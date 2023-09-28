Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000

13:26 29.09.2023

Главу миграционной службы по области Абай задержали за взятку в $1000



Сотрудники Антикоррупционной службы по области Абай 27 сентября задержали руководителя регионального Управления миграционной службы Гульвиру Доненбаеву. Ее подозревают в получении взятки в размере $1000, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана в своем Telegram-канале.



