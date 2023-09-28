Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима

18:25 29.09.2023

Почему в этой логике пока нет места для содержательных мирных переговоров



Прекращение военных действий на Украине и приход мира на эту истерзанную территорию нам еще долго будет только сниться. Такой депрессивный, но очень логичный вывод можно сделать из крайне откровенного заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова.



"Запад проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей кроме временного прекращения огня и за это выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и планомерно уничтожается нашими вооруженными силами. Логика та же самая, как и в случае с минскими договоренностями", - заявил Лавров.



"Самое честное минское слово" (прошу не считать этот термин наездом на Александра Лукашенко) Москва уже проходила - и не один раз, а целых два. Сразу вспоминается знаменитая фраза псковского монаха Филофея: "Москва - Третий Рим, а четвертому - не бывать".



"Третьего Минска" не будет. Кремль больше не готов идти на договоренности, готовность выполнять которые со стороны "партнеров" (ну или, если без кавычек, то основных противников) не очевидна и не гарантирована. Отсюда вытекает настрой российского руководства на то, что СВО может затянуться, а любые разговоры о временном перемирии - это обманки и ловушки.



А вот как выглядит логика Запада: раз официальный Киев готов продолжать сражаться, то пусть продолжает сражаться. Путина надо остановить. И если есть возможность сделать это чужими (а украинцы для Запада все-таки точно не свои) руками, то грех этой возможностью не воспользоваться.



Конечно, в последнее время в США и ЕС все громче звучит критика в адрес Зеленского и его режима. Но эту критику надо правильно интерпретировать и не строить на ее основе ложных надежд.



Год или, тем более, полтора года тому Владимир Зеленский был "золотым мальчиком" коллективного Запада. С точки зрения его фанатов в Вашингтоне, Лондоне или Берлине, президент Украины не мог разве что ходить по воде, а во всех прочих отношениях был идеальным и непогрешимым. Но этот конфетно-букетный период (да, в политике он тоже бывает) не мог длиться вечно. На смену романтизму пришли "будни семейной жизни" (ой, простите, длительного вооруженного противостояния с Россией).



С "золотого мальчика" слетела вся позолота. Тем на Западе, кто раньше был рад заблуждаться, сейчас ясно: Зеленский - это политик с "комплексом примадонны" и хабальной манерой поведения.



Но помните, что весьма уважаемый в нашей стране президент США Франклин Делано Рузвельт говорил про диктатора Никарагуа Анастасио Сомосу? "Сомоса - это, конечно, сукин сын. Но он наш сукин сын!"



Отношение Запада к Владимиру Зеленскому сейчас построено на аналогичных принципах. Его разлюбили (или продолжают любить разве что Канаде, где местный премьер Джастин Трюдо так трогательно переживает о том, что якобы Зеленского поставили в неудобное положение, "заставив" его аплодировать нацисту). Но с ним готовы продолжать работать. Им готовы продолжать пользоваться. И такое положение дел может длиться очень долго и закончиться лишь в случае некоего резкого перелома на поле боя.



А никаких признаков такого перелома пока не наблюдается. Следовательно, предпосылок к изменению нынешнего политического статус-кво тоже нет. А есть лишь то, о чем очень емко и точно сказал Сергей Лавров. Не верьте тем, кто сулит Украине скорый мир - это либо прекраснодушное заблуждение, либо политическая ловушка.



Михаил Ростовский