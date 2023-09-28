КырГКНБ задержал очередного главаря "Северэлектро" Нурдина Осмонова

21:16 29.09.2023

ГКНБ задержал экс-гендиректора "Северэлектро" Нурдина Осмонова и экс-начальника Таласского филиала



Tazabek - Сотрудники ГКНБ выявили устойчивую коррупционную схему по хищению бюджетных средств в Таласском предприятии электрических сетей. Об этом сообщает ГКНБ.



Так, в рамках уголовного установлено, что отдельные сотрудники ТПЭС, несмотря на дефицит электроэнергии, в сговоре с отдельными коммерческими абонентами в течении долгого периода времени покрывали задолженности последних за потребление электроэнергии путем начисления дополнительных платежей государственным учреждениям за потребление фиктивно увеличенных кВт/ч.



В частности, отдельные бюджетные организации за потребление электроэнергии производили оплату через банковские переводы из государственного бюджета. Однако сотрудники ТПЭС оплаченные денежные средства путем финансово - бухгалтерских махинаций, "сажали" на счета коммерческих организаций (крупные торговые и промышленные точки). При этом, денежные средства самих коммерческих организаций, оплаченных через кассу, обналичивались и присваивались.



По результатам проверки привлеченных специалистов ОРЭ ЧуПЭС при НЭСК Министерство энергетики и ОсОО "Аудит-Консультант" в период с 2017 года по настоящее время государству указанным предприятием был нанесен ущерб в размере 4 млн 761 тыс. 578 сом.



По данному факту задержаны и водворены в ИВС экс-генеральный директор ОАО "Северэлектро" О.Н.К. и О.А.К ранее занимавшие должность начальника Горсеть Таласского филиала ОАО "Северэлектро".



В настоящее время проводятся дополнительные следственно – оперативные мероприятия по выявлению других причастных лиц.



Справочно:



Известно, что 24 ноября 2021 года по 5 августа 2022 года должность генерального директора ОАО "Северэлектро" занимал Осмонов Нурдин Кубатович.



Также известно, что в 2020 году начальником РХС ОАО "Северэлектро" ТФ являлся Оболбеков Аман Касымкулович.