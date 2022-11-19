Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна

13:25 29.09.2023 Игорь Левитас: Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна



История учит тому, что она ничему не учит. И нынешнее положение дел на большой части земного шара это доказывает. Уж сколько раз твердили миру, что завоевать Россию не получится. Ни у кого. Но как мухи на мед лезут на Россию немцы, скандинавы, поляки, французы, англичане, американцы и прочий европейский люд с намерением отхватить кусочек. И каждый раз получают по лбу.



Казалось бы - неужели ничему не научились? Но с упорством идиота Запад мчится наступить на те же грабли. Кстати, Восток-то оказался умнее и после турок никто с Востока и не пытается "идти на Север".



Прошло 19 месяцев СВО, и мы имеем право сделать какие-то выводы, подвести какие-то предварительные итоги. Итог первый и главный: у Украины и НАТО - цугцванг. Кто не силен в шахматах: это означает, что какой бы ход ты ни сделал, все равно твое положение после него ухудшится.



Вариант первый - Украина побеждает. А что, к этому есть предпосылки? Какие? Я таковых не вижу. С личным составом - просто беда. Несколько дивизий здоровых молодых людей с начала СВО уехали на Запад и никакая сила их оттуда не выгонит. Наиболее подготовленные силы, которые прошли военные действия на Донбассе, уже полегли. Тех, кого "готовила Европа", тоже полегли, ибо это была не подготовка, а "слезы". Военкоматы стали забирать малых да старых, плюс инвалидов. Скажем проще - резервов живой силы нет.



Никакие наемники при таком положении вещей не спасают, тем паче, если учесть, что часть из них быстренько смоталась домой, когда выяснилось, что воевать надо не против крестьян с "калашами", а против натренированных бойцов с прекрасной техникой.



Про мотивацию и говорить нечего. За Зеленского люди воевать не хотят. За Украину? И вот тут мы не должны сбрасывать со счетов национальный вопрос. Давайте вспомним, как искали еврейские корни у Порошенко, называя его Вальцманом, как искали принадлежность к еврейству Юлии Тимошенко, и все это ставилось этим персонажам в вину.



Да, США назначили президентом Украины еврея. Это было сделано с определенной целью. У Киева сразу появился аргумент и достаточно мощный - у нас нет антисемитизма и нацизма, у нас президент еврей. Хотя в США расизм процветал и при правлении Обамы, а в Третьем рейхе было несколько евреев, которым для дела исправили биографии и они стали немцами. А как Зеленский и вся его свора относятся к эсэсовцам, отлично показали продолжительные овации в канадском парламенте. Еврей, аплодирующий палачу его соплеменников, - даже Гитлер не мог мечтать о таком!



А каким вооружением Украина побеждает? Десятком хромающих "Леопердов"? Дюжиной "Абрамсов", которые должны защищать фронт длиной в 850 километров? Последние действия ВСУ показали, что Украина может заниматься только диверсионно-террористической деятельностью, но она абсолютно не готова к широкомасштабному наступлению. Некем и нечем. Если Украина потеряла огромное количество людей и техники, чем она может победить Россию? Я бы сказал, но такие слова считаются обсценной лексикой.



Победит с помощью Запада, читай НАТО? НАТО своих солдат не дает и не даст. По простой причине - как только пойдут первые гробы с Украины, любое правительство улетит в отставку. Обратите внимание - после того, как у европейских стран кончилось еще советское оружие, ситуация с выдачей оружия Украине изменилась.



Кто сейчас щедр в отношения оружия, поставляемого Украине? Политические страны-карлики - Дания, Прибалтийские Вымираты, Финляндия. Почему? Да потому что в случае вступления НАТО в конфликт они все равно будут под защитой крупных игроков типа США, Германии, Великобритании. Они никто и звать их никак. Именно поэтому они готовы отдать свое оружие, ибо есть оно у них, нет его - никакой роли не играет. Великолепный финт сделала Польша. Под предлогом зерновой проблемы она перестает передавать оружие Украине. Причина? Польша всерьез решила стать доминантной на европейском поле. Вот она и нашла повод не разбрасываться оружием.



Тут можно упомянуть и так называемые "победы санкций". Победы, действительно есть, но они российские. Санкции, введенные Западом против России, отбросили европейскую промышленность назад. При этом Россия вывела отечественную промышленность на новый уровень. Так что говорить об экономической победе над Россией, по крайней мере, не корректно.



Ну, и самое главное в первом сценарии - как Украина и Запад представляют себе эту победу. Они все говорят о победе, о том, что у России заканчивается оружие, что в России забрали всех мужчин, что Россия голодает, что Путин умирает… Но я ни разу не видел сценария - как именно они представляют себе эту победу. Конкретно. Нельзя же считать за конкретику вот, например, такой перл:



"В Министерстве обороны Украины допустили, что российско-украинский конфликт может закончиться к концу весны, тогда как Вооруженные силы Украины вернутся в Крым к концу декабря. Об этом в интервью Sky News заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов" (19.11.2022)".



Обратите внимание на дату. Таких рассказов о победе - сотни. Но все они ведут в тупик, из которого нет выхода, если даже петь вечную мантру про перемогу.



Впрочем, можно обозначить и выходы из этого тупика. Тут есть варианты. Возьмем, один из них: "Как Израиль и Палестина, как Кореи". Про Кореи не знаю, не в материале, просто мне кажется, что трудно при нынешней ситуации найти ту 38-ю параллель. С Израилем я знаком несравненно лучше и могу со 100% уверенностью сказать - такого не будет. По многим причинам, излагать которые можно часами. Но есть одна, главная: НАТО не успокоится, пока не развяжет такую войну, которая уничтожит НАТО. Россия - это вечное бельмо на глазу, это вечный раздражитель Запада, и я уверен, что наши прапраправнуки столкнутся с той же проблемой. Как сказано у Екклесиаста: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем".



Другой вариант, наиболее реальный. Победа России. Этот вариант возможен при одном условии - капитуляции Украины через мирные переговоры. России абсолютно не нужна Украина, что бы ни говорили украинские и западные пропагандисты. России нужен вменяемый сосед, такой, который был до 1991 года. Но поскольку веры ни Украине, ни Западу больше нет, то вполне понятно и объяснимо желание России отодвинуть вооруженного бандита подальше от своих столиц и промышленных центров. Кстати, именно благодаря такой политике СССР сохранил Ленинград. Ибо не будь советско-финской войны, то 22 июня 1941 года Финляндия уже обстреливала бы Северную столицу, а 23-го была бы на ее окраинах.



Конечно, Путин немного, скажем так, вводил в заблуждение, говоря, что Россия еще не начинала, но в его словах есть много правды. Россия, в отличие от Украины, не проводила всеобщую мобилизацию, Россия, в отличие от Украины и стран НАТО, наращивает производство вооружений, в России раз в несколько месяцев появляются новые виды оружия. Поэтому войну на истощение Западу явно не выиграть.



Сейчас на фронте тяжелое время… Впрочем, а когда на фронте было легко? Но российская армия выполнила главную задачу лета 2023 года - не дала ВСУ начать контрнаступление. И за это огромное спасибо всем бойцам и офицерам российской армии! К сожалению, война в ближайшее время не закончится. Но вина за это целиком лежит на Западе, на Вашингтонском обкоме.



Игорь Левитас Источник - eadaily.com

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