Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР

13:17 29.09.2023 Более половины населения покинули непризнанную республику



Валентин Логинов



Сентябрьские события в Нагорном Карабахе следует расценивать как финальный аккорд военной кампании Азербайджана, начатой еще в 2020 году, и все заинтересованные стороны, по сути, признали положение вещей в регионе, считают эксперты. Массовый исход армян из спорного региона продолжается: Карабах покинуло больше половины населения, и в будущем беженцы не будут играть на руку Николу Пашиняну. 28 сентября президент НКР подписал указ, фактически распустив государственное образование. О развитии ситуации в регионе - в материале "Известий".



Карабах прекращает существовать



Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о роспуске органов власти.



"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.



Также в тексте документа сказано, что населению республики, в том числе находящимся за границей, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции региона. Баку уже объявил о начале регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса.



При этом представители властей Карабаха попадают в руки силовиков. 27 сентября стало известно о задержании экс-госминистра Рубена Варданяна и экс-секретаря Совбеза Виталия Баласаняна. 28 сентября бывший глава МИД НКР Давид Бабаян самостоятельно сдался властям Азербайджана.



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Фактически решение карабахских властей нельзя назвать неожиданным - у республики просто больше нет ресурсов оказывать сопротивление.



- Мы видим завершающий аккорд второй карабахской войны, отложенное решение по Карабаху с 2020 года Азербайджан решил силовым путем. Все другие заинтересованные стороны признали верховенство решения Азербайджана, - сказал в разговоре с "Известиями" заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.



Население Нагорного Карабаха отреагировало на события в регионе эмоционально: на протяжении последних нескольких дней мир наблюдает за массовым исходом из НКР этнических армян. По состоянию на 28 сентября территорию бывшей республики уже покинуло более 70 тыс. человек. Это составляет более половины жителей спорных территорий.



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По официальным данным, в НКР проживало около 120 тыс. человек. Эксперты при этом ставят эту цифру под сомнение, поскольку они учитывали состояние на сентябрь 2020 года, то есть до начала второй карабахской войны. Тем не менее Вадим Муханов отметил, что здесь до 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале антитеррористической операции, проживало не менее 100 тыс. человек. То есть фактически НКР покинули существенно больше половины армян.



Гуманитарный кризис



В Армении события оценивают как "этнические чистки".



- Этот процесс продолжается, мне сложно увидеть перспективу приостановки этого процесса. Непризнанного государства Нагорно-Карабахская республика явным образом не будет существовать в таком виде, о чем сегодня и было объявлено президентом НКР, - говорит "Известиям" директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.



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В России внимательно следят за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха, особенно в части гуманитарных вопросов. "Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям, многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается […] поддержка", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Вместе с тем в Москве не видят прямых причин для массового исхода армян из Нагорного Карабаха.



- Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание сделать это навсегда, часть из них - временно, в период трансформации, - сказал Песков.



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В Азербайджане НКР изначально воспринимали как квазиобразование. Причем способствовал такому восприятию ситуации тот факт, что фактически НКР не была признана ни одним государством, включая Армению. Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с "Известиями" указывал, что Азербайджан воспринимал вооруженные формирования Армении на территории Нагорного Карабаха как препятствие к установлению долгосрочного мира в регионе, которое фактически Баку для себя устранил.



На силовое решение проблемы Баку, очевидно, подтолкнула и непоследовательность в политике армянского премьера Никола Пашиняна, который в прошлом году подписал Пражское заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. Она зафиксировала границы бывших советских республик на момент распада СССР. Нагорный Карабах в это время входил в состав Азербайджанской ССР.



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По сути, для международного сообщества (включая Ереван) после подписания этого заявления события в Нагорном Карабахе - внутренний конфликт Азербайджана. К слову, Пашинян своими действиями подтвердил приверженность Армении не участвовать в военном конфликте: 19 сентября, в первый день азербайджанской кампании, он подчеркнул, что его страна "не участвует в военных действиях и […] не имеет армии в Нагорном Карабахе".



Отчасти политические элиты Армении пытались возложить ответственность за происходящее в Карабахе на российских миротворцев. Однако в РФ подчеркнули, что российские миротворцы, по трехстороннему соглашению, подписанному в Москве в ноябре 2020 года между Пашиняном и президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, должны были разграничивать вооруженные формирования Армении и Азербайджана. При этом после признания Пашиняном территориальной целостности Азербайджана статус миротворцев оказался менее определенным, хотя контингент продолжает исполнять свою миссию.



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Протесты вернутся



При этом Ереван уже предпринял некоторые шаги, которые в РФ расценивают как недружественные. Одним из последних стало начало рассмотрения постоянной комиссией по государственно-правовым вопросам парламента Армении проекта ратификации Римского статута 28 сентября, хотя Москва неоднократно обозначала, что воспринимает эти действия как враждебные.



- Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем, - прокомментировал Дмитрий Песков.



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В МИД РФ также предупредили Армению о негативных последствиях для двусторонних отношений. Москва рассчитывает, что в национальном собрании страны найдутся силы, которые не станут "штамповать" токсичное решение по Римскому статуту.



Армянское правительство сейчас действительно сталкивается со множеством вызовов, причем не только с внешним давлением, но и внутренним.



- Уличные протесты как таковые - это часть армянской политической традиции, я не могу представить, что они сейчас резко закончатся. Попытка влияния на политику с улицы - составная часть политики в Армении. Так что протесты обязательно будут. Другой разговор - их масштабы, - отмечает Александр Искандарян.



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В текущей конфигурации "слабая власть - слабая оппозиция" власти не сталкиваются с серьезной объединенной массированной оппозицией. Такое положение вещей говорит о том, что данная ситуация то вспыхивающих, то угасающих противостояний может продолжаться достаточно длительное время.1



Вадим Муханов видит риски радикализации протеста в Армении, хотя Пашинян теряет поддержку "не так стремительно, как это кажется некоторым экспертам и аналитикам". Кроме того, эксперт обращает внимание, что к уличной активности подключатся и беженцы из Карабаха, которые "не будут высказывать слова восхищения и симпатии в адрес Пашиняна и его команды".



В целом, последние события свидетельствуют, что Армения сталкивается с серьезной угрозой внутриполитического кризиса. На сегодня же можно констатировать: сентябрьские события 2023 года показали, что судьба Нагорного Карабаха фактически решилась "на земле", а не путем переговоров. Источник - Известия

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