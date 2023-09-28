"Вагнер" на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество

13:22 29.09.2023

Ряженые "белогвардейцы" уступят место реальным защитникам приграничья



Сергей Аксенов



Единовременная выплата добровольцам и контрактникам в Ростовской области будет увеличена до 200 тысяч рублей. Распоряжение о платежах из регионального бюджета с 1 сентября подписал губернатор региона Василий Голубев. Похоже, создается кадровая база для казачьих формирований нового типа. Ряженые "белогвардейцы" уступят место реальным защитникам приграничья?



Готовить резервистов народного ополчения на территории Ростовской области будут, в частности, инструкторы группы "Вагнер". По словам председателя ростовского движения ветеранов боевых действий "Оплот" Валерия Бовы, "музыканты" сосредоточатся на тренировках добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона "Оплот-1".



В настоящее время резервисты уже проходят необходимую переподготовку на базах, которыми располагает движение. Оплачивать труд "вагнеров" предполагается за счет его учредителей. Пока упор делается на взаимодействие с правоохранительными органами. Валерий Бова особо подчеркнул, что движение добровольцев не преследует никаких политических целей.



"Оплот" - первая в РФ общественная организация, у которой есть законное право набирать народное ополчение. Среди уставных видов деятельности значатся также организация добровольческого движения и формирование резерва для территориальной самообороны "в случае введения в субъектах РФ или на отдельных ее территориях военного положения".



Отцы-командиры надеются за полгода набрать в подразделение около 300 человек, отдавая предпочтение потомственным казакам, разделяющим идеологию казачества. Добровольцы от 21 до 50 лет должны иметь хорошую физическую форму, не иметь криминального прошлого, запрета на владение оружием и тем более связей с деструктивными (экстремистскими?) организациями.



Тем временем, в правительстве Ростовской области создана рабочая группа по привлечению силовиков к охране порядка в регионе и борьбе с диверсантами. Речь идет о воинских частях, подразделениях Росгвардии, МЧС, переданных в подчинение региональному оперштабу. Управлять этими подразделениями будет представитель Минобороны РФ, включенный в состав штаба.



Еще одно "военное" новшество - на базе 15 ключевых ростовских предприятий будут организованы нештатные формирования гражданской обороны в случае чрезвычайных ситуаций. Появятся звенья подвоза воды, команды для перевозки грузов, населения, станция специальной обработки транспорта, подвижная ремонтно-восстановительная группа по ремонту автотехники.



К чему готовятся в крупнейшем южнорусском городе?



Прифронтовая территория



На самом деле СВО давно уже пришла в Ростов-на-Дону. Так, в ночь на 7 сентября там сбили два дрона. Один упал в западной части города, другой - в центре, на улице Пушкина (кто был, тот знает).



Повреждения получили несколько зданий, автомобилей, пострадал, пусть и не фатально, человек. Пришлось даже вводить режим ЧС, отселять жителей поврежденных домов в маневренный фонд.



В Ростовской области тоже неспокойно. Летом переоборудованная украинская ракета С-200, сбитая нашей ПВО, упала на территории Таганрогского художественного музея в центре города. При взрыве пострадали 15 человек, девять из которых были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму. В тот же день силы ПВО успешно поразили ракету в Азовском районе.



Вся это киевская кустарщина уже наделала в регионе немало шороху, а что будет, если по Ростову ударят американскими ракетами ATACMS? Долгое время Вашингтон отказывался передавать Украине столь дальнобойное оружие, но на прошлой неделе Джо Байден заявил, что "небольшое количество" таких ракет ВСУ все же получат. Боевая часть весом 560 кг доставляется ракетой на 300 километров.



И здесь решающее значение имеет география. Ростов - фактически прифронтовой город. От Гуляйполя в запорожских степях, где сейчас продолжаются активные попытки украинского контрнаступления, до него 260 километров, от подконрольного ВСУ Изюма - 230, а от так и не зачищенной за полтора года СВО Авдеевки под Донецком - и вовсе 180 километров. Для ATACMS это ни о чем.



Ракетная атака на Ростов более чем вероятна еще и потому, что там находится Штаб Южного военного округа РФ и одновременно всей группировки СВО. Собственно поэтому сюда приезжали в свое время и Путин, и Шойгу, и Герасимов (и по этой же причине в дни мятежа здесь оказались бойцы "Вагнера"). Разрушив ракетой штаб Черноморского флота, ВСУ могут захотеть повторить.



Не говоря уже о совсем не нулевой вероятности прорыва ВСУ к Азовскому морю с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Да, в это поверить трудно, забуксовавший на "линии Суровикина" контрнаступ тому доказательство. Однако победителей обычно отличает дар предвидения. Резонно, что в Ростове готовятся даже к плохому варианту развития событий. Как раз чтобы плохое не случилось.



Новое казачество



Следует быть готовыми также к активным действиям вражеских ДРГ на земле. Если их успешно забрасывают в Белгородскую, Брянскую, Курскую области, то и в Ростовской возможны такие прорывы. А есть еще доморощенные террористы, вдохновляемые кураторами СБУ на разного рода поджоги, взрывы, погромы и даже убийства. Сильная тероборона - именно то, что сейчас нужно южному региону.



Обученные "вагнерами" ростовские мужики составят прообраз нового казачества, которое займется, наконец, прямым казачьим делом - защитой приграничных рубежей от врагов. Вспомним, что на протяжении всей истории нашей страны казаки входили сначала в армию Русского государства, Русскую императорскую армию, в Белую гвардию, затем в ВС Советской России, в РККА и ВС Советского Союза.



Почему впору говорить именно о новом казачестве? Да потому что казачество как живое явление после либеральной революции 1993 года выродилось и долгие годы (в том же Ростове) представляло из себя, скорее, субкультуру городских сумасшедших, которым нравилось рядится в дедовские мундиры, фуражки с синим околышем и позвякивая странными орденами, кричать "Любо!".



Лишь с 2010 года государство стало на них обращать внимание, когда завели госреестр казачьих обществ. Но не стоит обманываться - большинство из них были своего рода НКО, пестовавшие традиции, раздающие друг другу звания есаулов и грезящих, как хорошо было пороть нагайками простых мужиков. Грянула СВО и оказалось, что боевая ценность большинства есаулов не очень-то.



Наиболее близкими к прототипу казаков сейчас стали бойцы-добровольцы, бросившие мирную жизнь в спокойных регионах ради защиты Русского мира. Больше всего их на Донбассе, но теперь будут и в Ростове-на-Дону. Злая веселая вооруженная вольница - вот что такое казаки. Их яростные атаманы известны. На смену Захарченко, Мозговому, Гиви, Мотороле, Уткину из "Вагнера" придут и другие.