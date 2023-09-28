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Haber7: Турция одним выстрелом убила двух зайцев
01:26 30.09.2023

Haber7
Турция

Турция одним выстрелом убила двух зайцев: нашла спрятанные сокровища и начала экспорт

Турция сделала энергетический ход и убила двух зайцев: нашла сокровища и начала их экспорт, пишет Haber7. Речь о полезных ископаемых, которые Анкара в больших объемах продает Западу. Благодаря такой национальной политике Турция превращается в энергетический центр.

Турция, совершившая прорыв благодаря национальной политике в энергетике, превращается в энергетический центр. Этому поспособствовало ее геостратегическое положение и маршруты транспортировки. Турция, уже экспортирующая газ в Грецию, Болгарию, Венгрию, теперь будет поставлять голубое топливо в Румынию и Молдавию.

В современном мире экономики всех стран зависят от энергии. Особенно такого государства, как Турция, которая быстро растет и наращивает производство, занятость, экспорт.

Однако она не может удовлетворить потребности в энергии за счет внутренних ресурсов и ежегодно импортирует ее для обеспечения безопасности снабжения. Большая часть от общего объема импорта в Турцию с 1985 года приходится на энергоносители.

Разумеется, покупательная способность не всегда может гарантировать безопасность поставок. В энергетике, как и в оборонной промышленности, в качестве козыря могут использоваться санкции.

Желая устранить все эти риски, Турция выработала "Национальную политику в области энергетики и добывающей промышленности", запустив процесс движения в сторону независимости.

Эта работа уменьшает зависимость Турции от импорта энергии извне и превращает ее в природный энергетический центр. А венчает амбиции Анкары в этом направлении начавшийся экспорт энергоресурсов из страны.

Турция в рамках данного процесса провела беспрецедентную в мире работу в отношении всех потенциальных энергоресурсов, которые можно добывать и использовать внутри государства.

Огромный флот судов сейсморазведки и бурения, в частности такие суда, как "Фатих", "Явуз", "Кануну", "Абдулхамид хан", "Барбарос Хайреддин паша", "Оруч Реис", строительство атомной электростанции "Аккую", введение в эксплуатацию возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, а также заводов по производству панелей, открытие хранилищ природного газа Силиври, крупнейшего в Европе, и Туз гелю, плавучие суда СПГ, открытие литиевого завода и завода по производству карбида бора, а также ГЭС Юсуфели с установленной мощностью 558 мегаватт, пятая по величине плотина в мире, – лишь некоторые из предпринятых шагов...

И экономика выиграла, и огонь независимости разгорелся

Турция, руководствуясь девизом "Не каждый, кто ищет, может найти, но находит всегда тот, кто ищет", нашла сокровища, которые были спрятаны в ее землях, поспособствовав тем самым развитию экономики и распалив огонь независимости.

Найдены сокровища, о которых не подозревали

Турция опять положила перед собой карты и заново изучила территории в разных регионах страны, где много лет велись поисковые работы иностранными компаниями, которые впоследствии бросили их, посчитав, что "здесь ничего нет". В качестве одного из важнейших примеров в этой связи можно указать на вторые по величине в мире запасы редкоземельных элементов, обнаруженные в районе Бейликова в Эскишехире, о котором французы в 1950-е годы сказали: "Здесь ничего нет".

Турция сама искала энергию и нашла

В ходе этого процесса Турция:
– обнаружила 710 миллиардов кубометров природного газа в Черном море, рыночная стоимость которых составляет более одного триллиона долларов;
– нашла запасы нефти в Адане, которые оцениваются в 800 миллионов долларов;
– обнаружила месторождение нефти в Габаре мощностью 100 тысяч баррелей в сутки.

Установленная мощность электроэнергии в Турции превысила 105 тысяч мегаватт, при этом в ветроэнергетике она достигла более 11,4 тысячи мегаватт, а в солнечной энергетике – 9,8 тысячи.

Турция шаг за шагом превращается в энергетический центр

Турция, развивающая внутреннее и национальное производство энергии в силу своего геостратегического положения, шаг за шагом начинает превращаться в энергетический центр благодаря семи международным газопроводам на своей территории, двум объектам СПГ, трем FSRU-судам и двум подземным хранилищам природного газа.

В то время как энергетический кризис, начавшийся на фоне пандемии коронавируса и российско-украинского военного конфликта, усилил амбиции Турции в этом отношении, Россия выступила с предложением создать энергетический хаб во Фракии.

Ключевые энергетические проекты Турции включают:
– российско-турецкие газопроводы: "Турецкий поток", "Голубой поток";
– Трансанатолийский газопровод (TANAP);
– газопровод "Баку – Тбилиси – Эрзурум";
– магистральная линия природного газа Восточной Анатолии;
– соединение газотранспортных систем Турции и Греции;
– газопровод Ыгдыр – Нахичевань (фундамент заложен 25 сентября 2023 года);
– терминал FSRU в заливе Сарос;
– FSRU в Измире;
– FSRU в Дертйоле;
– терминал СПГ Мармара Эреглиси;
– терминал СПГ Эгегаз;
– подземное хранилище природного газа Силиври;
– подземное хранилище природного газа Туз-гелю.

Энергетический ход увенчался экспортом

Турция, ставшая в последнее время экспортером природного газа, реализовала первые экспортные поставки в Грецию.

В январе 2023 года Анкара подписала новое соглашение и начала экспортировать природный газ в Болгарию. В соответствии с ним Турция будет продавать Болгарии 1,5 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно в течение 13 лет.

За этим последовал экспорт природного газа в Венгрию. Соглашение с Будапештом было важно еще и потому, что Турция впервые договорилась об экспорте природного газа в страну, с которой не имеет общей границы.

Два соглашения по экспорту природного газа за один день

Наконец, Турция в сентябре 2023 года договорилась об экспорте до четырех миллионов кубометров природного газа в сутки в Румынию и двух миллионов кубометров газа в сутки в Молдавию.

Источник - ИноСМИ
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