Затяжные дожди могут оставить Казахстан без хлеба

13:14 29.09.2023 Казахстан рискует оказаться без хлеба.



В октябре-декабре на рынке Казахстана начнется жесткая конкуренция за пшеницу класса hi-pro, передает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



Это может спровоцировать рост цен на муку и хлеб в стране. Чтобы избежать этого, мукомолы предлагают изменить механизм субсидирования крестьян, производящих зерновые. Такое мнение порталу "Караван" высказал президент Союза зернопереработчиков РК Алихан КАЙРАТБЕКУЛЫ.



- Рынок зерна в Казахстане бурлит. Цены на зерно скачут, но мало кто реально продает хлеб. Что сейчас происходит на рынке?



- Сейчас сложился очень высокий риск неопределенности. Во-первых, идет потеря урожая в валовом объеме. Мы уже не получим тот объем зерна, который планировали.



У нас по северу Казахстана – в Костанайской и Северо-Казахстанской областях – идет падение урожайности. Очень сильно пострадали Акмолинская и Павлодарская области. Сначала была весенняя засуха. Сейчас мешают затяжные дожди. Поэтому урожайность ниже. До 8-9 центнеров с га. Обычная урожайность для Казахстана - 12-14 центнеров. Падение примерно на 25-30 %.



Из-за дождей также идет катастрофическое падение качества зерна. Этого мало кто ожидал. Все пытались под конец сезона минимизировать остатки, чтобы начать сезон с новыми объемами, так как цены везде шли вниз. Зерновики боялись, что могут закрыть черноморские порты России. Это тоже жесткий фактор цены.



В России урожай - в районе 85-90 млн тонн. Но основной урожай они соберут в европейской части страны. В южной Сибири урожай будет примерно на уровне прошлого года. Может быть, чуть ниже.



Все вместе это привело к ажиотажу на рынке. Поэтому пока наши крестьяне не уберут урожай и не получат конкретные цифры, прогнозировать рынок очень тяжело.



Это идеальный шторм для производителей: нет ни объема, нет ни качества хлеба. Соответственно, и цены нет. Те, кто кредитовался, вкладывал в гектар посевных, своих денег не вытащат. У них будут проблемы с расчетами по кредитам. В прошлом году многие хозяйства взяли у "Продкорпорации" товарные кредиты. Всего 600 тысяч тонн под 8 процентов. Иначе говоря, хозяйство берет 1000 тонн хлеба с обязательством вернуть 1080 тонн в этом году. Зерно они продали по 90 тенге, чтобы посеяться. А сейчас не могут вытащить даже то, что посеяли. Купить это зерно тоже не получится – оно стоит уже 140 тысяч тенге за тонну.



- Минсельхоз считает, что в Казахстане будет собрано 16 млн тонн зерновых культур. С учетом переходящих остатков этого будет достаточно для внутреннего потребления и отправки на экспорт. Как вы считаете, это возможно?



- Пока рано говорить, что у нас остались большие переходящие запасы. Минсельхоз уверен, что их 3-4 млн тонн. Мы считаем, что реальных запасов осталось меньше, примерно 2-2,5 млн тонн. Остальное только на бумаге.



Самая большая наша проблема сегодня – высококачественная пшеница класса hi-pro. Она в основном используется для производства муки. Такая мука очень востребована в Узбекистане и Таджикистане. Потребность ЦА в таком зерне - 3-5 млн тонн.



Если наши крестьяне соберут 10 млн тонн хлеба, то нам надо 5 млн зерна hi-pro. Есть ожидание, что такого объема качественного зерна мы не получим.



У нас есть пшеница с высокой клейковиной, но оно сырое. Такое зерно, попадая в тепло, считает, что надо прорастать, выделяет необходимые ферменты и превращает крахмал в сахара. Зерно осолаживается. Если этот хлеб высушить, то этот процесс можно остановить. Но когда в муку из такого зерна добавят воду, чтобы приготовить тесто, осоложение снова стартует. Не успеешь тесто заместить, как оно начинает течь. Для хлебопекарных целей оно не подходит.



Поэтому сначала надо понять, сколько такого зерна сейчас у нас, определить его качество. На элеваторы поступает зерно с повышенной влажностью. Такой хлеб надо прогонять через сушилку по два-три раза. Оно перегревается, и его структура меняется. Это тоже будет влиять. Мы, как мукомолы, вынуждены сейчас очень внимательно следить за качеством поступающего зерна.



- Это ситуация обычная, или происходит что-то экстраординарное?



- Три года назад такая ситуация в Казахстан уже была. Три года назад мы собрали какой-то объем качественного зерна и смогли обеспечить страну и партнеров мукой.



Мы ожидаем повторения тех событий, но в более жестком варианте. В этом году объем некачественного зерна больше. Будет более жесткое разграничение зерна по качеству – hi-pro, рядовое и проросшее.



За качественный хлеб просят 140 тенге за кило, рядовое зерно – 125 тенге. За низкокачественное - 80 тенге.



В августе за рядовую пшеницу давали 85 тенге и 95 за hi-pro. Эта разница будет увеличиваться. Рядовая пшеница пойдет на муку. Hi-pro очень мало, зато очень много фуража.



- Что будут делать мукомолы?



- Один из выходов – подмешивать качественное зерно к рядовой пшенице, чтобы добиться нормальной клейковины.



Животноводы и птицеводы тоже будут заниматься смешиванием, чтобы снизить уровень микотоксинов до приемлемого уровня. И какая-то часть нынешнего урожая останется, и его будут смешивать уже с хлебом будущего урожая. Большую часть зерна можно будет переработать только на спирты. За такое зерно хорошую цену никто не даст. Поэтому переходящие запасы нас спасают.



Пока идет уборка и происходит ценовой хаос, надо помочь с завозом зерна из России. Понятно, что нашего зерна нам не хватит.



Если договорились, что для переработки надо завозить зерно, то достаточно быстро надо завозить и согласовывать планы, чтобы мельницы не стояли. Сейчас все ждут цены, а мельники не могут стоять и ждать.



На это реагирует и рынок муки. Экспортные цены растут. Чуть-чуть подрастут и внутренние цены. Мы все зависим от сырья. Сырье дорожает - и мы дорожаем по муке.



- Сколько хлеба надо для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана?



- Около 4,5 млн тонн. 2,4 млн тонн - для производства 1,8 млн тонн муки. И еще 1,5 млн тонн - на комбикорма.



- Остальные 2,6 млн тонн - для производства муки на экспорт?



- 5 млн зерна – общая потребность Центральной Азии в высококачественном зерне для производства хлеба. Этот объем закрывает Казахстан.



Мы ожидаем, что до конца года будет активный спрос на муку как внутри страны, так и в соседних странах. Поэтому нам надо активно работать. Планы на этот год – дать на экспорт 2 млн тонн муки. Это даст рост примерно на 10 процентов к прошлому году. Мы такие цели поставили и озвучили. Пока идем в рамках.



В 2021 году мы отгрузили на экспорт 1450 тысяч тонн муки. Это минимальный показатель за 10 лет. В 2022 году - 1850 тысяч. В этом году планируем 2-2,1 млн. В будущем году надо выходить на 2,4-2,5 млн тонн.



- За счет чего вы хотите так нарастить экспорт?



- Надо активно стимулировать внутреннее производство муки. Мы предложили правительству ввести экстренное субсидирование за счет госрезерва при сдаче зерна на отечественные перерабатывающие предприятия.



Конечная цель – дать местным, казахстанским производителям возможность конкурировать с российскими. Это подержит отечественных производителей зерна через субсидии. Крестьянам надо дать стимул, чтобы они начали сдавать зерно. Иначе повторится ситуация прошлого года, когда все придерживали хлеб до лучших времен.



По нашим расчетам, достаточно дать 10 тенге на 1 кг пшеницы. Речь идет о 45 млрд тенге при условии переработки 4,5 млн тонн зерна. И мы бы сразу могли прирасти по экспорту.



У нас появится конкурентное преимущество перед откупщиками из Узбекистана и Таджикистана. Государство дает 100 млрд производителям зерна, но в итоге оно по дешевке уходит на экспорт. Мы сразу протестируем и поймем, как это работает.



Посмотрите на механизм субсидирования сейчас. Например, государство покрывает половину от цены удобрений – селитры, аммофоса и других. В конечном итоге деньги уходят производителям этих удобрений. Посмотрите их отчетность. Рентабельность у них бешеная, а целевая группа – крестьяне - считает убытки. Субсидии давать надо, но через стимулирование главного их продукта. Например, пшеницы. А далее крестьянин сам решит, на что он потратит деньги - на удобрения или механизацию. Кроме этого, будет поддержана переработка зерна внутри страны, как это потребовал президент в своем послании.



Мы три года предлагаем этот механизм. Сейчас для этого хороший момент. Деньги все равно будут давать. Иначе мы не избежим банкротств. Но дать надо правильно, чтобы поддержать и смежные отрасли.



Автор: Адил Урманов Источник - Караван

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