Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?

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20:55 29.09.2023
Названа дата возможного государственного визита президента РФ в Киргизию
Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября текущего года. Об этом заявил в Бишкеке председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.
"12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина", - сказал он.