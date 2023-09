Times of India: Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией

02:24 30.09.2023 Times of India

Индия



Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией



Индии надоело смотреть в рот англосаксам, особенно канадцам - эту мысль пытается донести автор статьи в Times of India. Его гнев вызван тем, что Трюдо обвинил в убийстве лидера сикхской общины в Канаде Индию и ее дипломатов. Доказательств вины Нью-Дели нет, есть только данные разведки "Пяти глаз".



Старое мироустройство было и остается основанным на правлении стран, в которых большинство составляют белые англосаксонские протестанты (White Anglo-Saxon Protestants – WASPs – в переводе с английского означает "осы", прим. ИноСМИ). Главные их форпосты – это пять государств: США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия (все они – члены разведывательного альянса "Пять глаз"). Цель этого альянса понятна: шпионить за всем миром и поддерживать пресловутую англосаксонскую гегемонию.



Они грубо нарушают суверенные права других государств и народов. Соединенные Штаты, например, через своих союзников "ликвидируют" иранских генералов и ученых по собственной прихоти. Канада – еще более интересный случай. Известно, что канадское правительство проповедует власть закона и неприкосновенность личности – но для кого? Прежде всего для своих граждан, которых оно готово "прикрыть" при любых обстоятельствах.



А теперь давайте посмотрим, чем некоторые канадские граждане занимаются. (Автор, очевидно, имеет в виду канадских сикхов, которые, являясь гражданами Канады, обвинили Индию в причастности к недавнему убийству лидера их канадской общины Хардипа Сингха Нижара, Hardeep Singh Nijar, застреленного неизвестными. Канадский премьер Трюдо поддержал сикхов, основываясь на данных разведки "Пяти глаз" – прим. ИноСМИ.) Например, они убили индусского священника в Индии. Они открыто выступают в поддержку геноцида живущих в Канаде 50 тысяч индусов, многие из которых сами имеют канадское гражданство. Они совершают акты вандализма в отношении индуистских храмов и индийских диппредставительств. Они даже безо всякого стеснения назначают награды за головы индийских дипломатов и политиков, а также обещают превратить Индию во вторые Балканы.



И как на это отвечает наша и вправду дружелюбная страна Индия? Может, она когда-нибудь угрожала оказать поддержку квебекским сепаратистам, помочь им пролить кровь канадцев?



Канадское правительство убеждает всех: Канада – самое безопасное место на земле. Но почему-то в канадской провинции Британская Колумбия вооруженная борьба за "независимую родину сикхов" на территории Индии под названием Халистан ежегодно уносит жизни некоторых людей, проживающих там, включая самих "халистанцев".



Почему Канада так одержима идеей этой самой "родины сикхов", то есть раскола Индии? Это ясно как божий день. Страны, находящиеся под властью тех самых "ос" (белых англосаксонских протестантов), не желают развития и процветания Индии. Они поддерживают нас на словах – а затем оказываются на стороне своих белых братьев в Канаде, поощряющих убийства сикхами индусов. Все, что этим "белым осам" (WASP) нужно от нас – это чтобы мы, индийцы, влезли в драку с Китаем, поколотили его и сами вышли из этой борьбы поколоченными.



А теперь поговорим о настоящем новом мироустройстве. Моди предложил Африканскому Союзу стать двадцать первым членом Большой двадцатки (G20). История G20 не помнит подобного рода сенсаций, не помнит такого роста. Мы уже очень близки с Россией, нашим всегдашним другом. (Русские тоже белые, однако они – славяне. А протестанты-англосаксы смотрят на славян свысока). И нам просто необходимо наладить дружбу с Китаем. Объединив свои усилия, Китай, Индия и Россия смогут дать миру достойное управление.



Прежним "белым и протестантским" владыкам мира не останется места для действий. Будущее за такими организациями, как БРИКС и ШОС. И ООН, и Большую семерку, и даже Большую двадцатку можно снять со счетов. Они – инструменты для поддержания гегемонии белых протестантов.



Посмотрите, чем решил заняться Трюдо. Он сговорился с Байденом, Сунаком и Макроном прямо перед саммитом Большой двадцатки и хотел сделать с ними совместное заявление [по вопросу об убийстве сикхского лидера Ниджара]. В заявлении Трюдо, несомненно, излил бы на Индию не самые лучшие чувства.



Есть утечки бесед индийских дипломатов, которые якобы доказывают "участие индийского правительства", его замешанность в убийстве Хардипа Сингха Ниджара. Когда канадского представителя в ООН спросили, упоминался ли в этих разговорах лично Моди, он жеманным образом ушел от прямого ответа, но "не исключил такую возможность". "Я люблю свою работу и хочу сохранить ее", сказал он. То есть, назови он имя Моди, канадский дипломат мог бы потерять свою должность.



А вот кому действительно стоило бы потерять работу, – так это господину Трюдо. Он очень серьезно позорится. Взгляните на ситуацию в контексте: Трюдо нуждается в электоральной поддержке выступающих за "свободный Халистан" сикхов, живущих в его стране, вот он и позволяет им творить что угодно (имеются в виду теракты против индусов – прим. ИноСМИ) на канадской территории.



Халистанцы считают индусов бесхребетными, они уверены в том, что смогут с нами совладать. Но, господин Трюдо, не забывайте: многие из индусов, живущих в Канаде, имеют гражданство Канады. "Халистанцы" обещают их истребить. Вы благосклонны к последним, однако вы ни разу не сказали ни слова в защиту индусов.



Борцы за никем не признанный "свободный Халистан" до сих пор вспоминают антисикхские бунты в Индии в 1984 году, но ни они когда не говорят о массовом геноциде индусов, устроенном сикхами в Пенджабе в 1980-1984 годы, в ходе которого погибли тысячи человек. Вот так устроена психология сепаратистов: они причиняют боль другим, но чувствуют только свою боль.



Господин Трюдо, если вам так нравятся сепаратистские настроения халистанцев и вы так напуганы тем, какой они представляют внушительный электорат, – почему бы вам не дать им территории в Британской Колумбии? Раз они не могут получить государство в Индии, дайте им землю в Онтарио или где бы то ни было еще в Канаде, чтобы они основали свою собственную нацию?



Наше послание миру просто: Индия есть на этой планете, и она никуда не уйдет. Эту новую Индию не напугают белые протестанты. У нас достаточно друзей по всему миру. Все, что нам нужно делать, – это помогать Китаю. Мы не собираемся смущаться тем, что китайцы выглядят по-другому, чем мы, мы не собираемся учит их, какие вещи по нашим верованиям есть нельзя. На протяжении слишком долгого времени мы были околдованы Западом. Наконец наше руководство сбрасывает с себя его чары.



Нам не нужна ни канадская пшеница, ни канадская чечевица. Мы не хотим, чтобы наши студенты ехали учиться в Канаду и тратили свои доллары там. Многие из них индусы, и они там не будут чувствовать себя в безопасности. Нам нужно порвать всяческие связи с Канадой. И не надо нам ни провокаций, ни эскалаций, господин Трюдо. Нам просто нужно никак с вами не быть связанными. Источник - ИноСМИ

