В Швейцарии выдвинули новое обвинение против Гульнары Каримовой. Генпрокуратура потребовала конфисковать $480 млн

00:27 30.09.2023

Генеральная прокуратура Швейцарии 28 сентября направила в Федеральный уголовный суд этой страны обвинительное заключение против Гульнары Каримовой и ее подельников. В документе содержится требование конфисковать 440 млн франков ($480 млн), полученных, по версии следствия, дочерью первого президента Узбекистана преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.



Следователи прокуратуры отметили, что в новом деле фигурируют двое подозреваемых - Каримова и бывший генеральный директор узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. (Имя или инициалы бизнесмена не приводятся, но эту должность занимал Бехзод Ахмедов). Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Швейцарии:



участие в преступной группировке;



отмывание денег;



получение взяток;



подделка документов.



По данным Генпрокуратуры, Каримова с 2001 по 2013 годы руководила преступной организацией, известной как "Офис", куда входили десятки людей и несколько компаний. С 2005 года группировка начала деятельность в Швейцарии - здесь узбекистанка и ее сообщники хранили незаконно приобретенный капитал на счетах и в сейфах банков страны. Помимо этого, деньги отмывались путем покупки недвижимости.



"Офис" представлял собой сочетание бизнес-структуры и ОПГ. Организация вела законную деятельность через своих юрлиц, а также прибегала к насилию и запугиванию.



В расследовании швейцарцев упоминаются сотни аффилированных с Каримовой компаний, созданных для обеспечения непрозрачности механизма отмывания коррупционных средств.



ОПГ специализировалась на телекоммуникационном секторе республики, который является очень прибыльным. Так, иностранные компании должны были дать взятку "Офису", чтобы выйти на узбекский рынок. Как подчеркивается в обвинительном заявлении, Гульнара Каримова пользовалась статусом дочери президента и государственного деятеля, что позволяло ей оказывать "неограниченное влияние" на других чиновников.



Несмотря на то, что владельцами многих банковских счетов Каримовой были подставные лица, следователи обнаружили у бизнес-леди активы на сумму 780 млн швейцарских франков в виде денежных средств и недвижимости. Поскольку 340 млн из этих средств уже конфискованы с целью возвращения в Узбекистан, то Генпрокуратура Швейцарии потребовала изъять оставшиеся средства.



При этом, по данным ведомства, часть денег хранится на счетах второго обвиняемого - экс-гендиректора филиала российской телекоммуникационной компании. К слову, именно его следствие называет ключевым членом "Офиса", разработавшим и применившим коррупционные схемы в узбекском бизнесе.



Также прокуроры заявили, что бывшее руководство частного банка Lombard Odier & Cie SA подозревается в недостаточной осмотрительности при финансовых операциях и отмывании денег. Но по данному делу расследование еще продолжается.



Расследование деятельности старшей дочери Ислама Каримова и связанных с ней компаний началось в 2012 году в странах Европы. Преступная схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных телекоммуникационных компаний, таких как TeliaSonera, Vimpelcom, Alfa Telecom, МТС, в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии.



В 2013 году в Узбекистане в отношении Каримовой возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. По первому делу в 2015 году ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму в 2017 году – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.



В марте 2020 года в рамках третьего уголовного дела, по которому Каримову обвиняли в организации преступного сообщества, вымогательстве и других преступлениях, ей был вынесен очередной приговор - 13 лет лишения свободы. Дочь первого президента Узбекистана отбывает наказание в колонии под Ташкентом.