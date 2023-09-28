Токаев в Берлине призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Херр миротворец

14:31 29.09.2023

29 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время участия во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии заявил о необходимости переговоров вокруг ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.



В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.



Кроме того, глава государства высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией.



В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.



Токаев с рабочим визитом прилетел в Германию 28 сентября 2023 и уже провел ряд встреч.



Сегодня, 29 сентября, Токаев прибыл в резиденцию Bellevue, где его встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



Анастасия Московчук