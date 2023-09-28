 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.09.2023
21:19  С октября гражданам Кыргызстана изменят правила пребывания в Казахстане
21:16  КырГКНБ задержал очередного главаря "Северэлектро" Нурдина Осмонова
21:12  В Оше за драку задержана местная матерая баб-активистка Джапар-кызы
20:55  Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?
20:18  Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Феерит идеями...
18:25  Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима
14:34  Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России, - Утро.Ру

14:31  Токаев в Берлине призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Херр миротворец
13:26  Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000
13:25  Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна
13:23  Пекин заранее знал о "болонской катастрофе", потому не спешил рушить свое образование
13:22  "Вагнер" на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество
13:19  В какие политические игры играют Минфин и Минэкономики России? - Андрей Бунич
13:17  Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
13:14  Затяжные дожди могут оставить Казахстан без хлеба
13:13  Байден выдал Зеленскому ультиматум вместо денег
13:10  Запад забыл, когда ему говорили жесткое "нет", - А.Полонский
05:40  Протесты на юге Сирии получили американскую поддержку, - Игорь Субботин
01:50  Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка
01:17  Кто вербует белуджских сепаратистов, - Лариса Шашок
01:03  Евросоюз в Центральной Азии интересует уран, - Виктория Панфилова
00:40  Казахстан в Германии отдал честь Западу, - СП
00:36  "На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира, - Дм. Тараторин
00:35  Путин собирается с визитом в Пекин. Чего решать/просить?
00:34  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - С.Туник
00:31  Путч, который превратился в фарс. 100 лет назад нацисты впервые попытались захватить власть в Германии (уроки истории)
00:29  КНР отвечает на экономическое давление Запада "новой индустриализацией", - В.Пироженко
00:22  Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана
00:16  Слона снова не было. Президентские дебаты стали символом раскола Америки, - Малек Дудаков
00:05  Борьба за Персидский залив в XXI веке (уроки истории), - Александр Широкорад
00:00  Президенты Узбекистана и Казахстана улетели в Германию
Четверг, 28.09.2023
20:11  Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
20:10  Ташкент. Пожар на складе в Сергели потушен за 8 часов
20:08  Страны БРИКС прорабатывают создание альтернативы SWIFT
15:06  Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте
14:36  Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии
14:33  НАТО несет прямую ответственность за "катастрофу колоссальных масштабов" в Ливии, - Назанин Арманян
14:32  Как писалась история русской Средней Азии
14:27  Флаг Кыргызстана: меняем шестеренку на ежа? Опрос
13:45  Армения карабахнула как государство. Национальный позор и его позорники, - Карине Геворгян
13:05  Почему в Казахстане есть деньги, но они не работают на развитие страны
13:02  Россия как европейский Шрек. Изоляция и колонизация
13:00  Как новая дорога на Иссык-Куль может навредить казахстанской экономике
12:57  "Нет вентиляции и сильный сквозняк". В Киргизии фигуранты "Кемпир-абадского дела" жалуются на СИЗО
12:47  Судьба маори. Гениальная схема англичан, как заставить народы уничтожать самих себя
12:46  Россия и Узбекистан договорились об увеличении взаимных авиарейсов
12:44  Туркменские авиалинии: Под крылом дискриминации, - А.Мамедов
10:59  Минобраз Киргизии возглавила историк Догдуркуль Кендирбаева
10:47  Кто "активирует" КазАктивы, - Данияр Ашимбаев
10:46  Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики
10:43  АмерМифы. Скандалы вокруг неисправных F-35 стали традицией, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима
18:25 29.09.2023

Почему в этой логике пока нет места для содержательных мирных переговоров

Прекращение военных действий на Украине и приход мира на эту истерзанную территорию нам еще долго будет только сниться. Такой депрессивный, но очень логичный вывод можно сделать из крайне откровенного заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова.

"Запад проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей кроме временного прекращения огня и за это выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и планомерно уничтожается нашими вооруженными силами. Логика та же самая, как и в случае с минскими договоренностями", - заявил Лавров.

"Самое честное минское слово" (прошу не считать этот термин наездом на Александра Лукашенко) Москва уже проходила - и не один раз, а целых два. Сразу вспоминается знаменитая фраза псковского монаха Филофея: "Москва - Третий Рим, а четвертому - не бывать".

"Третьего Минска" не будет. Кремль больше не готов идти на договоренности, готовность выполнять которые со стороны "партнеров" (ну или, если без кавычек, то основных противников) не очевидна и не гарантирована. Отсюда вытекает настрой российского руководства на то, что СВО может затянуться, а любые разговоры о временном перемирии - это обманки и ловушки.

А вот как выглядит логика Запада: раз официальный Киев готов продолжать сражаться, то пусть продолжает сражаться. Путина надо остановить. И если есть возможность сделать это чужими (а украинцы для Запада все-таки точно не свои) руками, то грех этой возможностью не воспользоваться.

Конечно, в последнее время в США и ЕС все громче звучит критика в адрес Зеленского и его режима. Но эту критику надо правильно интерпретировать и не строить на ее основе ложных надежд.

Год или, тем более, полтора года тому Владимир Зеленский был "золотым мальчиком" коллективного Запада. С точки зрения его фанатов в Вашингтоне, Лондоне или Берлине, президент Украины не мог разве что ходить по воде, а во всех прочих отношениях был идеальным и непогрешимым. Но этот конфетно-букетный период (да, в политике он тоже бывает) не мог длиться вечно. На смену романтизму пришли "будни семейной жизни" (ой, простите, длительного вооруженного противостояния с Россией).

С "золотого мальчика" слетела вся позолота. Тем на Западе, кто раньше был рад заблуждаться, сейчас ясно: Зеленский - это политик с "комплексом примадонны" и хабальной манерой поведения.

Но помните, что весьма уважаемый в нашей стране президент США Франклин Делано Рузвельт говорил про диктатора Никарагуа Анастасио Сомосу? "Сомоса - это, конечно, сукин сын. Но он наш сукин сын!"

Отношение Запада к Владимиру Зеленскому сейчас построено на аналогичных принципах. Его разлюбили (или продолжают любить разве что Канаде, где местный премьер Джастин Трюдо так трогательно переживает о том, что якобы Зеленского поставили в неудобное положение, "заставив" его аплодировать нацисту). Но с ним готовы продолжать работать. Им готовы продолжать пользоваться. И такое положение дел может длиться очень долго и закончиться лишь в случае некоего резкого перелома на поле боя.

А никаких признаков такого перелома пока не наблюдается. Следовательно, предпосылок к изменению нынешнего политического статус-кво тоже нет. А есть лишь то, о чем очень емко и точно сказал Сергей Лавров. Не верьте тем, кто сулит Украине скорый мир - это либо прекраснодушное заблуждение, либо политическая ловушка.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696001100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  