 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кердык панда-дипломатии. Китай заберет из США всех панд - посланников дружбы
00:23 30.09.2023

Панда-дипломатия: Китай заберет из США всех панд - посланников дружбы

Панда Мэй Сян отмечает 50-летие программы разведения гигантских панд в зоопарке Вашингтона
Панда Мэй Сян отмечает 50-летие программы разведения гигантских панд в зоопарке Вашингтона
Три большие панды из зоопарка Вашингтона в декабре этого года вернутся в Китай согласно графику, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге.

У нее спросили, является ли этот шаг отражением ухудшающихся отношений между США и Китаем в рамках так называемой панда-дипломатии. "Гигантские панды являются не только национальным достоянием Китая, но и приветствуются и любимы людьми во всем мире, и, можно сказать, являются посланниками и мостами дружбы. [...] Мы готовы продолжать работать с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, над укреплением сотрудничества в области защиты исчезающих видов", - сказала Мао Нин.

Панды Мэй Сян и Тянь Тянь приехали в зоопарк Вашингтона в 2000 году в рамках соглашения между зоопарком и Китайской ассоциацией дикой природы. Пара должна была остаться на десять лет для программы исследований и разведения, но соглашение с Китаем продлевалось несколько раз. 21 августа 2020 года у пары родился детеныш-самец по имени Сяо Ци Цзи, и в том же году зоопарк объявил, что подписал еще одно трехлетнее продление срока содержания всех трех панд до конца 2023 года.

Как пишет Bloomberg, зоопарки Атланты, Сан-Диего и Мемфиса либо уже передали своих панд обратно, либо сделают это к концу следующего года. Таким образом, все панды уедут из США.

В апреле Пекин забрал из зоопарка в Мемфисе панду Я Я, которую в качестве посланника дружбы отправили в США в 2003 году. Зоопарк в декабре 2022 года объявил, что вернет Я Я в Китай, завершив 20-летние совместные исследования. В феврале эксперты из Китая выявили у нее кожное заболевание, которое вызвало выпадение шерсти, однако в целом состояние здоровья панды было нормальным.

Все панды мира принадлежат Китаю, но Пекин с 1984 года передает зарубежным государствам животных в аренду. Этот инструмент публичной дипломатии, применяемый Китаем для налаживания отношений с иностранными государствами, называют панда-дипломатией.

Среди неполитических причин возвращения панд - достижение пандами возраста, когда они должны вернуться в Китай: отъезд некоторых животных пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, отмечает агентство.

Кроме того, в 2021 году власти Китая снизили охранный статус панд с "находящихся под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида", поскольку численность их популяции в дикой природе начала восстанавливаться и достигла 1,8 тыс. особей. Теперь Китай создает собственную сеть национальных парков, в связи с чем, вероятно, не нужно больше отправлять животных для размножения и сохранения за границу, говорится в статье.

Источник Bloomberg, знакомый с заключениями об этом вопросе администрации президента США Джо Байдена, сказал, что Вашингтон планирует обсудить с Пекином аренду панд до того, как животные из вашингтонского зоопарка отправятся в Китай. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй рассказал, что стороны "обсуждают будущее сотрудничество в области сохранения и исследований гигантской панды".

Отвечая на вопрос о перспективе дальнейших переговоров, представитель Госдепартамента заявил агентству, что соглашение о панде было заключено не между правительствами, а между Национальным зоопарком и Китайской ассоциацией охраны дикой природы. Он подчеркнул, что прошлое сотрудничество было "жестом доброй воли с обеих сторон".

Источник - CentralAsia
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