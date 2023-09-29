Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Феерит идеями...

20:18 29.09.2023

На встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев предложил открыть Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент указал на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность.



Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.



Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества и особенно государств Центральной Азии для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.



"В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы", – говорится в тексте Акорды.

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Также в ходе встречи Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, и отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.



Мухит Турсынали