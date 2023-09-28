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|Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000
13:26 29.09.2023
Главу миграционной службы по области Абай задержали за взятку в $1000
Сотрудники Антикоррупционной службы по области Абай 27 сентября задержали руководителя регионального Управления миграционной службы Гульвиру Доненбаеву. Ее подозревают в получении взятки в размере $1000, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, Доненбаева через своего подчиненного получила $1000 за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы.
Кроме чиновницы, подозреваемыми по этому делу проходят "другие" работники Департамента полиции области Абай. Уточняется, что все они водворены в изолятор временного содержания.
"Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении республиканского Антикора.
Как пишут казахстанские СМИ, Доненбаева стала широко известна в стране после того, как несколько лет назад появилась на публике с необычной прической - с выбритой частью головы надо лбом и виском. Тогда новый имидж чиновницы жестко раскритиковали пользователи соцсетей.