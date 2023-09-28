Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России, - Утро.Ру

14:34 29.09.2023

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Уроки мировой истории напоминают о том, что противостояние западного мира и России берет свои истоки в далеких столетиях. Представители просвещенной Европы всегда пытались ополчить против нас ближайших соседей. Сегодня это виртуозно им удается. С очередным антироссийским заявлением выступила Астана.



Так, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провел личную беседу со славящимся своей русофобией немецким канцлером Олафом Шольцем. Во время встречи высокопоставленный казах поспешил заверить главу Германии в том, что Астана продолжит работать на экономический подрыв России и все также будет соблюдать антироссийский санкционный режим, передает телеканал "360".



"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму (...) Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать", – передает строгие слова политика интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Токаев заискивающе добавил: Берлину не стоит опасаться, что Москва найдет способ обойти санкционный режим за счет казахстанской территории – в этом вопросе на Астану можно положиться.



К слову, ранее в Казахстане отомстили российскому комику за поездку в Донбасс.