, стоящая за разработкой санкционного законодательства, направленного на противодействие нормализации отношений между Сирией и арабским миром. После Хилла с лидером друзов связался конгрессмен-демократ Брендан Бойл, еще один видный сторонник различных мер давления на Дамаск. Вместе с тем с аль-Хиджри связался член Палаты представителей из демократического лагеря Джо Уилсон, который входит в группу законодателей, пытающихся форсировать карательные меры против Асада.



Такую поддержку, даже со стороны Конгресса, наблюдатели считают экстраординарным явлением.



Тем не менее, как предупреждают в своем анализе событий на юге Сирии эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), американским официальным лицам, возможно, необходимо отказаться от того, чтобы делать публичные заявления в поддержку тех уличных призывов, которые напрямую касаются смены режима. Исследователи напоминают: "Одной из основных тем демонстраций было противодействие внешнему вмешательству, в том числе со стороны США. И несмотря на то что протесты носят значительный характер и не следует игнорировать страдания местных жителей, маловероятно, что режим падет только из-за экономических проблем", – делают заключение представители WINEP.



Исследователи всерьез полагают, что обострение ситуации в южных районах, вернувшихся под контроль Асада в 2018 году, дает администрации Байдена и ее региональным партнерам "еще одно окно для использования экономических и санкционных рычагов в целях получения уступок от Асада за столом переговоров". Несмотря на то что, как замечают американские эксперты, центральное правительство вряд ли потерпит крах в ближайшее время, рост масштабов антиправительственных выступлений все еще может вынудить Дамаск принять деятельное участие в некоторых вопросах. Особенно это справедливо, если протестная волна коснется районов, традиционно лояльных Асаду, подчеркивают в WINEP. Это прибрежные провинции.



Наблюдатели уже обратили этим летом внимание на то, что на фоне растущей протестной активности сирийское правительство решило перестраховаться и пошло на смену губернатора в Тартусе. Во главе провинции встал бывший представитель служб безопасности, что, как считают критики, может быть превентивной мерой с прицелом на возможное подавление несогласных.



Как заявил "НГ" независимый сирийский политолог, профессор Махмуд аль-Хамза, протесты в Сувейде огромны по своим возможностям. "Они расширяются, в то время как местные жители настаивают на одних и тех же лозунгах, например демонтаже режима, – отметил эксперт. – Они получают все большую поддержку в Сирии среди разных слоев, а также поддержку заграничной диаспоры. Асад пока обращает ноль внимания на происходящие события".



Собеседник "НГ" считает, что участники манифестаций уже проходят точку невозврата. В самой Сувейде может возникнуть комитет или орган для управления ситуацией, предполагает аль-Хамза. Отдельно эксперт указывает на то, что есть сотни признаков общественного недовольства в прибрежных районах, традиционно лояльных официальному Дамаску. "Но там не дают ни одному человеку выйти на улицы, подавляют любой протест, несмотря на то что ситуация взрывоопасная. Так или иначе, но Асад не может удерживать ее долго", – резюмировал эксперт.