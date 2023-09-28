Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?

20:55 29.09.2023

Названа дата возможного государственного визита президента РФ в Киргизию



Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября текущего года. Об этом заявил в Бишкеке председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина", - сказал он.