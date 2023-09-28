В Оше за драку задержана местная матерая баб-активистка Джапар-кызы

21:12 29.09.2023

Милиция задержала Джапар кызы Айсулуу - как это было. Видео



Turmush - В городе Ош задержана Джапар кызы Айсулуу. В УВД города Ош информацию подтвердили.



По данным пресс-службы городской милиции, в отношении Д. кызы А. поступило заявление. Уголовное дело было возбуждено по факту хулиганства. С заявлением 11 сентября 2023 года обратился житель города Ош, 1990 года рождения. Он указал, что гражданка Д. кызы А. избила его и тем самым нанесла телесные повреждения.







Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 19 сентября 2023 года, полученные телесные повреждения были квалифицированы как вред, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья.



По данным УВД города Ош, следствие устно [по телефону] и письменно приглашало гражданку Д. кызы А., но она не явилась.



27 сентября она была в принудительном порядке доставлена в следственную службу.



Ошский городской суд 28 сентября избрал в отношении нее меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.



Джапар кызы Айслуу ранее активно занималась адвокатской деятельностью. В последнее время выступала в социальных сетях. В частности, она высказывала мнение о передаче Узбекистану 4 пансионатов на Иссык-Куле, критиковала работу судьи Ошского городского суда, высказывалась о строительстве многоэтажного жилого дома в городе Ош.



После задержания Джапар кызы Айсулуу заявила, что ее задержали незаконно. По ее словам, санкцию на задержание адвоката должен давать генеральный прокурор.



Следственные мероприятия в отношении нее она назвала незаконными.



Вместе с тем, в Джапар кызы Айсулуу значится в реестре адвокатов КР (приказ 699975), опубликованном на сайте Министерства юстиции КР.



Джапар кызы Айслуу одна воспитывает четверых детей, один из которых с ОВЗ.



Спустя время после задержания в соцсети появилось видео, на котором Джапар кызы Айсулуу обратилась с просьбой отпустить ее домой к детям. Взамен она пообещала удалиться из соцсети.